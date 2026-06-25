アイドックの標準bookendアプリが株式会社有斐閣の「有斐閣Online」の書籍シリーズ「法律実務家のための基礎知識」の配信に採用されました

アイドック株式会社

アイドック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成井 敦）は、株式会社有斐閣（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江草貞治）が2022年11月より運営するWebコンテンツ提供サブスクリプションサイト「有斐閣Online」に対して、サービス開始当初より電子書籍配信プラットフォーム「bookend（ブックエンド）」のブラウザ閲覧ソリューション「bookend view」と透かし入りPDFダウンロードサービス「bookendソーシャルDRM」を提供してまいりました。

今回新たに、標準bookendアプリ（Windows、Mac、iOS、Android）が、2026年6月25日10:00より「有斐閣Online」の年額プレミアム会員限定の特典として配信開始する書籍シリーズ「法律実務家のための基礎知識」全10冊の配信ソリューションとして採用されました。

bookendアプリのグループ配信機能を使って登録タイトルが一斉配信されるため、年額プレミアムコースの会員が「有斐閣Online」に登録したメールアドレスを標準bookendアプリのWeb書庫に登録いただくことで、端末5台[康山1] まで自由にダウンロードして閲覧することが可能になります。今後刊行される新刊についても、配信グループに登録するだけで、年額プレミアムコースの会員には自動的に配信されます。

また標準bookendアプリのPDFビューアでブックマーク、テキストメモ、フリーハンド、スタンプ、テキストマーカー等のアノテーション機能もご利用いただけるうえ、オフラインでの閲覧も可能になりますが、bookendアプリのDRM機能により、印刷制御、テキストコピー制御、画面キャプチャブロック、1人のユーザーがダウンロードできる端末台数上限設定等が可能になり、大切なコンテンツの想定外の拡散を防ぎます。

【bookendアプリを使った配信サービス概要】

＜サービスサイト＞

「有斐閣Online」

https://yuhikaku.com/

＜サービス内容＞

配信開始日時：2026年6月25日（木）10:00

配信形式：専用閲覧アプリ「bookend」によるアプリ配信

対象会員：有斐閣Online 年額プレミアム会員限定（月額プレミアムコース・スタンダードコースは対象外）

配信タイトル：「法律実務家のための基礎知識」シリーズ 全10冊

※各書籍の詳細・試し読みは下記特設ページでご確認いただけます

https://www.yuhikaku.co.jp/static/legal-practice/index.html

対応OS／環境：Windows、macOS、iOS、Android

コンテンツ形式：PDF

DRM機能：メールアドレス＆PINコードを使った認証による閲覧ユーザー制限、データ複製防止、キャプチャブロック、印刷制御、ダウンロード端末台数管理、閲覧後の配信停止など

アノテーション機能（Windows、iOS、Android版）：ブックマーク、テキストメモ、フリーハンド、スタンプ、テキストマーカー

アナリティクス機能：コンテンツ毎の閲覧数、ユニークユーザー数、ユーザー毎の閲覧履歴など

【有斐閣「法律実務家のための基礎知識」シリーズ】

実務にも“教科書”を。

■株式会社有斐閣 ご担当者様のコメント

「有斐閣Online」の年額プレミアム会員様限定の特典として、人気の高い「法律実務家のための基礎知識」シリーズを配信することになりましたが、特定会員に一斉配信ができるうえ、当社の貴重なコンテンツの想定外の拡散を防止し、プレミアム会員解約後は閲覧を停止するという要件を満たすソリューションとしてbookendアプリを採用しました。今後刊行される新刊についても、原則として紙書籍とbookendアプリ配信のサイマル配信を行う予定です。

■株式会社有斐閣の概要

http://www.yuhikaku.co.jp/

代表取締役社長：江草 貞治

創業：1877年（明治10年）

資本金：1億円

事業内容：出版業（社会科学・人文科学関係の書籍、雑誌、辞典、六法等）

■アイドック株式会社の概要

http://bookend.keyring.net/

代表者： 代表取締役 成井 敦

設立年月日：1999年7月

資本金：3,000万円

主な業務内容：デジタルコンテンツ向け著作権管理（DRM）システムおよびコンテンツ流通プラットフォームの開発、SaaS提供

主要取引先：慶應義塾大学、株式会社集英社、株式会社Gakken、公益社団法人日本道路協会、医歯薬出版株式会社、株式会社メテオ、株式会社NHK出版、株式会社日刊工業新聞社、株式会社ぎょうせい、株式会社ネットドリーマーズ、株式会社扶桑社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ほか

提供サービス導入企業：200社以上