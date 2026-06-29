QT DIG∞、FORTNITE部門 Fuukun選手がアジア大会で優勝！世界大会「Esports World Cup 2026」へ出場決定

株式会社QTnet

株式会社QTnet（本店：福岡市 代表取締役社長：小倉 良夫）のプロeスポーツチーム「QT DIG∞（キューティーディグ）」FORTNITE部門に所属するFuukun選手が、6月28日に開催されたアジア大会「Reload Elite Series」において優勝しました。

この結果、2026年8月19日から22日までフランス・パリで開催される世界大会「Esports World Cup 2026（以下、「EWC2026」）」への出場権を獲得しました。

QT DIG∞ FORTNITE部門 Fuukun選手

日頃よりQT DIG∞を応援してくださるファンの皆さま、そしてスポンサーの皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまの温かい声援が、Fuukun選手の大きな力となり、今回のアジア大会において頂点に立つことができました。この優勝の勢いそのままに、EWC2026でも、世界一を目指して全力で挑んでまいります。

引き続きFuukun選手ならびにQT DIG∞への皆さまの熱いご声援をよろしくお願いいたします。九州から世界へ挑むQT DIG∞の戦いに、ぜひご期待ください。

Esports World Cup 2026

「Esports World Cup 2026」は、フランス・パリで開催される世界最大級のeスポーツイベントです。本大会は、100カ国以上から2,000人以上の選手と200以上のクラブが参加し、『FORTNITE』を含む24タイトル・25トーナメントが実施され、賞金総額は7,500万ドルにのぼります。世界中のトップ選手・トップチームが集う、注目度の高い国際大会です。

QT DIG∞（キューティーディグ）

QT DIG∞は福岡天神「esports Challenger’s Park（略称：チャレパ）」をホームスタジアムとし、eスポーツの無限の可能性を追求するQTnetのプロeスポーツチームです。

公式サイト：https://qtdig.com/

公式X：https://x.com/QT_DIG

オンラインストア：https://shop.qtdig.com/

■ FORTNITE部門 Fuukun選手

Fuukun：https://x.com/FuuKun11