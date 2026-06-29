国際不動産カレッジ（Global Real Estate College：GREC／東京都港区）は、2026年7月より、日本の不動産業界における新たな教育プロジェクトとして 「不動産エージェント大学（Real Estate Agent Academy）」 および 「不動産AI大学（Real Estate AI Academy）」 を正式開講いたします。 さらに2026年7月より、両プログラムを含む不動産業界に必要な継続教育環境を体系化した 3つの年間コース制度 を新設し、日本における新たな不動産教育プラットフォーム構築を本格始動いたします。 2010年設立以来16年間継続してきた不動産教育実績をもとに、GRECは次世代型不動産教育へ大きく進化します。 現在、日本の不動産業界では大きな環境変化が進んでいます。 ・人口減少による市場構造変化 ・顧客ニーズの高度化 ・外国人顧客の増加 ・不動産DXの加速 ・生成AI技術の急速な進化 ・従来型営業モデルの限界 これまでの経験やOJT中心の教育だけでは、これから十分な競争力を維持することが難しい時代に入りつつあります。 GRECではこうした背景を受け、2026年より新しい教育体系構築を決定しました。 （次世代不動産教育プログラム設計書 2026） 1. 不動産エージェント大学 Real Estate Agent Academy 開講：2026年7月7日（火） 12か月継続型プログラム（月1回開催） これからの時代に求められる総合不動産プロフェッショナル育成プログラム。 【体系的に学ぶ5つの能力】 ・不動産営業力 ・不動産実務力 ・物件調査能力 ・国際対応力 ・AI活用力 【修了認定制度】 一定基準を満たした受講者には 「不動産エージェントマイスター資格」を認定。 認定基準 ・12回講義受講（リアル参加一定回数以上＋動画受講） ・修了認定試験合格 優秀修了者には Distinction Recognition（優秀認定）を授与します。 2. 不動産AI大学 Real Estate AI Academy 開講：2026年7月22日（水） 6か月集中プログラム（月1回開催） 不動産業界におけるAI活用を体系的に学ぶ先進教育プログラム。 【学習内容】 ・生成AI理解 ・営業AI活用 ・契約AI活用 ・査定AI活用 ・AIマーケティング ・DX導入 ・AI経営改善 【修了認定制度】 一定基準を満たした受講者には 「不動産AIマイスター資格」を認定。 【認定基準】 ・6回講義受講（リアル参加一定回数以上＋動画受講） ・修了認定試験合格 【監修者就任の件】 Google・Microsoft出身ITトップ人材がAI大学総合監修に就任 不動産AI大学総合監修にAgent Connect株式会社 創業メンバー・取締役 Chief Product Officer 田村政則氏が就任。 田村氏はGoogle、Microsoft、Adobeなど世界的IT企業において30年以上にわたりAI、クラウド、データ活用、プロダクト開発を牽引してきたIT業界トップ人材です。 田村氏の主な経歴 ・Google Cloud 国内Data Analytics事業責任者 ・Microsoft Data & AI Specialist ・Adobe Enterprise Web Solutions担当 現在はAgent Connect株式会社にて、不動産業界向けプロダクト開発とエージェント評価システム構築を担当。 【3つの年間教育コースを新設】 GRECでは今回の2大学開講に合わせ、年間を通じていつでもスタートできる3つの教育コースを増強開設します。 ① グローバルプロフェッショナルコース（最上位年間総合コース） GREC最高位の年間教育プログラム。 受講内容 ・不動産エージェント大学 ・不動産AI大学 ・年間4つの国際不動産資格取得プログラム ・不動産英語学習 ・ビジネス英語学習 ・東京不動産情報会参加 ・全国交流イベント参加 ・国際不動産教育 総合的に次世代不動産リーダー育成を目指します。 ② グローバルマスタリーコース 資格取得中心プログラム。 国際不動産資格取得を中心に体系的に学ぶ年間コース。 ③ グローバルベーシックコース 基礎から継続して学ぶ入門&継続プログラム。 不動産業界で継続学習を始めたい方向けの年間コース。 3コース共通 年間を通じて随時受講開始可能（Rolling Admission System） プロジェクトスケジュール 2026年6月29日～30日 正式ニュースリリース配信 2026年7月1日～7月6日 説明会・募集期間 2026年7月7日 不動産エージェント大学 開講 2026年7月22日 不動産AI大学 開講 2026年10月 GREC AWARD 開催 2026年11月 不動産DX Conference 開催 【GRECが目指すもの】 GRECが目指しているのは単なる講座運営ではありません。 日本の不動産業界において 「継続して学ぶ文化をつくること」です。 資格取得、不動産営業、AI習得だけでなく、これから必要なのは 変化し続ける時代において学び続けるプロフェッショナル を増やすことです。 GRECは日本の不動産業界に新しい教育インフラを構築していきます。 【主催】Global Real Estate College（GREC）国際不動産カレッジ 【代表】杉浦隼城 【所在地】東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階 【公式サイト】http://grec.jp/ 【お問い合わせ】 国際不動産カレッジ事務局 desk@grec.jp 【申込フォーム】 https://forms.gle/PSSmNHin9JUMCcKs6