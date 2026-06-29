有限会社アクセル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡本 敏弘)は、Microsoft 365、Microsoft Outlook、Microsoft Teamsと連携して動作する高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar for Microsoft」(以下 OnTime for Microsoft)のVer.6.4.0を2026年6月29日(月)にリリースしました。本リリースではユーザーのプロファイルカード(連絡先情報)への表示情報の充実、OnTimeの全同期機能のMicrosoft Graph API方式への対応を行いました。





OnTimeクライアント

プロファイルカード





■プロファイルカード(連絡先情報)への表示情報の充実

1.自社専用のカスタム項目の表示機能

OnTime for Dominoで好評のカスタム項目の表示機能を実装しました。カスタム項目とはExchange Onlineで標準サポートのカスタム属性1-15の値を活用し、管理者が命名した項目名と共にプロファイルカードに表示出来ます。兼務情報、職級情報だけでなくサークル活動や趣味などの情報をプロファイルカードに表示することでOnTimeを活用して社員交流を図っていただけます。





カスタム項目設定





2.従業員ID(EmployeeID)とマネージャー情報を新たに取得

また、Entra IDとの同期方法をGraph方式に設定した場合に、Entra IDから新たに従業員ID(EmployeeID)とマネージャー情報を取得できるようになりました。この2項目もプロファイルカードにもちろん表示できます。





3．従業員IDはユーザー並び順の設定にも利用可能

さらに従業員IDはメインビューの並び替え(ソート順)の項目としても利用できます。





拡張ソート設定





■全同期機能のMicrosoft Graph API方式への対応

1.各同期機能でEWS方式とGraph方式を選択可能

OnTimeには、ディレクトリ同期、アクセス権同期、カレンダーイベント同期の大きく3つの同期機能があります。本リリースでは、アクセス権同期についてもGraph方式が実装され選択できるようになりました。

注)カレンダーイベント同期はリアルタイム同期です。





同期方法の選択





2.内蔵型のMicrosoft Graph API用同期エンジンの実装

従来のExchange OnlineのEWS API、昨年リリースのMicrosoft Graph API用「OnTime同期ハブ」に続き、内蔵型のMicrosoft Graph API用同期エンジンを新たに実装いたしました。これによりOnTimeサーバーと同じマシンでGraphからのイベント通知を受ける場合は、「OnTime同期ハブ」の追加インストールを必要とせずご利用いただけるようになります。





内蔵Graph方式





■その他

1.日程予約機能の本体ライセンスへの組み込み

日程予約とは、内部外部を問わず自分の空きスケジュールを公開し事前の設定にもとづきイベントを予約いただく機能です。本バージョンよりこの日程予約はご利用の全てのユーザーでご利用いただけるようになります。





日程予約の設定画面





2.イベントURLのコピー機能

予定表のイベントをその他の人に簡単に伝えることができるようにそのイベントを開くことができるURLをコピーできるようになりました。URLは開くユーザーの権限に応じて表示内容が制御されます。





イベントURLのコピー





■「OnTime Group Calendar」について

「OnTime Group Calendar」は、日本企業に重宝されている複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などを、グラフィカルな画面で高速に操作できるグループスケジュール管理ソフトウェアです。Microsoft Exchange、Microsoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」と、HCL Notes/Domino、Verseに対応する「OnTime for Domino」の2つの製品ラインをリリースしています。またモバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前サイネージ等各種オプション製品も準備しています。開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社をおくIntraVision社が行い、10カ国語に対応、2026年6月時点で日本で33万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に80万ライセンス以上を販売しております。









■「OnTime Group Calendar for Microsoft」について

「OnTime Group Calendar for Microsoft」は、Microsoft 365およびExchangeのスケジュールデータを利用し、空き時間や予定をグラフィカルに表示することができるグループスケジュールソリューションです。大規模ユーザー環境でも高速に動作し、ブラウザだけでなく各種スマートフォン、Microsoft Teams、Microsoft Outlook内での利用も可能です。

また、複数のMicrosoft 365テナントやオンプレExchangeのスケジュールデータをマルチテナント接続できる、世界でも数少ないエンタープライズ製品です。









■各種リンクについて

＜OnTime for Microsoft Ver.6.4.0 リリースノート＞

https://www3.ontimesuite.jp/ver640/

＜OnTime Group Calendar Direct Shopサイト＞

https://ontimesuite.jp

＜「OnTime Group Calendar for Microsoft」紹介ページ＞

https://ontimesuite.jp/forms/

＜「OnTime Group Calendar for Microsoft」デモサイト＞

https://ontimesuite.jp/forms/microsoftdemo/

＜「OnTime Group Calendar for Microsoft」無料ワークショップ＞

https://ontimesuite.jp/forms/seminarms/

＜OnTime Group Calendar User Group (OnTUG)＞

https://ontime.connpass.com/









■画像について

画像は開発中のものです。実際のバージョンとはデザインが異なる場合があります。









■各製品および会社名・ブランド名について

会社名・ブランド名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

記載した会社名・製品名などには、必ずしも商標表示(R)をつけておりません。









■販売窓口について

販売窓口： 「OnTime Group Calendar Direct Shop」

または各認定OnTimeパートナー

運営会社： 有限会社アクセル(日本総代理店)

代表者 ： 代表取締役 岡本 敏弘(おかもと としひろ)

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART 代々木

設立 ： 1998年3月9日

URL ： https://ontimesuite.jp