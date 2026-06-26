IEEE(アイ・トリプルイー)は世界各国の技術専門家が会員として参加しており、さまざまな提言やイベントなどを通じ科学技術の進化へ貢献しています。





デジタル分野の拡大に伴い、データサイエンスの専門家に対する需要が高まっています。

この需要の急増は、全体的なビジネス戦略の一環としてデータを分析・管理できる専門家を、業界を問わず求める声が高まっていることが背景にあります。





「この成長は、スマートウォッチ、家庭用スマートデバイス、スマートカメラ、自動運転車、農業、そして様々な分野の産業に至るまで、あらゆる領域から絶えず増加し続けるデータが存在するからこそ生じているのです」と、IEEEシニアメンバーのマルコシリス・アモリム・デ・オリベイラ・ペソア氏は述べています。

同時に、AIの拡大に伴い、組織はAIツールの使い方を理解するだけでなく、これらのシステムを学習させ、正確な結果を保証するためのデータ分析方法も理解している人材を見つける必要に迫られています。

こうした成長にもかかわらず、スキルセットが進化し続ける中、雇用主はこれらの役職を埋めるのに苦労しています。









■データサイエンス職の成長を牽引するトレンド

今日、教育や医療から金融、政府に至るまで、多くの業界が分析やインテリジェントシステムに大きく依存しています。

組織は膨大なデータセットを蓄積していますが、情報の収集はあくまで第一歩に過ぎません。その解釈こそが依然として重要な課題となっています。

「組織は大量のデータを収集していますが、それを有用な知識に変える方法を必ずしも把握しているわけではありません」と、IEEEシニアメンバーのスエリア・フルーリー氏は述べています。「例えば医療分野では、データは診断、モニタリング、リスク評価、医療機器の開発、臨床シミュレーションを支援することができます。」





こうしたデータの増加に伴い、組織は、より迅速でエビデンスに基づいた意思決定を支援できる人材を積極的に求めています。彼らが求めているのは、手法を実行する方法だけでなく、データに対して科学的に考える方法も理解している従業員です。

このニーズは、AIや自動化の進展によってさらに高まっています。エンジニアにとって、単にAIの使い方を理解しているだけでは不十分です。

「専門家は、モデルの背後にある仕組み、バイアスのリスク、データの限界、結果の検証方法、そして専門家ではない人々に意思決定を説明する方法を理解する必要があります」とフルーリー氏は述べました。









■データサイエンスへの参入

データ分野でのキャリアは、データの整理、クリーニング、可視化、解釈の経験を積める様々な役割から始めることができます。

個人の経歴に応じて、いくつかの職種がエントリーポイントとなります。役割が何であれ、それぞれのポジションは、新入社員が確固たる基礎を築くのに役立ちます。





・データアナリスト：これらの専門家は通常、データを収集・分析することで、特定の問題の解決に注力します。





・ビジネスインテリジェンス・アナリスト：この役割では、生データを実用的な知見に変換し、IT部門や経営陣と連携して、組織が企業目標に沿ったビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。





・ジュニア・データエンジニア：この役割を担うエンジニアは、生データを収集・管理し、有用な情報や実用的な知見に変換するシステムの開発に注力します。





・機械学習インターン：この役割の職務には、開発チームやエンジニアを支援し、AIモデルの設計および実装を行うことが含まれます。これらの職種では、新入社員でも高度なアルゴリズムや予測モデリングに密接に関わることができます。





業界によっては、より専門的な役割も存在します。環境・ライフサイエンス分野の企業では、バイオインフォマティクスアナリスト、計算生物学者、農学データサイエンティストといった役割を担う人材を頻繁に求めています。





「生物医学工学、ヘルスケア、またはライフサイエンスを専攻する学生にとって、臨床データ分析、デジタルヘルス、医療機器、あるいはコンピュータモデリングの分野は、非常に興味深いキャリアの入り口となるでしょう」とフルーリー氏は付け加えました。









■技術的スキルを超えて

プログラミング言語やデータベース管理に関する技術的な専門知識は必要ですが、雇用主は、技術的なニュアンスをより幅広い対象者に積極的に伝えられる候補者をますます求めています。

最も成功しているデータ専門家は、技術チームと経営陣の間の橋渡しができる人々です。

「最も大きな影響力を持つのは、技術に詳しくない人に対して、なぜその結果が重要なのかを説明できる人々です」と、IEEE会員のジェイ・シャー氏は述べました。









■IEEEについて

IEEEは、世界最大の技術専門家の組織であり、人類に恩恵をもたらす技術の進展に貢献しています。160カ国、40万人以上のエンジニアや技術専門会の会員を擁する公的な慈善団体で、論文誌の発行、国際会議の開催、技術標準化などを行うとともに、諸活動を通じて世界中の工学やその他専門技術職のための信用性の高い「声」として役立っています。

IEEEは、電機・電子工学およびコンピューターサイエンス分野における世界の文献の30％を出版、2,000以上の現行標準を策定し、年間1,800を超える国際会議を開催しています。





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