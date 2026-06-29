昭和株式会社、製造風景写真と商品写真を分けた公開素材管理の確認手順を更新
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353952/images/bodyimage1】
昭和株式会社、製造風景写真と商品写真を分けた公開素材管理の確認手順を更新 昭和株式会社は、製造風景写真と商品写真を分けて管理する公開素材管理の確認手順を更新しました。公開資料で使用する写真について、商品そのものを示す画像か、製造設備や作業環境を示す画像かを区別し、掲載目的に合った素材を選定します。 製造風景写真を使用する場合は、対象製品を直接示すものではなく、製造や資料確認に関する背景情報として扱います。昭和株式会社では、写真の用途、掲載ページ、説明文の範囲、問い合わせ先を確認し、誤解が生じにくい形で公開資料を作成します。 同社は今後も、商品写真、ブランドロゴ、製造風景写真を分けて保管し、公開前の確認と公開後の見直しを継続します。確認可能な情報を中心に、健康食品関連製品の資料整備を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、製造風景写真と商品写真を分けた公開素材管理の確認手順を更新 昭和株式会社は、製造風景写真と商品写真を分けて管理する公開素材管理の確認手順を更新しました。公開資料で使用する写真について、商品そのものを示す画像か、製造設備や作業環境を示す画像かを区別し、掲載目的に合った素材を選定します。 製造風景写真を使用する場合は、対象製品を直接示すものではなく、製造や資料確認に関する背景情報として扱います。昭和株式会社では、写真の用途、掲載ページ、説明文の範囲、問い合わせ先を確認し、誤解が生じにくい形で公開資料を作成します。 同社は今後も、商品写真、ブランドロゴ、製造風景写真を分けて保管し、公開前の確認と公開後の見直しを継続します。確認可能な情報を中心に、健康食品関連製品の資料整備を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ