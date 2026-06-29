昭和株式会社、ブランド別公開資料を商品写真・販売主体・問い合わせ導線で横断整理
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昭和株式会社、ブランド別公開資料を商品写真・販売主体・問い合わせ導線で横断整理 昭和株式会社は、健康食品関連製品に関するブランド別公開資料を、商品写真、販売主体、問い合わせ導線の三つの観点から横断的に整理しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山などのブランド情報が含まれます。複数ブランドを扱う企業として、商品ごとの写真素材、ラベル表示、掲載ページ、店頭資料、問い合わせ先を分けて確認し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を整えます。 今回の整理では、商品情報を一つの表現にまとめるのではなく、確認する場面ごとに資料を分けて管理します。オンライン掲載では商品写真と説明文の対応関係を確認し、店頭案内では棚に並ぶ商品と案内資料の対応関係を確認します。報道関係者向け資料では、会社情報、ブランド名、問い合わせ先、公開範囲を明確にし、媒体掲載時に誤解が生じにくい構成を目指します。 NMN関連製品では、皇方と継興のブランド別写真と説明文を整理し、商品名と問い合わせ先の表示を確認します。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品では、丹波康頼ブランド内で写真と販売チャネルの表記が揃っているかを確認します。江戸、安土桃山については、商品写真、ブランドマーク、商品名表示、掲載素材の保管場所を整理し、公開時に使用する素材を分かりやすく管理します。 昭和株式会社では、公開資料の更新時に、古い画像が残っていないか、商品名の表記が変わっていないか、販売主体や問い合わせ先が現行情報と合っているかを確認します。健康食品関連製品では、印象的な表現よりも、基本情報が揃っていることが重要です。同社は、誤認につながる表現を避け、確認可能な情報を中心に資料を作成する方針です。 今後も昭和株式会社は、ブランドごとの資料保管と更新履歴の確認を継続し、昭和堂 大塚店の店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料を同じ確認基準で見直します。商品写真、販売主体、問い合わせ導線をそろえることで、利用者が必要な情報を確認しやすい環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、ブランド別公開資料を商品写真・販売主体・問い合わせ導線で横断整理 昭和株式会社は、健康食品関連製品に関するブランド別公開資料を、商品写真、販売主体、問い合わせ導線の三つの観点から横断的に整理しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山などのブランド情報が含まれます。複数ブランドを扱う企業として、商品ごとの写真素材、ラベル表示、掲載ページ、店頭資料、問い合わせ先を分けて確認し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を整えます。 今回の整理では、商品情報を一つの表現にまとめるのではなく、確認する場面ごとに資料を分けて管理します。オンライン掲載では商品写真と説明文の対応関係を確認し、店頭案内では棚に並ぶ商品と案内資料の対応関係を確認します。報道関係者向け資料では、会社情報、ブランド名、問い合わせ先、公開範囲を明確にし、媒体掲載時に誤解が生じにくい構成を目指します。 NMN関連製品では、皇方と継興のブランド別写真と説明文を整理し、商品名と問い合わせ先の表示を確認します。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品では、丹波康頼ブランド内で写真と販売チャネルの表記が揃っているかを確認します。江戸、安土桃山については、商品写真、ブランドマーク、商品名表示、掲載素材の保管場所を整理し、公開時に使用する素材を分かりやすく管理します。 昭和株式会社では、公開資料の更新時に、古い画像が残っていないか、商品名の表記が変わっていないか、販売主体や問い合わせ先が現行情報と合っているかを確認します。健康食品関連製品では、印象的な表現よりも、基本情報が揃っていることが重要です。同社は、誤認につながる表現を避け、確認可能な情報を中心に資料を作成する方針です。 今後も昭和株式会社は、ブランドごとの資料保管と更新履歴の確認を継続し、昭和堂 大塚店の店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料を同じ確認基準で見直します。商品写真、販売主体、問い合わせ導線をそろえることで、利用者が必要な情報を確認しやすい環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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