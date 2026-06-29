日本のアーモンドミルク市場の需要、市場シェア、動向、成長、市場規模、事業機会およびインサイト分析（2026～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本のアーモンドミルク市場：エンドユーザー別（家庭用、フードサービス、飲料業界）、製品タイプ別（加糖アーモンドミルク、無糖アーモンドミルク、フレーバー付きアーモンドミルク、有機アーモンドミルク）、包装タイプ別（紙カートン、テトラパック、ボトル、パウチ）、流通チャネル別（スーパーマーケット、健康食品店、オンライン小売業者、コンビニエンスストア）―市場分析、動向、事業機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のアーモンドミルク市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本のアーモンドミルク市場における成長促進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のアーモンドミルク市場の概要
日本のアーモンドミルク市場は、植物由来の栄養への関心の高まり、乳糖不耐症への認識の拡大、ならびにより健康的な飲料の代替品に対する需要の増加を背景として、着実な成長を遂げている。アーモンドミルクは、低カロリーであること、乳製品を使用しないことに加え、ビタミンや抗酸化物質を含む栄養価の高さから、消費者の支持を集めている。ヴィーガンおよびフレキシタリアンのライフスタイルの普及に加え、クリーンラベルや持続可能な食品への需要の高まりを受けて、メーカー各社はアーモンドミルク製品のラインアップを拡充している。本製品は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、カフェ、オンライン小売チャネルなどで人気が高まっている。さらに、フレーバー付き、栄養強化型、無糖タイプなどの製品開発が健康志向の消費者を惹きつけており、日本における植物由来飲料市場の発展とともに、市場の継続的な拡大を後押しすると見込まれる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアーモンドミルク市場規模は2025年に2億5,060万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が8億2,060万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のアーモンドミルク市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約12.4％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038525
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353964/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のアーモンドミルク市場に関する定性的分析によれば、日本のアーモンドミルク市場は、乳糖不耐症および食事制限を有する消費者の増加、乳糖不耐症への対応や食事管理ニーズの高まり、植物由来および乳糖不使用飲料に対する需要の拡大、ならびに製品イノベーションと小売販売網の拡充を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のアーモンドミルク市場における主要企業には、Almond Breeze、Silk、Blue Diamond Growers、Califia Farms、So Delicious、Alpro、Oatly、およびNutty Lifeが含まれる。
目次
● 日本のアーモンドミルク市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のアーモンドミルク市場の需要および市場機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
日本のアーモンドミルク市場の概要
日本のアーモンドミルク市場は、植物由来の栄養への関心の高まり、乳糖不耐症への認識の拡大、ならびにより健康的な飲料の代替品に対する需要の増加を背景として、着実な成長を遂げている。アーモンドミルクは、低カロリーであること、乳製品を使用しないことに加え、ビタミンや抗酸化物質を含む栄養価の高さから、消費者の支持を集めている。ヴィーガンおよびフレキシタリアンのライフスタイルの普及に加え、クリーンラベルや持続可能な食品への需要の高まりを受けて、メーカー各社はアーモンドミルク製品のラインアップを拡充している。本製品は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、カフェ、オンライン小売チャネルなどで人気が高まっている。さらに、フレーバー付き、栄養強化型、無糖タイプなどの製品開発が健康志向の消費者を惹きつけており、日本における植物由来飲料市場の発展とともに、市場の継続的な拡大を後押しすると見込まれる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアーモンドミルク市場規模は2025年に2億5,060万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が8億2,060万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のアーモンドミルク市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約12.4％で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353964/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のアーモンドミルク市場に関する定性的分析によれば、日本のアーモンドミルク市場は、乳糖不耐症および食事制限を有する消費者の増加、乳糖不耐症への対応や食事管理ニーズの高まり、植物由来および乳糖不使用飲料に対する需要の拡大、ならびに製品イノベーションと小売販売網の拡充を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のアーモンドミルク市場における主要企業には、Almond Breeze、Silk、Blue Diamond Growers、Califia Farms、So Delicious、Alpro、Oatly、およびNutty Lifeが含まれる。
目次
● 日本のアーモンドミルク市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のアーモンドミルク市場の需要および市場機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言