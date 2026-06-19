【SMN】2026年5月度テレビCM放送回数ランキング発表　全国1位は「Google Chrome」！旅行・中古車サイトの好調続く

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 執行役員社長：原山直樹、以下SMN）は、テレビCMメタデータの生成・販売を通じてマーケティング支援を展開しています。

このたび、テレビCMメタデータシステムを活用し、2026年5月度の主要5大都市圏※（地上波25局、BS放送6局）で放送されたテレビCMの放送回数の調査・集計結果を発表しました。

2026年5月度は、前月から出稿量を大幅に増やしたグーグルの「Google Chrome」が初の総合1位を獲得したほか、「Y!mobile」などの通信系コンテンツや、初夏のレジャーシーズンを見据えた「アゴダ」「トリバゴ」をはじめとする旅行系サイトのCMが急上昇し、上位の顔ぶれが大きく入れ替わる結果となりました。注目のトピックスとともに、各エリアのテレビCM放送回数ランキングをお知らせいたします。

※ 5大都市圏：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌

■ 調査概要

【調査期間】 2026年5月1日～5月31日

【対象】 番組宣伝を除いた5大都市圏(東京、大阪、名古屋、福岡、札幌)の地上波25局、BS放送6局のテレビCM

【調査方法】 SMNの動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履

歴情報を基に調査

■ 2026年5月度 ランキングの主な特徴・注目ポイント

5月度のランキングでは上位の顔ぶれが大きく入れ替わり、通信系コンテンツや旅行・レジャー関連の出稿が際立つ結果となりました。

総合1位に輝いたグーグルの「Google Chrome」は、前月の328位から大幅に順位を上げて初の首位を獲得しました。CMではユーザーが最も重視する「スピード」や「セキュリティ」を前面に押し出しつつ、シェアNo.1であることを強力にアピールする内容となっており、全国で出稿量を急激に増やしたことがトップ獲得に繋がりました。これに続く2位には、ヒット曲「アジアの純真」の替え歌を採用したソフトバンクの「Y!mobile」がランクインし、「海外データも料金コミコミ」というお得感や利便性をわかりやすくアピールして上位を占めています。

さらに5月は、3位の「アゴダ」、8位の「トリバゴ」、11位の「楽天トラベル」など、旅行系サイトが上位に名を連ねました。旅行系サイトのほか、4位の「カーネクスト」、12位の「カーセンサー」といった中古車検索サイトも引き続き活発で好調な出稿を維持しています。

■ 2026年5月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング

東京地区で3位にはビザ・ワールドワイド・ジャパン「Visaのタッチ決済」がランクイン。カードでのタッチ決済の使える路線の拡大に伴い、タッチ決済で30％のキャッシュバックを受けられるキャンペーンを首都圏で5月31日まで開催していたこともあり、大量出稿につながったと推測されます。

名古屋地区では、東海エリアで4月24日に1号店、5月29日に2号店・3号店を続けてオープンした新しい形態のドン・キホーテ「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」が圧倒的な出稿量で1位となりました。

■ テレビCMメタデータについて

ソニーと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムで、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

本サービスに関するお問い合わせ：zb@so-netmedia.jp （担当：SMN株式会社 事業開発課）

■ SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

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