【購入特典】Teclast新発売タブレット『M50T』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ 無料のBluetoothキーボードも入手できます！

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

モデル：Teclast M50T

リンク：https://geni.us/kahduh

通常価格：17900円

割引：3000円オフ

イベント価格：14900 円

M50Tを注文したすべての方、当社の公式 Twitter アカウント@TeclastJapan (https://x.com/TeclastJapan)にご連絡いただき、注文番号を送信すると、無料の Bluetooth キーボードを受け取ることができます。

【7000mAh大容量バッテリー＋Wi-Fi 6対応】7000mAh大容量バッテリーを搭載し、通勤・通学・旅行・出張・カフェ作業・オンライン授業など、外出先でも安心して使える10インチ タブレットです。2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi 6対応により、高速通信・低遅延・安定接続を実現。動画配信、Zoom会議、Web授業、クラウド作業なども快適に行えます。

【高音質デュアルスピーカー＋13MPカメラ】M50T Android タブレットは、Momentum IIデュアル音響設計とSmartKアンプチップを採用したステレオスピーカーを搭載し、大音量でもクリアな高音質を実現。前面500万画素＋背面1300万画素カメラを搭載し、Zoom会議、オンライン授業、ビデオ通話、写真撮影、書類撮影などにも便利。

【10.1インチIPS大画面＋Widevine L1対応】M50T タブレットは、10.1インチ IPSディスプレイを採用したAndroid タブレットです。16:10の見やすい画面比率と800×1280 HD解像度により、YouTube、Prime Video、Netflix、電子書籍、Web閲覧などを快適に楽しめます。1670万色表示と広視野角に対応しているため、家族での動画視聴やオンライン授業にも最適です。

【Android 16 OS｜32GBメモリ＋128GB＋2TB拡張対応】Android 16 タブレットとして、分割画面・画面録画・長いスクリーンショット・キッズモード・プライバシー保護など便利機能も充実。GMS認証済みのためGoogle Playも利用可能で、Geminiや各種AIアプリにも対応し、AI検索・翻訳・文章作成・学習用途にも活躍します。

詳細を見る :https://geni.us/kahduhTeclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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