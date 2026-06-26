LE RAISIN株式会社（埼玉県秩父郡横瀬町、代表取締役：島田美沙）が運営するワイナリー「Passion」は、2025年ヴィンテージの日本ワイン『小雪（KOYUKI）2025』を2026年7月7日に発売します。

『小雪2025』は、創業初年度に国際的なワインコンクール「第12回SAKURA日本女性ワインアワード2025」で金賞を受賞した『小雪2024』の後継ヴィンテージです。前作と同じ醸造コンセプトを受け継ぎながら、山梨県産甲州の魅力を繊細に表現しました。









「小雪」に込めた想い

秩父の冬、山々に静かに降り積もる小雪。

派手さではなく、そっと寄り添う美しさ。

『小雪』は、日本固有品種である甲州の繊細さを表現するために名付けられました。

やわらかな柑橘の香り、透明感のある口当たり、穏やかな酸味とミネラル感。

忙しい日常の中で、一度立ち止まり、静かな時間を楽しむためのワインです。





山梨と秩父をつなぐワイン

使用した葡萄は、山梨県の奥平ファームが栽培した甲州。

その葡萄を秩父へ運び、丁寧に醸造しました。

Passionは自社畑だけではなく、日本各地の優れた生産者と連携しながら、日本ワインの可能性を追求しています。

『小雪2025』は、山梨の葡萄栽培技術と秩父の醸造技術が出会うことで誕生した一本です。





和食と寄り添う日本ワイン

『小雪2025』は、寿司や和食との相性を重視して設計されています。

おすすめペアリング

鯛の昆布締め白身魚の握り寿司貝類の握り寿司湯豆腐柚子香る鶏塩料理

甲州特有の繊細な酸味とミネラル感が、出汁や魚介の旨味を引き立てます。









醸造責任者：島田美沙 コメント

「小雪2024は、Passionが初めて挑戦したワインコンクールで金賞を受賞した特別なワインでした。

その想いを受け継いで生まれたのが小雪2025です。

日本ワインらしい繊細さと食事との調和を大切に仕上げました。

ぜひご家庭の食卓で、日本の四季を感じながらお楽しみいただきたいと思います。」













商品概要

商品名：小雪（KOYUKI）2025

品目：果実酒

品種：甲州100％（山梨県産）

内容量：750ml

アルコール分：11%

製造者：LE RAISIN株式会社

希望小売価格：3,850円（税込）

https://www.winery-passion.com/products/koyuki-2025-%E5%B0%8F%E9%9B%AA-1



