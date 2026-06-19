「セブンカフェ スムージー」から大人気マンゴーフレーバーが約1年ぶりに新登場！1/2日分のフルーツが摂取できる「トロピカルマンゴースムージー」

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンカフェ スムージー」より、フルーティーで夏にぴったりな新商品「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売いたします。

本商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドしました。また、これ一杯で1/2日分のフルーツ(※1)が摂取できる商品となっています。フルーティーでトロピカルな夏にぴったりのスムージーを、ぜひご賞味ください。

※1 1日の果物摂取目標量は200g以上とされています。厚生労働省「健康日本21」より。

セブンカフェ スムージー公式サイト：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

スムージーにトロピカルなマンゴーが新登場！

セブン‐イレブンでは、お客様から寄せられた「フルーツを飲みたい」という声を受け、「セブンカフェ スムージー」のラインアップにフルーツ系スムージーを充実させました。定番の「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、「アサイーバナナスムージー」、「フルーツミックススムージー」、「すいかスムージー」などを発売してまいりました。今回は、濃厚な甘さのマンゴーをメインにパイナップルやパッションフルーツなどの南国フルーツを合わせた、夏にぴったりな「トロピカルマンゴースムージー」が新発売いたします。

■トロピカルマンゴースムージー

価格：352円（税込380.16円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

マンゴーとパイナップルの贅沢な果肉感

濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用しました。フルーティーな味わいを存分にお楽しみいただけます。

南国フルーツを凝縮したアイスキューブ

アイスキューブには、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用し、すっきりとした後味に仕立てました。

「セブンカフェ スムージー」のフルーツ系ラインアップ！（一例）

■ベリーベリーヨーグルトスムージー

価格：306円（税込330.48円）

発売中

販売エリア：全国

急速凍結しておいしさを閉じ込めたストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブを合わせました。爽やかな酸味とまろやかさが特長のヨーグルトにはちみつを加えることで、自然な甘さに仕上げました。

※明治ブルガリアヨーグルトLB81 75%以上使用（使用しているヨーグルトに占める割合）

■アサイーバナナスムージー

価格：362円（税込390.96円）

発売中

販売エリア：全国

スーパーフードとして注目を集めているアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた人気商品。アサイーの濃厚な風味とバナナの甘みが口いっぱいに広がります。

■フルーツミックススムージー

価格：276円（税込298.08円）

発売中

販売エリア：全国

バナナ、みかん、パイナップル、りんご、マンゴー、レモンの6種のフルーツを使用。手に取りやすい価格で、果物の贅沢な味わいをご堪能いただけます。

■ストロベリーミルクスムージー

価格：334円（税込360.72円）

発売中

販売エリア：全国

爽やかないちごの甘酸っぱさをコクのあるミルクの甘さが引き立てる優しい味わい。ミルクのアイスキューブには濃縮乳と練乳、生クリームを加え、まろやかな口当たりが楽しめます。

■すいかスムージー

価格：371円（税込400.68円）

発売中

販売エリア：全国

みずみずしいすいかと甘酸っぱいいちごに、隠し味の塩やトマトで深いコクを加えた、フルーティーで爽やかな味わいのスムージーです。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000924.000155396.html

担当者コメント

大人気商品のマンゴーフレーバーのスムージーが約1年ぶりに登場しました！夏バテしやすい季節に、さっぱりとお飲みいただける「トロピカルマンゴースムージー」を開発いたしました。甘くとろける食感のマンゴーと、酸味が爽やかなパイナップルやアセロラなどをブレンドし、すっきりと飲み進みのよい味わいに仕立てています。夏の渇いた喉と心に心地よい、フルーティーなスムージーをぜひお楽しみください。

「セブンカフェ スムージー」 セブン‐イレブンアプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーン実施中

期間中、「セブンカフェ スムージー」を3杯購入ごとに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンアプリで配信いたします。

実施期間：2026年6月30日（火）まで

クーポン利用期間：～2026年7月7日（火）

対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品

詳細はHPをご確認ください

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_smth2606/

急速凍結と個別調理で素材の味をそのままに

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用しています。また、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工。専用マシンで商品毎に合わせた時間と速度でかき混ぜることで、素材のおいしさを楽しめるのが特長です。

『セブンカフェ スムージー 素材のおいしさ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊6～

https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30(https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30)

『セブンカフェ スムージー マシンのヒミツ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊7～

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29(https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29)

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。