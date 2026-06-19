【第1話無料公開】イギリス発、実話を基に描いたクライム・サスペンス『カナル・キラー　～隣で眠る連続殺人鬼～』第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、イギリス発、実話を基に描いた戦慄のクライム・サスペンス『カナル・キラー ～隣で眠る連続殺人鬼～』第1話を6月19日（金）20:00～無料公開！

連続殺人犯につきまとわれる女性ディリア・バルマーを演じるのは、『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』シリーズや『そして誰もいなくなった』（2015）で知られる、英国を代表する俳優アンナ・マックスウェル・マーティン。

さらに、『刑事モース～オックスフォード事件簿～』のショーン・エヴァンスが連続殺人犯のジョンを演じる。

続きはPrime Videoでご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wc_Hp0iuz5I ]

『カナル・キラー ～隣で眠る連続殺人鬼～』第1話（2024／イギリス／46分）

恋人は、連続殺人鬼だった――。実話を基に描く、戦慄のクライム・サスペンス。生き延びた女性が、法廷で、元恋人であり怪物である男と対峙する。勝のは狂気か、それとも正義か。

監督：ジュリア・フォード

出演：アンナ・マックスウェル・マーティン／ショーン・エヴァンス／アマンダ・ウィルキン

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/zt30z

■第1話「愛」あらすじ

1991年、ロンドン。派遣看護師のディリア・バルマーは友人のリアとパブに飲みに出かけ、大工のジョン・スウィーニーに出会う。彼の型にハマらない生き方に魅せられたディリアはその場でジョンを自分の部屋に誘う。一方、アムステルダムではアメリカ人のジャック・ホルステッドが行方不明の娘メリッサの捜索をオランダ警察に頼み込む。クリスマスにジョンの地元スケルマーズデールで彼の家族と共に過ごしたディリアは、ジョンには元妻と子供がいることを知る。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

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