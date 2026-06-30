神戸松蔭大学（神戸市灘区）は、7月26日(日)、オープンキャンパスを開催します。

当日は各学科による模擬授業やキャンパスツアー、個別相談などを実施するほか、特別講演「テレビ局から見た、これからのエンターテイメントとは」や、チャペルで開催するスペシャルイベント「チャペルファッションショー」 など、多彩なプログラムを実施します。

大学での学びに加え、神戸松蔭大学ならではの魅力を体感できる内容となっています。

学科別模擬授業

■文学部

・グローバルコミュニケーション学科

「Unfamiliar English」 (午前)

「イギリス入門」 (午後)

・人文社会学科

「細かい方言、大雑把な共通語」(午前)

「社会学ってなに？」(午後)

■人間科学部

・心理学科

「ふしぎなこどもの言葉の世界」(午前)

「リバウンドまでがダイエット」(午後)

・人間科学科

「この食、未来に残せる？第１弾 食と環境問題」(午前)

「ムダゼロ防災キッチン―食品ロスを減らすローリングストック体験―」(午後)

・ファッション・ウェルネスデザイン学科 ※

「なぜこのデザインは目にとまるのか？～高校生のためのグラフィックデザイン入門～」（午前）

「歴史から紐解く椅子のデザイン」（午後）

特別講演 「テレビ局から見た、これからのエンターテイメントとは」

動画配信サービスやSNSの普及により大きく変化するエンターテイメント業界。その最前線では、どのようなコンテンツが求められ、どのように番組や企画が生み出されているのでしょうか。

本講演では、関西テレビより講師を招き、制作現場の視点からエンターテイメントの現在と未来について分かりやすく解説いただきます。なお、講師は後期より本学にて、IP（知的財産）関連科目「産官学連携特殊講義B」を担当する予定です。

大学での学びと実務のつながりを感じながら、業界の最新動向に触れることができる貴重な機会となっています。

スペシャルイベント 「チャペルファッションショー 」

ファッション・ウェルネスデザイン学科 ※ 在校生による 「チャペルファッションショー 」

神戸タータン、神戸松蔭タータン、ウエディングの3部構成で実施します。

●ご観覧はオープンキャンパス参加者に限ります







保護者対象説明会・入試説明会

保護者の方にも知っていただきたい神戸松蔭の魅力や、入試に関する最新情報もお伝えします。

個別相談・キャンパスツアー

教員や在学生が、学びの内容や大学生活、入試について丁寧にお答えします。

実際のキャンパスを見ながら、大学の雰囲気を体感できます。

開催概要

日時：2026年7月26日(日) 10:30～15:00（受付 10:00～14:30）

会場：神戸松蔭大学 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目2-1

対象： 高校生、保護者、社会人、留学生

詳細・お申込み：https://www.shoin.ac.jp/admission/opencampus/

模擬授業で「学び」を体験し、特別講演で「業界のリアル」に触れることができる一日です。

進路を考え始めた高校生の皆さんにとって、 大学での学びや将来について具体的に考えるきっかけとなります。ぜひ神戸松蔭大学のオープンキャンパスへご参加ください。

※2027年4月 ファッション・ハウジングデザイン学科から名称変更

助成：





