2025年度の1年間に顕著な実績を収めた宿泊施設を表彰「じゃらんアワード2025」九州ブロック発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた九州ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2025」（九州ブロック）を発表致します。

「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」を実施しています。「じゃらんアワード2025」で、13回目の表彰・発表となります。

『じゃらん』はサービス開始当初から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（総合）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（朝食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（朝食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（夕食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（夕食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（接客・サービス）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 都道府県部門

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 都道府県部門 総合

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 元気な地域大賞

【審査基準】地域の良さを活かした魅力的な取り組みをされた地域に贈られます。

一般社団法人 長崎県観光連盟

長崎県対馬市、壱岐市、小値賀町、佐世保市宇久町、新上五島町、五島市

【表彰理由】

繁忙期の夏に比べ冬期は人泊数が半減する課題に対し、「しま旅」をキーワードに施設様ごとの個性を発揮した体験付き宿泊プランを45施設128プラン造成。『じゃらんnet』のデータを元に各島の魅力が伝わる体験ジャンルを設定し、各施設様の持ち味や提供可能コンテンツを丁寧に再構築した結果、冬期の集客が昨年より増加しました。官×民×じゃらん一体で離島の魅力を磨き上げ、閑散期誘客の勝ち筋を見出した事例です。

じゃらん OF THE YEAR ベストプランニング大賞

【審査基準】魅力的なプランや取り組みを展開された宿泊施設に贈られます。

メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ

福岡県宗像市

【プラン名】

【期間限定】むなかた牛ステーキ×いちごを楽しむブッフェ／オールインクルーシブ夕朝食・ラウンジ付き

【表彰理由】

閑散期集客と新規顧客獲得の課題に対し、地元農園と連携し、スタッフ自らイチゴ栽培に挑戦。規格外品含むイチゴをビュッフェで提供するサステナブルな宿泊プランを開発しました。

その結果、閑散期の宿泊数・売上が大幅に伸長し、新規客比率も9ポイント向上。地域とのを大切にするコンセプトのもと、フードロス削減と独自の体験価値提供を両立させ、地域活性×ホテル売上×ゲスト満足度向上を実現した秀逸な事例となっています。

▼リクルートについて

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