SNSで大ヒットした『台湾ピーナッツ餅カステラ』に続く第二弾！ “伸びる餅”が楽しい『台湾ココナッツ餅カステラ』がこの夏限定で登場

株式会社グランドカステラジャパン

台湾・淡水区に本店を構え、世界8カ国に展開する台湾発祥のカステラブランド「GRAND CASTELLA（グランドカステラ）」は、日本上陸から今年で5周年を迎えました。上陸当初は数ヶ月にわたり数時間待ちの行列ができるなど大きな反響を呼び、現在も多くのお客様にご来店いただいております。5年という節目に、これまでの感謝を込め、日台の文化を融合した完全オリジナル商品を次々展開です。今回は、話題必至の新感覚スイーツ、『台湾ココナッツ餅カステラ』を7月1日から期間限定で販売します。

前作の人気を受けて誕生！『台湾ココナッツ餅カステラ』が期間限定で登場



2026年4月、ドバイチョコクッキーのネクストトレンドとして注目を集め、SNSやニュースメディアで大きな話題となった『台湾ピーナッツ餅カステラ』。主要ニュースメディアにも取り上げられ、販売開始直後から予約が殺到しました。完売と再販を繰り返しながら、長期間にわたり入手困難な状態が続くなど、大きな反響を呼んだヒット商品です。

その反響を受け、“伸びる餅”シリーズ第二弾として、2026年7月1日（水）から7月31日（金）まで『台湾ココナッツ餅カステラ』を期間限定で販売いたします。前作とはひと味違う味わいと食感を楽しめる、新たな話題作の登場です。

<台湾ココナッツ餅カステラ 2,390円(税込 2,582円)>

サクトロ×もちもち×ふわしゅわ。話題必至の新食感スイーツ

じっくりと煮詰めたココナッツミルクを使用した自家製カヤ（ココナッツ）ソースは、まるでキャラメリゼしたかのような濃厚な甘みと香ばしさが特徴。シンガポールやマレーシアなどで親しまれている、とろりとなめらかなこのカヤソースをグランドカステラに合わせました。

さらに、香ばしくローストしたココナッツフレークをたっぷりと合わせることで、サクサクシャリシャリとした食感をプラス。そこへもちもち～っと伸びるお餅を重ねることで、誰もが夢中になるような食感に仕上げました。ドバイチョコクッキーやもっちり食感のドーナツなど、“食感を楽しむスイーツ”がトレンドとなる今、サクトロ、もちもち、ふわしゅわの３つの食感が織りなす、中毒必至の注目の一品です。

7月1日よりオンライン販売開始！５周年記念の特別仕様として、人気の台湾ピーナッツ餅と新作台湾ココナッツ餅のハーフ＆ハーフも登場！

4月の発売以来、今なお完売が続く大人気の『台湾ピーナッツ餅カステラ』と、新作『台湾ココナッツ餅カステラ』を一度に楽しめる贅沢なハーフ＆ハーフをご用意いたしました。

話題の“伸びる餅”シリーズ2種類を食べ比べできる特別仕様は、5周年記念だけの数量限定販売です。前回の『台湾ピーナッツ餅カステラ』発売時にはご注文が殺到し、完売と再販を繰り返しました。今回も多くのご注文が予想されますので、気になる方はぜひお早めにお買い求めください。

<台湾ピーナッツ餅×台湾ココナッツ餅のハーフ&ハーフ><再販決定！主要メディアでも話題となり、芸能人も虜にした台湾ピーナッツ餅カステラ>

◾︎店舗情報◾︎

東京スカイツリー・ソラマチ本店

営業時間 10:00-21:00

横浜高島屋店

営業時間 10:00-21:00