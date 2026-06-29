Craif、交付金を活用した公費導入によるマイシグナルの提供を開始

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役 CEO：小野瀬 隆一、以下「Craif」）は、岡山県真庭郡新庄村（村長 小倉 博俊）と連携し、交付金を活用した公費事業において、尿がんリスク検査「マイシグナル」の提供を2026年8月より開始します。住民負担ゼロで実施する本事業は、がん早期発見の新たなモデルとして位置づけられており、今後の継続実施・対象拡大の可能性を検討するための実証事業です。「マイシグナル」は、ステージ1から10種のがんリスクをバイオAI技術で評価する検査です。本プロジェクトを通じて、医療アクセスに課題を抱える地域でもがん早期発見を実現する社会モデルを構築し、全国への展開を目指します。

■ 取り組みの背景

日本では2人に1人ががんに罹患し、がん検診受診率は約40%と国際的にも低水準にとどまっています。特に医療機関へのアクセスが限られた地方では、検診を受けにくい環境が受診率をさらに押し下げています。岡山県真庭郡新庄村でも、近隣の医療機関まで自動車で30分以上かかる環境や、日常の忙しさから検診を後回しにしてしまいがちな状況が続いており、がん検診受診率は全国平均を下回っています。発見の遅れによる重症化や医療費の増加を防ぐことが、喫緊の課題となっています。

こうした地域課題への取り組みの一つとして、新庄村は交付金を活用し、対象住民が費用負担なく「マイシグナル」を受検できる公費負担事業を実施します。Craifは新庄村と連携し、マイシグナルの提供を通じてがん早期発見の社会実装を推進します。

◾ 新庄村マイシグナルプロジェクト概要

岡山県真庭郡新庄村在住の方を対象に、村が選定した30名程度に検査キットを提供します。自宅で採尿いただいた検体をCraifラボに郵送いただく形で受検が完結します。検査結果でリスクが高いと判定された方には、新庄村国保診療所によるフォローアップおよび川崎総合医療センター等での追加検査まで一貫してサポートします。

◾ 関係者・連携施設からの声

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41883/table/417_1_ee16509d92b337eb8c899108eb3080c6.jpg?v=202606291051 ]・新庄村国民健康保険診療所 所長 大槻 剛巳先生

赴任以来、本来であればもっと早く見つけたかったがんに、進行した形で出会わざるを得ない場面が幾度もありました。本診療所で実施できる検査には限りがあり、単純X線、超音波、限られた血液検査が中心です。そうした中で、村民の方々の早期発見につながる新たな手立てはないかと考えていたところ、尿中マイクロRNAを解析してがんのリスクを評価するCraif社のマイシグナルを知りました。尿という身体的負担の少ない検体で、複数のがんリスクを一度に評価できる点は、本村のように医療資源が限られる地域において意義があると感じています。

本事業は、村と協議を重ねたうえで、公益財団法人 地域社会振興財団「人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業」の交付金を活用して実施するものです。

検査の実施にあたっては、対象となる方々への丁寧な説明と同意取得を行い追加検査が必要な方を適切な医療機関につなぐところまで、診療所医師として担ってまいります。

・岡山県新庄村 小倉 博俊 村長

新庄村は人口約760人の小さな村です。住民の約46％が65歳以上を占める一方、90歳を超えてなお元気に畑仕事をされている方もおられます。一方で、村内の医療機関は国民健康保険診療所1か所であり、病院まで30分、基幹病院までは約60分を要する中山間地域でもあります。このような地域だからこそ、病気になってから治療するだけでなく、日頃から健康に関心を持ち、早期発見・早期治療につなげることが重要であると考えています。今回導入する「マイシグナル」は、採尿のみで受けられるがんリスク検査であり、ご高齢の方にも受けていただきやすい検査です。本事業を通じて、住民の皆様が健康と向き合うきっかけをつくるとともに、必要な方を適切な医療につなげ、健康寿命の延伸につなげていきたいと考えています。また、新庄村だからこそできる先進的な取組として、全国の中山間地域や小規模自治体における新たな予防医療のモデルとなることを期待しています。

・川崎医科大学総合医療センター 瀧川 奈義夫 先生

がんリスク検査マイシグナルの価値は、検査を受けることだけで完結するものではありません。リスクが高いと判定された方が、必要に応じて精密検査、診断、治療へと確実につながっていくことで、初めて地域医療の中で意味を持つものと考えています。

岡山県北部のように、医療機関への距離や受診負担が課題となりやすい地域では、身近な診療所で住民の健康不安を受け止め、必要な場合には高次医療機関につなぐ連携体制が重要です。当院は岡山県の高次医療機関として、新庄村国民健康保険診療所と緊密に連携し、追加検査から診断、その後の経過観察まで、必要な医療につながるよう支援してまいります。

■ Craifの自治体連携の取り組み

Craifはこれまで、自治体・医療機関と連携しながら、マイシグナルの社会実装を推進してきました。2024年には北海道岩内町にて前向き観察研究を実施し、マイシグナルをきっかけにステージ0の肺がんを早期発見・早期治療を実現した実績があります。続いて北海道利尻町とも連携し、地域のがん検診率向上に向けた取り組みを進め、島根県美郷町では、マイシグナルの一部を公費補助するプロジェクトを推進するなど、自治体との連携実績を積み重ねてきました。

今回の新庄村での取り組みは、交付金を活用し住民負担ゼロで公費導入を実現した、新たな自治体連携モデルです。Craifは今後も、一人でも多くの方ががんを早期に発見できる社会の実現に向け、自治体・医療機関との連携をさらに深めていきます。

■「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は、がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2025年4月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がんリスク検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/