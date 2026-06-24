『ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』DLC同梱パッケージ版が発売決定！ オリジナルグッズ付きのコレクションBOXもあり
■ゲーム本編と追加コンテンツ『箱根探訪編』をまとめたパッケージ版
5月17日発表の追加コンテンツ（DLC）『箱根探訪編』を含む、ゲーム本編のパッケージ版を、Nintendo Switch向けに販売いたします。
ゲームソフトのみの「通常版」と、オリジナルグッズが付いた「コレクションBOX」の2種類をご用意。
また、コレクションBOXは完全受注生産での販売となり、ホロライブプロダクション公式ショップにて、本日6月24日より受注受付を開始します。
▼ 通常版 内容
- ゲームソフト
『ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編 同梱版―』
＜収録内容＞
・ゲーム本編
・追加コンテンツ『箱根探訪編』
- リバーシブルジャケット
▼ コレクションBOX 内容
- ゲームソフト
『ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編 同梱版―』
＜収録内容＞
・ゲーム本編
・追加コンテンツ『箱根探訪編』
- リバーシブルジャケット
- オリジナルグッズ4点＋ボックス
■商品情報
ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編 同梱版―
通常版
対応機種：Nintendo Switch(TM)
発売日：2026年12月（予定）
価格：3,980円（税込）
※通常版は各販売店にて、9月以降予約開始予定です。
コレクションBOX
対応機種：Nintendo Switch(TM)
発売日：2026年12月（予定）／完全受注生産（2026年6月24日より受付開始）
価格：9,680円（税込）
販売サイト：ホロライブプロダクション公式ショップ(https://shop.hololivepro.com/products/juufuuteiraden_picross_hakonetravelogue)
受注受付の詳細はこちらをご確認ください。
詳細・最新情報は公式サイト、およびジュピター公式Xにてお知らせいたします。
『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』パッケージ版公式サイト
https://www.jupiter.co.jp/game/pixelmuseumdlc01pkg/
ジュピター公式X（@Jupiter_JP1）
https://x.com/Jupiter_JP1
■hololive DEV_ISについて
hololive DEV_ISは、従来のVTuberの枠組みを超えた「成長」「挑戦」をテーマに精力的なユニット活動を行っていくVTuberグループです。
・hololive DEV_IS公式ページ：https://hololive.hololivepro.com/special/9491/
・hololive DEV_IS公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololiveDEV_IS
※本リリース内容は発表時点の情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
(C)2025 Jupiter / (C) COVER
※ピクロスは任天堂の登録商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。