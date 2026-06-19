車保有者の7割超が、愛車の現在価値を「把握していない」

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）が提供するオンライン車買取サービス「カーネクスト」では、全国の自家用車を所有し、月1回以上運転する20～69歳男女300名を対象に、車の買い替えを考えるタイミングや、現在利用している車の現在価値の把握状況、売却・下取り時に感じる不安に関するアンケート調査を実施しました。

■調査背景

車は日常生活の移動手段として欠かせない存在である一方、所有し続けるためには車検費用や修理費、保険料、税金、燃料費など、継続的な費用が発生します。特に車検前や故障・修理費が高くなったタイミングは、「このまま乗り続けるべきか」「買い替えるべきか」を考える大きな節目になりやすいと考えられます。

しかし、車の買い替えを検討する際には、次に購入する車の価格だけでなく、現在乗っている車をいくらで手放せるのかも重要な判断材料になります。愛車の現在価値を把握していない場合、車検を受けて乗り続ける場合と、売却して買い替える場合を比較しづらく、判断に迷う要因となる可能性があります。

また、売却・下取りの場面では、提示された査定額が適正なのか判断できないことが、不安につながるケースもあります。そこで当社では、車保有者がどのようなタイミングで買い替えを意識しているのか、また愛車の現在価値をどの程度把握しているのかを明らかにするため、本調査を実施しました。

■調査サマリー

・車保有者の42.0％が、次の車検前に何らかの形で買い替えを意識していると回答

・車の買い替えを考えるタイミングは、「故障・修理費が高くなったとき」が22.0％で最多

・「車検前」も21.7％となり、車検や修理費などの維持費負担が買い替え検討のきっかけになっていることが判明

・一方で、現在利用している車の現在価値を「正確に把握している」人は6.7％にとどまる

・愛車の現在価値を「あまり把握していない」「まったく把握していない」人は72.7％

・車を売却・下取りに出す際の具体的な不安では、「適正な価格がわからない」が30.7％で最多

・車検や修理費を前に買い替えを考える人がいる一方で、愛車の現在価値を把握できていないことが、売却・買い替え判断のハードルになっている可能性

1. 車保有者の42.0％が「次の車検前に買い替え」を意識

車検前は“乗り続けるか、手放すか”の判断時期に

今回の調査でまず明らかになったのは、車検前が車保有者にとって「今の車に乗り続けるか、買い替えるか」を考える大きな節目になっているということです。現在主に利用している車を次の車検前に買い替えたいと思うか聞いたところ、「具体的に買い替えを検討している」は11.7％、「なんとなく買い替えを検討している」は12.3％、「買い替えたいが、まだ具体的には考えていない」は18.0％となりました。これらを合わせると、車保有者の42.0％が、次の車検前に何らかの形で買い替えを意識していることがわかります。

一方で、「次の車検前に買い替えるつもりはない」と回答した人は50.3％と半数を超えました。買い替えを意識する層が一定数いる一方で、乗り続ける意向を持つ人も多く、車検前は車保有者の判断が分かれやすいタイミングであることがうかがえます。

車検は、車を安全に乗り続けるために必要な手続きであると同時に、まとまった費用が発生しやすいタイミングでもあります。そのため、車検費用をかけて今の車に乗り続けるのか、あるいは手放して次の車に買い替えるのかを比較するきっかけになりやすいと考えられます。今回の結果から、車検前の買い替え検討は単なる購入意欲ではなく、維持費や今後の使い方を踏まえた“車両更新の判断”として捉えられている実態が見えてきました。

2. 買い替えのきっかけは「故障・修理費」「車検前」が上位

維持費の負担が車両更新を考える入口に

車の買い替えを考えるタイミングについて聞いたところ、最も多かったのは「故障・修理費が高くなったとき」で22.0％でした。次いで「車検前」が21.7％となり、故障や修理費、車検といった維持費に関わる項目が上位に並ぶ結果となりました。

一方で、「欲しい車が見つかったとき」は5.3％、「走行距離が増えたとき」も5.3％にとどまりました。買い替えは、新しい車への関心や購入意欲だけでなく、今乗っている車にかかる費用や状態を見直すタイミングで意識されやすいことがうかがえます。

特に、故障や修理費の増加は、今後も同じ車に乗り続ける場合の負担を具体的に感じやすい要素です。また、車検前はまとまった費用が発生しやすく、現在の車に費用をかけて乗り続けるか、手放して次の車に買い替えるかを比較するきっかけになりやすいと考えられます。

今回の結果から、車の買い替えは単なる「購入」の検討ではなく、維持費や車両状態を踏まえて、今の車をどう扱うかを考える“車両更新”の判断として捉えられている実態が見えてきました。

3. 愛車の現在価値を把握していない人は72.7％

売却時の価格不安が、買い替え判断のハードルに

今回の調査で特に課題として浮き彫りになったのは、車を手放す際の判断材料となる「愛車の現在価値」を把握できていない人が多いという点です。現在主に利用している車のおおよその現在価値を把握しているか聞いたところ、「正確に把握している」と回答した人は6.7％にとどまりました。

一方で、「あまり把握していない」は32.0％、「まったく把握していない」は40.7％となり、合計72.7％が愛車の現在価値を十分に把握していないことがわかりました。車検前や修理費が高くなったタイミングで買い替えを考える人がいる一方、今乗っている車がいくらで手放せるのかを把握できていない人が多数を占めています。

売却・下取り時に不安に感じることを聞いた設問では、「特に不安はない」が37.3％で最多となった一方、具体的な不安項目では「適正な価格がわからない」が30.7％で最も多い結果となりました。さらに、「査定額に納得できるか不安」も24.3％にのぼり、価格面に関する不安が上位に挙がっています。

この結果から、車を手放す際の課題は「売却意向の有無」だけではなく、「いくらで手放せるのかがわからないこと」にあると考えられます。車検費用や修理費を前に、今の車に乗り続けるか、買い替えるかを検討する際には、現在の車の価値を把握することが重要です。愛車の価値が見えないままでは、車検を受けて乗り続ける場合と、売却して買い替える場合を比較しづらく、結果として買い替え判断のハードルになっている可能性があります。

■担当者コメント

今回の調査では、車保有者の42.0％が次の車検前に何らかの形で買い替えを意識していることがわかりました。また、買い替えを考えるタイミングとしては「故障・修理費が高くなったとき」が22.0％で最多となり、「車検前」も21.7％と僅差で続いています。車検費用や修理費など、今後の維持費を見直すタイミングが、買い替えを考える大きなきっかけになっていると感じています。

一方で、現在乗っている車のおおよその現在価値を「あまり把握していない」「まったく把握していない」と回答した方は72.7％にのぼりました。車検を受けて乗り続けるのか、修理して使い続けるのか、それとも売却して次の車に買い替えるのかを判断するうえで、今の車がどの程度の価値を持っているのかは重要な材料です。しかし、その価値を把握できていない方が多いことが、今回の調査から明らかになりました。

また、売却・下取り時の具体的な不安では「適正な価格がわからない」が30.7％で最多となり、「査定額に納得できるか不安」も24.3％にのぼりました。愛車の価値が見えないことは、売却時の価格不安だけでなく、買い替えそのものを判断しづらくする要因にもなっていると考えられます。

カーネクストでは、年式が古い車や走行距離が多い車はもちろん、事故車・故障車・車検切れの車など、さまざまな状態の車の買取に対応しています。車検前に「このまま乗り続けるべきか」「手放すべきか」と迷った際には、まず現在の車の価値を把握することが、納得感のある選択につながります。今後もカーネクストは、車を手放す際の不安を少しでも軽減し、お客様が安心して次の一歩を選べるようサポートしてまいります。

■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査実施期間：2026年6月18日

調査対象：全国の自家用車を所有し、月1回以上運転する20～69歳男女

回答数：300名

■カーネクストについて

カーネクストは、インターネットで完結できる中古車のオンライン買取サービスです。

実店舗を保有せず、アセットレス運営を行うことで、従来のサービスとは異なり店舗運営にかかるコストなどをカットし、利用者へ買取価格として還元するなど、独自性の高いサービスを展開しています。

URL：https://carnext.jp(https://carnext.jp/)

■ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

〈会社概要〉

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・関連URL：https://carnext.jp/