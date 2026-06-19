日本ラグビーフットボール協会100周年　感謝と未来のフォーラム「NO SIDE（ノーサイド）を、社会へ。～共創社会に向けた価値の再定義～」共催のお知らせ

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（代表取締役社⾧:矢内廣）およびぴあ総合研究所株式会社（代表取締役社⾧:吉

澤保幸）は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（会⾧:土田雅人、以下「JRFU」）が創

立100周年を迎えるにあたり、その記念事業の一環として開催する『日本ラグビーフットボール

協会100周年記念フォーラム ～感謝と未来のフォーラム～』を2026年10月5日に共催いた

します。

■開催趣旨：100周年を、未来への出発点に。

激しい変化や価値の多層化が進む現代において、ラグビーが培ってきた独自の精神性や価値観は、企業経営や社会的 持続可能性（ウェルビーイング）に直接寄与する可能性を秘めています。本フォーラムでは、ラグビーが体現する「3つの社会的価値（ノーサイドの精神・多様性（他容性）の尊重・One Team）」を社会の共通言語として再定義します。

本フォーラムを通じて、これら「NO SIDE」の理念を社会の共通言語へ翻訳・提言し、企業とスポーツが共存共栄しながら新たな価値を生み出す「共創エコシステム」の実現を目指します。

■開催概要：日本ラグビーフットボール協会設立100周年記念フォーラム 開催概要

【タイトル】 NO SIDE（ノーサイド）を、社会へ。 ～共創社会に向けた価値の再定義～

【日 時】 2026年10月5日（月） 16:00～19:00

【規 模】 会場参加：450名 ／ オンライン視聴：最大600名

※参加方法に関する情報は、特設サイト(https://jrfu100th.jp/)（https://jrfu100th.jp/）にて随時発信してまいります。

【共 催】 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会／ぴあ株式会社／ぴあ総合研究所株式会社

【会 場】 ロイヤルパークホテル日本橋（東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1）

■登壇者

・ 大正製薬株式会社 相談役 :上原明 氏

・ NTT 株式会社 取締役会⾧ :澤田純 氏

・ 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役社⾧ グループCEO :中島達 氏

・ 三菱地所株式会社 取締役会⾧ :吉田淳一 氏

※ 企業からの登壇者（五十音順）にて表記

・ 公益財団法人日本バドミントン協会会⾧、世界バドミントン連盟理事、オリンピック

委員会(JOC)理事、日本プロサッカーリーグ(J リーグ)名誉会員(第5 代チェアマン)

:村井満 氏

・ 東京大学教授、慶應義塾大学特任教授 :鈴木寛 氏

・ 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会会⾧ :土田雅人 氏

・ 15 人制男子ラグビー日本代表ヘッドコーチ :エディー・ジョーンズ 氏

・ ぴあ総合研究所株式会社 取締役所⾧ :笹井裕子

◆ぴあグループが共催する理由

ぴあ株式会社は、「JRFUオフィシャルチケッティングプロバイダー」として、長年にわたりラグビー界とともに歩み、スポーツエンターテインメントの価値向上に取り組んできました。

本フォーラムではラグビーが培ってきた理念、社会的価値を広く社会に発信し、次の100年に向けた共創の起点といたします。この活動を通じ、「エンターテインメントの価値を向上させ社会に拡げる」という当社の責任を全うし、未来の社会づくりに寄与してまいります。

また、ぴあ総合研究所株式会社（以下、「ぴあ総研」）は、文化芸術・スポーツやエンタテインメントが生み出す社会的価値を可視化し、その価値を経済や地域、企業活動へ循環させる研究活動を行ってまいりました。２０２２年から継続して開催してきたぴあ総研主催シンポジウムでは「文化芸術・スポーツ・エンタテインメントが持続可能な社会にどのように貢献できるのか」をテーマに、多様な有識者との議論を重ねてきました。本フォーラムは、その知見をJRFU100周年という節目に接続し、ラグビーが社会に果たし得る新たな役割を考える場として位置付けています。

※ぴあ総研主催シンポジウムの詳細については、以下をご参照ください。

⇒ https://corporate.pia.jp/news/csr/pia-soken/symposium.html

2026年、日本ラグビーの新しい価値を、ぜひ皆さまと共に築かせていただけますよう、

皆様のご参加・ご視聴を心よりお待ち申し上げております。

[本件に関するお問い合わせ]

◆開催に関するお問い合わせ:

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 100周年事業プロジェクト事務局

jrfu100th@rugby-japan.or.jp

◆ぴあグループの共催に関するお問い合わせ:

ぴあ株式会社 広報室

TEL:03-5774-5294 E-mail: koho@pia.co.jp