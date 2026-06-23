大丸松坂屋百貨店主催のバーチャルフォトアワード「Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3」受賞作品展開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店（以下、当社）は、バーチャルフォトアワード「Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3」（以下、DMVPA3）の受賞作品を過去最多342作品の応募作品の中から決定しました。2026年6月30日（火）から7月5日（日）までの6日間、金沢21世紀美術館市民ギャラリーBにて、受賞作品展を開催いたします。

多様なオンラインコミュニケーションの需要が拡大するなか、メタバース空間において様々なワールドが構築され、アバターの姿での交流や楽しみ方も多様化しています。３Dアバターやワールドの制作・販売を通じて、新しい体験価値の提供やビジネス機会の創出を図る当社は、メタバースの生活者と交流しクリエイターの方々の作品に触れるなかで、VRChat等のバーチャル空間で撮影した写真を現実世界で作品として鑑賞するバーチャルフォトグラフにアート作品としての可能性を感じ、2024年当社初のバーチャルフォトグラフ写真展を開催、その後作品を公募する「Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards」を開催しています。

3回目となる今回は、本年4月30日から5月31日まで「私がバーチャルフォトを撮る理由」をテーマに作品を募集、過去最多342作品のご応募をいただきました。メタバースに知見が高い有識者に加え、写真・映像文化の発展に携わる学芸員の方々に審査いただき、各賞を選出いただきました。リアル会場とバーチャル会場の2か所で受賞作品展を開催いたします。この機会に、デジタルとリアルが融合するバーチャルフォトグラフをお楽しみください。

「 Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3」 受賞作品展概要

開催期間：2026年6月30日（火）～7月5日（日）

場所：リアル会場とバーチャル会場の2か所で開催いたします

(1)リアル会場：金沢21世紀美術館市民ギャラリーB

住所：石川県金沢市広坂1-2-1

開催時間：10時～18時（最終日のみ17時終了）

※Virtual Photography Showcase2026（以下、VPS2026）との同時開催展となります。

VPS2026イベントページ：

https://www.virtualphotographyshowcase.com/ ( ※外部サイトに遷移します)

(2)バーチャル会場：「ART Frame -Daimaru Matsuzakaya-」（VRChat内・詳細別途記載）

https://vrchat.com/home/world/wrld_13846f05-cadd-47f5-b5b9-4ea1fc679b01/info

（※外部サイトに遷移します）

展示作品：最優秀賞1作品、優秀賞5作品、審査員賞4作品

入場料：無料

2026年7月4日(土)会場にてトークイベントを開催！

《トークイベント》概要

・日時：2026年7月4日(土)14:00～14:45

・場所：金沢21世紀美術館市民ギャラリーB

・トークテーマ：バーチャルフォトの可能性

・登壇者：

AmaNeko（VPS2026主催）

小山順一朗教授（東京藝術大学教授 DMVPA3審査員）

「 Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3」 概要

作品募集期間：2026年4月30日（木）～5月31日（日）

作品テーマ：私がバーチャルフォトを撮る理由

【最優秀賞】

作品名：其処にいた記録が欲しいから 撮影：化野(あだしの)

※最優秀賞以外の作品はリリースの最後に掲載しています。

審査員：

今回はVRの分野からゲーム・VR分野において多くの知見を有し、東京藝術大学教授として教育・研究に携わる小山順一朗氏、VR空間における独自のアート表現で国内外から注目を集めるVRアーティストのせきぐちあいみ氏、写真の分野から東京都写真美術館の学芸員として写真・映像文化の調査研究や展覧会企画に携わる田坂博子氏、同じく東京都写真美術館学芸員として写真表現の研究・普及に取り組む山田裕理氏にご参画いただきました。芸術教育、先端的なデジタル表現、写真美術の専門性を備えた多彩な審査員が、バーチャルとリアル幅広い視点から本アワードの審査を行いました。

バーチャル会場「ART Frame -Daimaru Matsuzakaya-」ーバーチャル空間でアートを楽しめる大丸・松坂屋オリジナルワールドー

当社ではバーチャルフォトグラフなどのアート作品を展示する大丸・松坂屋オリジナルワールド「ART Frame -Daimaru Matsuzakaya-」を2025年1月に制作しました。

今回もリアルでの受賞作品の展示のみならず、本ワールドでもメタバース会場として展示いたします。これからも「ART Frame -Daimaru Matsuzakaya-」での展示を通して、バーチャルフォトグラフなどのバーチャル空間における文化を発信してまいります。

「 Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3」受賞作品紹介

【優秀賞】（順不同）

作品名：自分の中のもう一つの世界 撮影：いえおん作品名：気づき、色づく 撮影：ぐるるん。作品名：想像力の最果て、その先へ。 撮影：ててねこ作品名：忘れたくない夜を 撮影：まー作品名：こんなアングル、撮れないでしょ？ 撮影：ナカムラユキメ

【審査員賞】

小山順一朗賞 作品名：終わらない夢の続きを 撮影：BISせきぐちあいみ賞 作品名：‥‥日常のキリトリ線‥‥ 撮影：×そほら×田坂博子賞 作品名：at the edge of the world 撮影：YUANユアン山田裕理賞 作品名：自己表現 撮影：zooson