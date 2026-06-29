【東京ヴェルディ】株式会社リボルブ・シスとの新規オフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

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東京ヴェルディ株式会社


■代表取締役社長　中尾敬大 様 コメント


「このたび、東京ヴェルディ様とオフィシャルパートナー契約を締結できますことを、心より嬉しく、また大変光栄に思っております。


挑戦を続け、地域や多くの方々に夢と感動を届ける東京ヴェルディ様の姿勢は、当社の掲げる『CHALLENGE＆CHANGE』の精神とも深く重なります。


ITの力で新たな価値を生み出してきた企業として、本パートナーシップを通じて東京ヴェルディの更なる飛躍とJリーグでのご活躍を全力でサポートさせていただくとともに、ファン・サポーターの皆様、クラブ関係者の皆様、そして地域社会の皆様と熱狂を共有し、共に成長してまいりたいと存じます。


東京ヴェルディの輝かしい未来に向けて、共に新たな歴史を創り上げていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。」



■会社概要


会社名：株式会社リボルブ・シス


代表者：代表取締役社長　中尾 敬大


本社所在地：〒101-0052　東京都千代田区神田小川町1-1-5 山城ビル6F


設立年月：2012年3月14日


事業内容：コンサルティングサービス、システム開発、運用保守


URL：https://revolvesys.co.jp/



■掲出ロゴ




■2026/27シーズン掲出箇所


・東京ヴェルディプラクティスシャツ背面部分


・東京ヴェルディホームゲームゴール裏3列目看板広告


・東京ヴェルディの各種広報物