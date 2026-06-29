30日(火)は日本対ブラジル！「FIFA ワールドカップ 2026」 決勝トーナメントの放送試合について

そのすべてを、NHKで

NHK | 日本放送協会

連日盛り上がる「FIFA ワールドカップ 2026」。

決勝トーナメントでNHKが中継する試合についてお知らせいたします。

決勝トーナメント（時間は試合開始の日本時間）

- 地上波で決勝含む計１５試合を生中継 (NHK ONEで同時・見逃し配信)- 日本代表の決勝トーナメント１回戦はＢＳで生中継- ２回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継- BSP4Kでは、決勝トーナメントも全試合を生中継と録画で放送世界最高峰の戦いを高精細映像でたっぷりお楽しみください

（放送日時）

【決勝トーナメント1回戦】

6月29日（月）総合テレビ 午前4時 南アフリカ vs. カナダ

6月30日（火）BS 午前2時 日本 vs. ブラジル

6月30日（火）総合テレビ 午前10時 オランダ vs. モロッコ

7月1日 （水）総合テレビ 午前10時 メキシコ vs. エクアドル

7月2日 （木）総合テレビ 午前5時 ベルギー vs. セネガル

7月2日 （木）総合テレビ 午前9時 アメリカ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ

7月3日 （金）総合テレビ 午前4時 スペイン vs. オーストリア

7月3日 （金）Eテレ 午後0時 スイス vs. アルジェリア

7月4日 （土）総合テレビ 午前3時 オーストラリア vs. エジプト

【決勝トーナメント2回戦】

7月5日 （日）総合テレビ 午前2時 南アフリカ vs. カナダの勝者

vs.

オランダ vs. モロッコの勝者

7月6日 （月）総合テレビ 午前5時 日本 vs. ブラジルの勝者

vs.

コートジボワール vs. ノルウェーの勝者

7月8日 （水）総合テレビ 午前5時 スイス vs. アルジェリアの勝者

vs.

コロンビア vs. ガーナの勝者

7月12日（日）総合テレビ 午前6時 準々決勝

7月16日（木）総合テレビ 午前4時 準決勝

7月19日（日）総合テレビ 午前6時 3位決定戦

7月20日（月）総合テレビ 午前4時 決勝

※上記の地上波放送試合はBSP4Kでも生中継します

NHK ONE（インターネットサービス）

総合テレビで生中継する１５試合やデイリーハイライト、試合をコンパクトにまとめた２分ハイライトはNHK ONEで同時・見逃し配信します

ワールドカップに関するNHKのコンテンツはこちらの特設サイト(https://www.nhk.jp/g/fifaworldcup/)からご覧いただくのが便利です。ぜひご利用ください。