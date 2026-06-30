神戸松蔭大学 7月26日(日) オープンキャンパス開催
神戸松蔭大学（神戸市灘区）は、7月26日(日)、オープンキャンパスを開催します。
当日は各学科による模擬授業やキャンパスツアー、個別相談などを実施するほか、特別講演「テレビ局から見た、これからのエンターテイメントとは」や、チャペルで開催するスペシャルイベント「チャペルファッションショー」 など、多彩なプログラムを実施します。
大学での学びに加え、神戸松蔭大学ならではの魅力を体感できる内容となっています。
学科別模擬授業
■文学部
・グローバルコミュニケーション学科
「Unfamiliar English」 (午前)
「イギリス入門」 (午後)
・人文社会学科
「細かい方言、大雑把な共通語」(午前)
「社会学ってなに？」(午後)
■人間科学部
・心理学科
「ふしぎなこどもの言葉の世界」(午前)
「リバウンドまでがダイエット」(午後)
・人間科学科
「この食、未来に残せる？第１弾 食と環境問題」(午前)
「ムダゼロ防災キッチン―食品ロスを減らすローリングストック体験―」(午後)
・ファッション・ウェルネスデザイン学科 ※
「なぜこのデザインは目にとまるのか？～高校生のためのグラフィックデザイン入門～」（午前）
「歴史から紐解く椅子のデザイン」（午後）
特別講演 「テレビ局から見た、これからのエンターテイメントとは」
動画配信サービスやSNSの普及により大きく変化するエンターテイメント業界。その最前線では、どのようなコンテンツが求められ、どのように番組や企画が生み出されているのでしょうか。
本講演では、関西テレビより講師を招き、制作現場の視点からエンターテイメントの現在と未来について分かりやすく解説いただきます。なお、講師は後期より本学にて、IP（知的財産）関連科目「産官学連携特殊講義B」を担当する予定です。
大学での学びと実務のつながりを感じながら、業界の最新動向に触れることができる貴重な機会となっています。
スペシャルイベント 「チャペルファッションショー 」
ファッション・ウェルネスデザイン学科 ※ 在校生による 「チャペルファッションショー 」
神戸タータン、神戸松蔭タータン、ウエディングの3部構成で実施します。
●ご観覧はオープンキャンパス参加者に限ります
保護者対象説明会・入試説明会
保護者の方にも知っていただきたい神戸松蔭の魅力や、入試に関する最新情報もお伝えします。
個別相談・キャンパスツアー
教員や在学生が、学びの内容や大学生活、入試について丁寧にお答えします。
実際のキャンパスを見ながら、大学の雰囲気を体感できます。
開催概要
日時：2026年7月26日(日) 10:30～15:00（受付 10:00～14:30）
会場：神戸松蔭大学 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目2-1
対象： 高校生、保護者、社会人、留学生
詳細・お申込み：https://www.shoin.ac.jp/admission/opencampus/
模擬授業で「学び」を体験し、特別講演で「業界のリアル」に触れることができる一日です。
進路を考え始めた高校生の皆さんにとって、 大学での学びや将来について具体的に考えるきっかけとなります。ぜひ神戸松蔭大学のオープンキャンパスへご参加ください。
※2027年4月 ファッション・ハウジングデザイン学科から名称変更
助成：