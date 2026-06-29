スティガ・スポーツ・ジャパン株式会社　2026-2027シーズン、2027-2028シーズン オフィシャルサプライヤー（男子ネットサポート）に決定

一般社団法人Ｔリーグ

一般社団法人Ｔリーグは、スティガ・スポーツ・ジャパン株式会社との間で、2026-2027および2027-2028シーズンの「男子オフィシャルサプライヤー（卓球ネット・サポート）」としての契約を更新・決定いたしました。



過去4シーズン（ 2022-2023、2023-2024、2024-2025、2025-2026）、両社は「サプライヤーとリーグ」という関係を超え、卓球が持つスタイリッシュな魅力と可能性を社会へ拡張するための取組を共に挑んできました。

STIGAの持つ先進的なブランド力とTリーグを融合させ、Tリーグが推進する『卓球部活生応援企画』では全国の卓球部生をプレーオフに招待、STIGA用具のプレゼントを実施致しました。



今回の契約更新により、私たちはその強固なパートナーシップを次の2シーズンへとつなげ、さらなる高みを目指します。



Tリーガーの激戦の舞台を美しく、そして強固に引き締める「STIGA」のネット・サポートと共に、Tリーグは新次元のスポーツエンターテインメントをお届けします。



■ Ｔリーグ 理事長 坂井一也 コメント

「世界的な名門ブランドであるSTIGA様とのパートナーシップを、次の2シーズンも継続できることを心から誇りに思います。

激しさを極めるＴリーグ男子のハイスピードバトルにおいて、ネット・サポートに求められるのは、強烈な打球や激しいラリーの振動にもビクともしない『絶対的な安定感』です。

過去4シーズン、STIGA様のプロダクトがもたらす完璧なテンションと精度があったからこそ、Tリーガーたちはファンの皆様を熱狂させるプレーを披露することができました。

これまでの取り組みで得た確かな手応えをもとに、次の2シーズンはさらにクリエイティブで、世界中を驚かせるエンターテインメントへとＴリーグを拡張してまいります。」