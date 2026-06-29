創業50周年の明日香野が応援するトレイルランナー・枝元香菜子選手、Kaga Spa Trail Endurance by UTMBで優勝
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が応援するトレイルランナー・枝元香菜子選手が、2026年6月20日（土）に石川県で行われた「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」の20kmカテゴリーで女子総合優勝を果たしました。
大会公式サイト： https://kagaspa.utmb.world/ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage1】
同レースは、UTMBワールドシリーズとして2025年に日本で初開催された大会。長い登り下りの続く標高1,368mの大日山や、日本百名山の著者・深田久弥ゆかりの富士写ヶ岳に加え、鞍掛山や三童子山など険しいアップダウンの里山トレイルがコースになっています。
枝元選手が出場した20kmは、他のカテゴリーに比べてアップダウンが少なく、ひとつのミスが命取りになりかねないスピードレースでした。
スタート前から笑顔を見せ、リラックスした様子の枝元選手は、序盤から男性トップ選手とともにレースを展開。プロトレイルランナー・松永紘明選手らと終盤まで競り合い、女子2位に20分差をつけて1時間48分9秒の総合7位でゴールテープを切りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage2】
5月8日のASO VOLCANO TRAILで優勝、6月13日の戸隠マウンテントレイルで2位と好成績を挙げ続けている枝元選手。今大会でも目標としていた2時間切りを達成しましたが、「まだまだ課題もあるので精進します」と慢心はありません。
春からのビッグレースはこれで一区切り。枝元選手は9月のスカイランニング世界選手権、11月のアジア太平洋トレイルランニング選手権に向け、トレーニングを続け、さらなる飛躍を目指します。
明日香野はこれからも、世界に挑戦する枝元選手の活動を応援するとともに、ミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』の実現に向け、スポーツや地域イベントなど、さまざまな活動に取り組む方々に寄り添い、和菓子を通じて応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage3】
＜明日香野ならびにグループ企業のサポート＞
明日香野は枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」 50kmの部優勝（台湾）
「ASO VOLCANO TRAIL2026」 ロング114kmの部 優勝（熊本県）
「戸隠マウンテントレイル」 ロング20km女子の部 2位（長野県）
「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」 20kmの部優勝（石川県）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage4】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #愛されて50年
#枝元香菜子 #株式会社ウェッジホールディングス
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
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配信元企業：明日香食品株式会社
大会公式サイト： https://kagaspa.utmb.world/ja
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同レースは、UTMBワールドシリーズとして2025年に日本で初開催された大会。長い登り下りの続く標高1,368mの大日山や、日本百名山の著者・深田久弥ゆかりの富士写ヶ岳に加え、鞍掛山や三童子山など険しいアップダウンの里山トレイルがコースになっています。
枝元選手が出場した20kmは、他のカテゴリーに比べてアップダウンが少なく、ひとつのミスが命取りになりかねないスピードレースでした。
スタート前から笑顔を見せ、リラックスした様子の枝元選手は、序盤から男性トップ選手とともにレースを展開。プロトレイルランナー・松永紘明選手らと終盤まで競り合い、女子2位に20分差をつけて1時間48分9秒の総合7位でゴールテープを切りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage2】
5月8日のASO VOLCANO TRAILで優勝、6月13日の戸隠マウンテントレイルで2位と好成績を挙げ続けている枝元選手。今大会でも目標としていた2時間切りを達成しましたが、「まだまだ課題もあるので精進します」と慢心はありません。
春からのビッグレースはこれで一区切り。枝元選手は9月のスカイランニング世界選手権、11月のアジア太平洋トレイルランニング選手権に向け、トレーニングを続け、さらなる飛躍を目指します。
明日香野はこれからも、世界に挑戦する枝元選手の活動を応援するとともに、ミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』の実現に向け、スポーツや地域イベントなど、さまざまな活動に取り組む方々に寄り添い、和菓子を通じて応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354032/images/bodyimage3】
明日香野は枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」 50kmの部優勝（台湾）
「ASO VOLCANO TRAIL2026」 ロング114kmの部 優勝（熊本県）
「戸隠マウンテントレイル」 ロング20km女子の部 2位（長野県）
「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」 20kmの部優勝（石川県）
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【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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