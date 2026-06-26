米国生産終了から2年、テレプレゼンスロボット「kubi」が国内自社開発モデル「kubi 2.0」として復活　iPresence、10月15日より販売開始

iPresence株式会社kubi 2.0 ― iPresence独自開発の卓上型AIテレプレゼンスロボット

iPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：クリストファーズ クリスフランシス）は、卓上型AIテレプレゼンスロボット「kubi 2.0(https://ipresence.jp/kubi2/)」を国内量産し、国内・グローバル市場での販売を2026年10月15日より開始することを決定いたしましたことをお知らせいたします。

「kubi」は2015年の販売開始以来、医療・教育・介護をはじめとする多様な現場で導入いただいてきた当社の主力製品の一つです。2年前の米国での製造終了後も後継機を待ち望む多くのお問い合わせをいただいており、このたび当社が自社製品として開発・量産化を実現した後継機「kubi 2.0」として、お客様にお届けできる運びとなりました。

■ kubi 2.0 について

kubi 2.0 ― タブレット装着時（左）／装着前（右）

「kubi 2.0(https://ipresence.jp/kubi2/)」は、iPresence独自開発の日本製タブレットスタンド型AIテレプレゼンスロボットです。タブレット端末を装着し、ビデオ通話アプリと組み合わせて使用することで、遠隔地からでも相手の表情を確認しながら自然な対話を実現します。

ハードウェアの進化

前世代モデルでお寄せいただいたフィードバックをもとに、タブレットを動かした際の静音性、重量バランス、充電性能、設置方法、給電ケーブルの取り回し、持ち運びやすさなど、現場での使いやすさを一つひとつ追求し、設計を一新しました。

kubi 2.0 ―背面・側面

滑らかな可動

左右300°、上下55°に滑らかに可動します。高い臨場感のあるテレワーク、遠隔診療や在宅ケア、長期入院・不登校のお子さまの学校参加、介護施設での面会・社会参加支援など、人と人とのつながりを時間や場所を超えて支えるソリューションとして活用いただけます。

左右300°・上下55°の２軸で自在に動く

■ フィジカルAI時代に向けて ― AIエージェントに「身体」を与えるソリューションへ

「人の存在を遠隔拡張する」という従来のテレプレゼンスの価値はそのままに、「kubi 2.0」は、世界がフィジカルAIの時代へと向かう中、AIエージェントに対してもシンプルな形で身体を与えられるソリューションへと進化しました。

代表クリスフランシスによるkubi 2.0 デモ操作映像

独自のAIエージェントを稼働しながら顔追従等で常に相手の顔を見てくれることで、まるでAIがそこに実在し、自分に視線を合わせてくれているような「温かみのある対話」が可能になり、従来のタブレットやディスプレイのみで稼働するAIエージェントのとっつきづらさを解消します。

また、操作APIを一般提供することで第三者開発者も「kubi 2.0」独自のAIエージェントに身体を持たせるためのプラットフォームとして活用していただけます。



【kubi2.0デモ動画はこちら】：

https://youtube.com/shorts/C1CUO08fi-A?feature=share

■ 他のロボットとの併用利用も可能に

自走式AIテレプレゼンスロボット「temi」などと併用できるアプリケーション「AvatarLink」も同時に提供します。それぞれのロボットを適材適所に配置することで、移動範囲の制限を補完しながら、空間を超えた「テレポート体験」が可能となり、お客様のコミュニケーションDXの可能性をさらに広げます。

■ 代表コメント

代表取締役社長 クリストファーズ クリスフランシス

「2015年から販売してきた当社の主力製品の一つである卓上型テレロボ『kubi』が製造停止となって以来、後継機について多くのお問い合わせをいただいてきました。この2年間、一度は量産レベルまで完成させたモデルを白紙に戻すなど紆余曲折があり、諦めるべきかと自問する場面も数多くありました。

それでも、多くのお客様からの次世代モデルに関するお問い合わせを頂戴しながら、『「そこにいる感覚」をどうすればもっと自然に作れるか』という問いに愚直に向き合い続けた開発チームの試行錯誤が、この『kubi 2.0』には生きています。

従来のテレプレゼンスとしての価値に加え、フィジカルAI時代にマッチした製品として、また『temi』との組み合わせによってお客様のコミュニケーションDXに貢献できれば、これ以上の喜びはありません。」

■ 製品・会社情報

kubi 2.0

販売開始：2026年10月15日

販売開始に先駆け、予約受付中

詳細はこちら：https://ipresence.jp/kubi2/

iPresence株式会社について

iPresence株式会社は、「より良きコミュニケーション文化の普及による顧客・社員の社会的進歩と自己実現、日本のものづくり業界への貢献」をミッションに掲げ、2014年の創業以来、神戸を拠点にテレプレゼンスアバターロボットとデジタルツイン分野のパイオニアとして事業を展開するロボットベンチャー企業です。現在はフィジカルAI分野にも力を入れてソリューション開発をしています。

会社名：iPresence株式会社

代表者：代表取締役社長 クリストファーズ・クリスフランシス

設立：2014年

所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9

事業内容：テレプレゼンスアバターロボット及び3Dデジタルツインサービスの開発・販売

URL ：https://ipresence.jp/