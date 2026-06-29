【北湯沢３館をめぐる謎解き・宝探しスタンプラリー】終了間近！

野口観光マネジメント株式会社

北湯沢のソラニワ/緑の風/ホロホロ山荘、３館で行われている、

【謎解き＆スタンプを集めてお宝をゲット！北湯沢3館周遊宝探しラリー】のイベントが7月の12日をもって終了致します。

５月15日から開催し、3館合わせておよそ700名ほどのお客様に来ていただきました。

沢山のお客様に来ていただき大変嬉しく思います。

「毎回趣向を凝らした仕掛けで子どもは大ファンです。」と言った声や「気づけば夢中になって探検していた」「家族で力を合わせて遊べる」などといった声を沢山いただきました♪

仲間と力を合わせて、この極上のミッションに挑戦してみませんか？

【開催期間】： 2026年5月15日（金）～ 2026年7月12日（日）

【参加料金】：宿泊1室 1,200円（税込）

日帰り1組（3名まで）1,200円（税込）

※謎解き専用シ-ト1枚付き

【場所】：きたゆざわ森のソラニワ・緑の風リゾ-トきたゆざわ・ホロホロ山荘館内

舞台はソラニワだけではなく・・・

姉妹館「緑の風リゾート」「ホロホロ山荘」にも、秘密の謎が隠されています。

ご家族やカップルで力を合わせて挑む、ドキドキわくわくの宝探しイベント付きプラン！

館内に散りばめられた謎を解き明かし、スタンプを集めながら「お宝」を目指しましょう!!

※日帰りでのご利用も可能です。

参加特典として参加者全員に1200円分以上の特典がその場でプレゼントされます。

最終問題をクリアして豪華景品をゲットしましょう！

あと残りわずかな期間となりましたのでぜひお楽しみください♪