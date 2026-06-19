鶴松医薬株式会社、NMNシリーズを場面別に確認するための表示情報を整理
鶴松医薬株式会社は、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズについて、製品名、目安粒数、NMN含有量、その他配合成分を確認しやすくするため、場面別に表示情報を整理する取り組みを進めています。NMNを主軸としながら、魚油やコエンザイムQ10などの関連情報も、ラベルと資料を確認する視点で整理します。NMN関連製品は、製品名や配合成分の違いによって、確認すべき情報が変わります。たとえば、クラシックタイプは2粒あたりNMN320mg、ゴールドタイプは3粒あたりNMN400mg、プラチナタイプは3粒あたりNMN500mgとして整理されています。体力タイプ、睡眠タイプ、精力タイプについても、目安粒数とNMN含有量を分けて確認できるようにすることで、製品説明の見通しを高めます。ここでいう場面別の整理は、効能を示すものではなく、製品表示を読みやすくするための情報分類です。健康食品は医薬品ではないため、医薬品のような目的を示す表現は行いません。利用者や報道関係者が確認すべき情報は、製品名、ラベル表示、検査資料、製造背景、問い合わせ先です。魚油関連情報ではDHAやEPAの表記、コエンザイムQ10関連情報では含有量や型の表記が確認項目になります。鶴松医薬は、NMNを中心とした情報公開の考え方を、関連する健康食品分野にも応用し、確認可能な資料を軸にした説明を進めます。NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、確認可能な生産関連情報として整理しています。本品は健康食品であり、医薬品ではありません。【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353004/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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