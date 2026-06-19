日本のバッテリーリサイクル市場（2026年）：業界概要、成長率、および2034年までの予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353011/images/bodyimage1】
日本の電池リサイクル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電池リサイクル市場：種類別、供給源別、最終用途別、材料別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電池リサイクル市場は2025年に11億3520万米ドルに達し、2034年までに27億9160万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は10.51%となる見込みである。
日本のバッテリーリサイクル市場は、持続可能な交通手段としての電気自動車（EV）の人気上昇、環境持続可能性への意識の高まり、資源枯渇への懸念の高まりによって牽引されています。バッテリーリサイクルとは、使用済みバッテリーに含まれる金属、プラスチック、電解質などの材料を再利用することで、環境への悪影響を軽減し、貴重な資源を保護することを目的としています。日本のバッテリーリサイクル市場は、鉛蓄電池や家電製品用リチウムイオン電池から、2010年代初頭から日本国内に設置された電気自動車のバッテリー寿命が近づくにつれて急増する使用済みEVバッテリーまで、包括的なライフサイクルエコシステムに対応しています。
2026年4月に施行される新たな義務的リサイクル法により、メーカーや輸入業者は、モバイルバッテリー、携帯電話、加熱式たばこ機器などの製品から小型携帯電池を回収・リサイクルすることが義務付けられる。政府は2030年までにリチウム回収率70%を目指しており、循環型電池経済への日本の取り組みを支援し、リチウム、コバルト、ニッケルなどの輸入重要鉱物への依存度を低減する。日本の電池リサイクル業界は、住友金属鉱業、同和ホールディングス、プライムアースEVエナジー（トヨタとパナソニックの合弁会社）、ホンダの電池リサイクルプログラムなどの専門事業者と、ウミコアやLi-Cycleなどの国際的な専門事業者によって支配されており、いずれも、拡大する日本のEVおよび電子機器エコシステムによって生み出される使用済み電池材料の増加の流れを確保するために競い合っている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-battery-recycling-market/requestsample
主要な市場推進要因
電気自動車用バッテリーの寿命末期処理、重要鉱物資源の回収、循環型経済政策
日本のバッテリーリサイクル市場にとって、短期的に最も強力な成長要因は、日本の電動化の先駆けとなった電気自動車（EV）から排出される使用済みバッテリーの波が迫っていることだ。特に、2010年以降に販売された日産リーフのバッテリーは、現在2回目のバッテリー交換サイクルに入り、相当なリサイクル需要を生み出している。電気自動車や携帯電子機器の急速な普及に伴い、使用済み段階に達するリチウムイオンバッテリーの量が増加しており、リサイクル施設はリチウム系バッテリーを安全に処理し、新しいバッテリーやエネルギー貯蔵システムの製造に再利用できる高価値材料を回収するための特殊技術に投資している。
日本は、電池リサイクルの推進に特に力を入れている。というのも、これまでリチウム、コバルト、ニッケルなど、電池に必要な鉱物資源のほぼ全てを輸入に頼ってきた歴史があり、精製もその多くが中国で行われてきたため、サプライチェーンの脆弱性や戦略資源への依存度が著しく高かったからだ。国内での電池リサイクルは、こうした状況に直接対処するものである。日本政府の経済安全保障促進法は、電池材料を国内サプライチェーン開発を必要とする重要戦略資源に指定しており、経済産業省の投資補助金は、海外からの鉱物資源への依存度を低減すると同時に、日本の国内電池製造業の競争力強化にも貢献する電池リサイクルインフラ整備に向けられている。
日本の電池リサイクル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電池リサイクル市場：種類別、供給源別、最終用途別、材料別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電池リサイクル市場は2025年に11億3520万米ドルに達し、2034年までに27億9160万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は10.51%となる見込みである。
日本のバッテリーリサイクル市場は、持続可能な交通手段としての電気自動車（EV）の人気上昇、環境持続可能性への意識の高まり、資源枯渇への懸念の高まりによって牽引されています。バッテリーリサイクルとは、使用済みバッテリーに含まれる金属、プラスチック、電解質などの材料を再利用することで、環境への悪影響を軽減し、貴重な資源を保護することを目的としています。日本のバッテリーリサイクル市場は、鉛蓄電池や家電製品用リチウムイオン電池から、2010年代初頭から日本国内に設置された電気自動車のバッテリー寿命が近づくにつれて急増する使用済みEVバッテリーまで、包括的なライフサイクルエコシステムに対応しています。
2026年4月に施行される新たな義務的リサイクル法により、メーカーや輸入業者は、モバイルバッテリー、携帯電話、加熱式たばこ機器などの製品から小型携帯電池を回収・リサイクルすることが義務付けられる。政府は2030年までにリチウム回収率70%を目指しており、循環型電池経済への日本の取り組みを支援し、リチウム、コバルト、ニッケルなどの輸入重要鉱物への依存度を低減する。日本の電池リサイクル業界は、住友金属鉱業、同和ホールディングス、プライムアースEVエナジー（トヨタとパナソニックの合弁会社）、ホンダの電池リサイクルプログラムなどの専門事業者と、ウミコアやLi-Cycleなどの国際的な専門事業者によって支配されており、いずれも、拡大する日本のEVおよび電子機器エコシステムによって生み出される使用済み電池材料の増加の流れを確保するために競い合っている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-battery-recycling-market/requestsample
主要な市場推進要因
電気自動車用バッテリーの寿命末期処理、重要鉱物資源の回収、循環型経済政策
日本のバッテリーリサイクル市場にとって、短期的に最も強力な成長要因は、日本の電動化の先駆けとなった電気自動車（EV）から排出される使用済みバッテリーの波が迫っていることだ。特に、2010年以降に販売された日産リーフのバッテリーは、現在2回目のバッテリー交換サイクルに入り、相当なリサイクル需要を生み出している。電気自動車や携帯電子機器の急速な普及に伴い、使用済み段階に達するリチウムイオンバッテリーの量が増加しており、リサイクル施設はリチウム系バッテリーを安全に処理し、新しいバッテリーやエネルギー貯蔵システムの製造に再利用できる高価値材料を回収するための特殊技術に投資している。
日本は、電池リサイクルの推進に特に力を入れている。というのも、これまでリチウム、コバルト、ニッケルなど、電池に必要な鉱物資源のほぼ全てを輸入に頼ってきた歴史があり、精製もその多くが中国で行われてきたため、サプライチェーンの脆弱性や戦略資源への依存度が著しく高かったからだ。国内での電池リサイクルは、こうした状況に直接対処するものである。日本政府の経済安全保障促進法は、電池材料を国内サプライチェーン開発を必要とする重要戦略資源に指定しており、経済産業省の投資補助金は、海外からの鉱物資源への依存度を低減すると同時に、日本の国内電池製造業の競争力強化にも貢献する電池リサイクルインフラ整備に向けられている。