【東京ヴェルディ】株式会社リボルブ・シスとの新規オフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

■代表取締役社長 中尾敬大 様 コメント

「このたび、東京ヴェルディ様とオフィシャルパートナー契約を締結できますことを、心より嬉しく、また大変光栄に思っております。

挑戦を続け、地域や多くの方々に夢と感動を届ける東京ヴェルディ様の姿勢は、当社の掲げる『CHALLENGE＆CHANGE』の精神とも深く重なります。

ITの力で新たな価値を生み出してきた企業として、本パートナーシップを通じて東京ヴェルディの更なる飛躍とJリーグでのご活躍を全力でサポートさせていただくとともに、ファン・サポーターの皆様、クラブ関係者の皆様、そして地域社会の皆様と熱狂を共有し、共に成長してまいりたいと存じます。

東京ヴェルディの輝かしい未来に向けて、共に新たな歴史を創り上げていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。」

■会社概要

会社名：株式会社リボルブ・シス

代表者：代表取締役社長 中尾 敬大

本社所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-5 山城ビル6F

設立年月：2012年3月14日

事業内容：コンサルティングサービス、システム開発、運用保守

URL：https://revolvesys.co.jp/

■掲出ロゴ

■2026/27シーズン掲出箇所

・東京ヴェルディプラクティスシャツ背面部分

・東京ヴェルディホームゲームゴール裏3列目看板広告

・東京ヴェルディの各種広報物