【2026年最新】myfansで月10万円を目指す始め方｜必要なファン数とXフォロワー数の目安
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MyFans運営サポートおよびMyFans向けSNS導線構築を支援する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFansで月10万円の収益化を目指す初心者向けに、必要な有料ファン数と外部SNSのフォロワー数の目安について解説いたします。
■ 背景
近年、XやInstagramなどの外部SNSで認知を獲得し、MyFansへ誘導して月額課金につなげる運用モデルが広がっています。一方で、初心者から多い相談は「月10万円を目指すには何人のファンが必要なのか」「Xのフォロワーはどれくらい必要なのか」という点です。MyFansで収益化を考える際は、売上だけでなく、手数料を差し引いた手取り額から逆算することが重要です。
■ 月10万円を目指すには手取りから逆算する
たとえば、月額3,000円のプランを設定した場合、一般クリエイターの売上手数料22％を差し引くと、1人あたりの手取りは概算で2,340円となります。3,000円から手数料を差し引いた場合、3,000円×78％＝2,340円です。月10万円を目指す場合、100,000円÷2,340円＝約43人となるため、月額3,000円プランでは約43人の有料ファンが必要になります。
■ 43人の有料ファンは少なく見えて簡単ではない
43人と聞くと、決して大きな数字には見えないかもしれません。しかし、MyFans内だけで新規ファンを継続的に獲得するのは簡単ではありません。特に初心者の場合、投稿数、プロフィール、価格設定、更新頻度、外部SNSからの導線が整っていないと、アクセスがあっても課金にはつながりにくくなります。月10万円を安定して目指すには、MyFans上のコンテンツ設計だけでなく、Xなどの外部SNSで見込みファンを集める仕組みが必要です。
■ Xフォロワー数の目安
月10万円を目指す場合、Xのフォロワー数は最低でも1,000人前後を一つの目安として考えることができます。ただし、フォロワー数だけで収益が決まるわけではありません。重要なのは、フォロワーの属性、投稿への反応率、プロフィールからMyFansへの導線、そして課金したくなるコンテンツの見せ方です。フォロワーが1,000人いても反応が弱ければ課金にはつながりにくく、逆にフォロワー数が少なくても、ジャンルやキャラクターが明確で反応率が高ければ、月10万円に近づける可能性があります。
■ 初心者が最初に準備すべきこと
初心者がMyFansで月10万円を目指す場合、最初に整えるべきなのは、月額プラン、投稿本数、プロフィール、X導線です。月額プランは、まず3,000円前後のメインプランを軸に設計すると、収益目標から逆算しやすくなります。投稿本数は、公開時点である程度まとまった量を用意しておくことが重要です。コンテンツが少ない状態でファンを送っても、課金後のお得感が弱く、継続率も下がりやすくなります。プロフィールでは、どのようなコンテンツが見られるのか、どのような雰囲気のクリエイターなのかを明確に伝える必要があります。
■ 月10万円達成の現実的な流れ
MyFansで月10万円を目指す場合、最初から大きな収益を狙うよりも、段階的に数字を積み上げることが現実的です。最初の目標は、無料フォロワーや外部SNSの反応を増やすことです。次に、少人数でも有料ファンを獲得し、どの投稿や導線が課金につながるのかを確認します。そのうえで、反応の良い投稿を増やし、プロフィールや固定ポストを改善しながら、有料ファン数を10人、20人、30人と積み上げていきます。月10万円は、月額3,000円プランで考えると約43人の有料ファンが目安です。そのため、最初から曖昧に運用するのではなく、必要なファン数を逆算して、外部SNSの母数づくりから始めることが重要です。
MyFans運営サポートおよびMyFans向けSNS導線構築を支援する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFansで月10万円の収益化を目指す初心者向けに、必要な有料ファン数と外部SNSのフォロワー数の目安について解説いたします。
■ 背景
近年、XやInstagramなどの外部SNSで認知を獲得し、MyFansへ誘導して月額課金につなげる運用モデルが広がっています。一方で、初心者から多い相談は「月10万円を目指すには何人のファンが必要なのか」「Xのフォロワーはどれくらい必要なのか」という点です。MyFansで収益化を考える際は、売上だけでなく、手数料を差し引いた手取り額から逆算することが重要です。
■ 月10万円を目指すには手取りから逆算する
たとえば、月額3,000円のプランを設定した場合、一般クリエイターの売上手数料22％を差し引くと、1人あたりの手取りは概算で2,340円となります。3,000円から手数料を差し引いた場合、3,000円×78％＝2,340円です。月10万円を目指す場合、100,000円÷2,340円＝約43人となるため、月額3,000円プランでは約43人の有料ファンが必要になります。
■ 43人の有料ファンは少なく見えて簡単ではない
43人と聞くと、決して大きな数字には見えないかもしれません。しかし、MyFans内だけで新規ファンを継続的に獲得するのは簡単ではありません。特に初心者の場合、投稿数、プロフィール、価格設定、更新頻度、外部SNSからの導線が整っていないと、アクセスがあっても課金にはつながりにくくなります。月10万円を安定して目指すには、MyFans上のコンテンツ設計だけでなく、Xなどの外部SNSで見込みファンを集める仕組みが必要です。
■ Xフォロワー数の目安
月10万円を目指す場合、Xのフォロワー数は最低でも1,000人前後を一つの目安として考えることができます。ただし、フォロワー数だけで収益が決まるわけではありません。重要なのは、フォロワーの属性、投稿への反応率、プロフィールからMyFansへの導線、そして課金したくなるコンテンツの見せ方です。フォロワーが1,000人いても反応が弱ければ課金にはつながりにくく、逆にフォロワー数が少なくても、ジャンルやキャラクターが明確で反応率が高ければ、月10万円に近づける可能性があります。
■ 初心者が最初に準備すべきこと
初心者がMyFansで月10万円を目指す場合、最初に整えるべきなのは、月額プラン、投稿本数、プロフィール、X導線です。月額プランは、まず3,000円前後のメインプランを軸に設計すると、収益目標から逆算しやすくなります。投稿本数は、公開時点である程度まとまった量を用意しておくことが重要です。コンテンツが少ない状態でファンを送っても、課金後のお得感が弱く、継続率も下がりやすくなります。プロフィールでは、どのようなコンテンツが見られるのか、どのような雰囲気のクリエイターなのかを明確に伝える必要があります。
■ 月10万円達成の現実的な流れ
MyFansで月10万円を目指す場合、最初から大きな収益を狙うよりも、段階的に数字を積み上げることが現実的です。最初の目標は、無料フォロワーや外部SNSの反応を増やすことです。次に、少人数でも有料ファンを獲得し、どの投稿や導線が課金につながるのかを確認します。そのうえで、反応の良い投稿を増やし、プロフィールや固定ポストを改善しながら、有料ファン数を10人、20人、30人と積み上げていきます。月10万円は、月額3,000円プランで考えると約43人の有料ファンが目安です。そのため、最初から曖昧に運用するのではなく、必要なファン数を逆算して、外部SNSの母数づくりから始めることが重要です。