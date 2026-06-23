【公開イベント開催のお知らせ】NXJIリサーチ、「AIによる行財政改革～『政府破綻』を回避せよ」を立教大学と共催

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（NXJI）のシンクタンク部門であるNXJIリサーチは、立教大学応用人工知能イノベーションセンターとの共催により、公開講演会「AIによる行財政改革～『政府破綻』を回避せよ」を2026年7月15日（水）に開催します。

開催情報

日時：2026年７月15日（水）18:00～20:00

場所：池袋キャンパス ８号館２階 8202教室

参加費無料・事前申し込み不要

開催趣旨

少子高齢化、膨張する行政ニーズ、縮小する政府キャパシティ…日本政府が対処しなければならない課題は年々増加し、複雑さを増す一方で、日本政府のキャパシティは人的にも、経済的にも、緩やかに縮小を続けています。

この状態を放置すれば、いずれ日本は、国民の身体・生命・財産を守るための基本的な政府機能が持続的に損なわれ回復が見込めない状態＝「政府破綻」に至ると想定されます。

本講演会では、同名の書籍『政府破綻(https://note.com/nxji/n/n517b1a4ea4ae)』にてこの危機を回避するための横断的な政策提言を行った「次世代プロジェクトチーム」主査・増田雅史（立教大学大学院人工知能科学研究科客員教授）の司会のもと、同チームから特にデジタル行財政改革にかかわる提言を担った４名の執筆者を招き、過去の行財政改革の振り返りから、人工知能（AI）による行財政改革を通じた「政府破綻」回避の処方箋まで、幅広く議論します。

会の終わりにはNXJIリサーチ所長、小倉將信（元国務大臣、元衆議院議員）より、まとめとNXJIリサーチの今後の取組について、お話させていただく予定です。

登壇者

岩間 郁乃 氏（森・濱田松本法律事務所弁護士）

主要取扱分野は、イノベーションの社会実装の観点からの公共政策・ルールメイキング。著書に『企業法務のための規制対応＆ルールメイキング--ビジネスを前に進める交渉手法と実例』（2022年、共著）など。

小林 庸平 氏（独立行政法人経済産業研究所コンサルティングフェロー）

専門は、公共経済学、エビデンスに基づく政策形成。著書に『EBPMエビデンスに基づく政策形成の導入と実践』（2022年、共著）など。

杉谷 和哉 氏（岩手県立大学総合政策学部准教授）

専門は、公共政策学、エビデンスに基づく政策形成。著書に『政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ』（2022年）、『日本の政策はなぜ機能しないのか？：EBPMの導入と課題』（2024年）など。

吉田 泰己 氏（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局兼デジタル庁企画官）

2008年経済産業省入省。東京大学公共政策学修士、シンガポール国立大学MBA・行政経営学修士。著書に『行政をハックしよう』（2021年）、『行政組織をアップデートしよう』（2024年、編著）など。

増田 雅史 氏（NXJI監事、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士、立教大学大学院人工知能科学研究科客員教授）

弁護士としてIT・デジタル分野を一貫して手掛け、政官産学の各面から政策立案にも参与。著書に『ゼロからわかる 生成AI法律入門』（2023年、共編著）、『新NFTの教科書』（2024年、共編著）など。

書籍紹介：『政府破綻』（新潮新書）

著者： 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

発売日： 2026年1月17日

書籍紹介ページ： https://www.shinchosha.co.jp/book/611111/

止めようがない少子高齢化、膨張する行政ニーズ、縮小する政府キャパシティ--。日本の現状は厳しく、統治の仕組みを大きく変えない限り、「政府破綻」が現実のものとなりかねない。部分最適を脱し、長期的視点で全体最適に是正していくには、何をどう変えていけばいいのか。強い危機感に駆られた若手経営者らによって設立された独立系シンクタンクNXJIが、「2050年の日本」を想定して世に問う日本再生の処方箋。

提言の4本柱

- 政府の無駄の徹底的な排除- AI活用を含む、行政の徹底的なデジタル化- 人事・雇用制度を含む行政ガバナンスの根本的見直し- 防衛体制・予算の再設計と効率的な安全保障

本書は、NXJI会長理事・ジャーナリストの船橋洋一氏をプログラム・ディレクターに据え、「次世代プロジェクトチーム」によるワーキング・グループと有識者会議による議論を重ねて形成された成果物であり、既存の制度や利害にとらわれない根本的提言を目指しています。

NXJIリサーチについて

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（NXJI）は、2024年に実業家・吉村英毅、山口功一郎両氏によって設立された独立系シンクタンクです。政治家を生み出す実行部門（ドゥタンク）である「令和政経義塾」（塾長：糸川正晃）に加え、2026年、政策を立案するシンクタンク部門「NXJIリサーチ」（所長：小倉將信）を設立いたしました。

NXJIリサーチでは、日本の政策立案の質の向上を目指し、長期最適・全体最適・グローバルな視点に基づく政策研究・提言活動を行うことで、令和政経義塾のドゥタンクとしての機能と併せ、研究から実装までを一体的に推進する新たな体制を整えています。

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ 事務局

〒107-0052 東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル3F

E-mail：contact@nxji.jp

公式サイト：https://nxji.jp/