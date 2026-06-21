歌役者 9Lana ,TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』EDテーマに大抜擢。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

歌役者9Lanaが本日重大発表をした。

世界中で愛され続ける『BLEACH』の最終章千年血戦篇。その“物語の終わり”を彩る声として歌役者9Lanaが選ばれた。新曲タイトルは「螺旋」(読み：らせん)。

傷つきながらも戦い続ける黒崎一護の姿。積み重ねてきた孤独、覚悟、絶望、そして希望。

その感情のすべてを9Lanaの歌声が激しく、美しく、限界まで歌う、自身初となるストレートロックサウンド。鋭く駆け抜けるバンドサウンドに、壮大なストリングスが混ざり、 “歌役者”として磨き上げてきたあらゆる感情表現を叩き込んだ。

消えてしまいそうなほど繊細な声。

胸を締め付ける叫び。

そして9Lanaの代名詞とも言える、魂を削るような“がなり”。

まるで感情そのものが暴走しているかのような一曲「螺旋」は、『BLEACH』という壮絶な物語に真正面からぶつかっていく。

「螺旋」は本日、「1日限定先行上映」にて先行して聴くことができる。

2024年のメジャーデビュー以降、唯一無二の“声の演技”で国内外から高い評価を集めてきた9Lana。アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを広げ続ける中での今回の大抜擢は、日本のみならず海外ファンにとっても大きなサプライズとなるだろう。

“声”だけで物語を描いてきた9Lanaが、『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』という日本を代表する作品と共に、新たな覚醒を迎える。

新曲「螺旋」は7月25日(土)配信リリース。

物語の終わりに鳴り響く、“新たな9Lana”の叫びを、ぜひその耳で体感してほしい。

【9Lana】

■コメント

エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。

同時に、"全力で歌わせていただこう"と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。

『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。

■profile

歌役者 9Lana。

9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。

2024年4月メジャーデビュー。

その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。

活動の幅を世界へと広げ続けている。

特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。

“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。

“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。

■9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/

【BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-】

■放送情報

2026年7月25日（土）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始！

〇配信情報

2026年7月26日（日）より毎週日曜12:00から順次配信開始！

▼見放題サービス/都度課金サービス（SVOD/TVOD）

7月26日毎週日曜12時から順次配信開始

▼無料配信（AVOD）

7月31日週木曜24時から順次配信開始

■BLEACHとは

『BLEACH』は週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、

久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。

2004年10月より放送を開始したTVアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。

最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。

最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は2026年7月より放送される。

■公式サイト

https://bleach-anime.com/

■公式X

@BLEACHanimation（推奨ハッシュタグ：#BLEACH）

■『BLEACH』公式YouTube

＠official_bleach

https://www.youtube.com/@official_bleach

■Tiktok

@bleachanimation

https://www.tiktok.com/@bleachanimation

■クレジット

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ