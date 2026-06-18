俳優・河合優実さんとともに、花で届ける難民支援「UNIQLO FLOWER×世界難民の日 チャリティキャンペーン」UNIQLO FLOWER取扱い店舗にて、6月19日（金）～6月30日（火）まで実施

株式会社ユニクロ

ユニクロは、国連が定める6月20日の「世界難民の日」を機に、困難な状況を強いられている難民を花で支援する企画、「UNIQLO FLOWER×世界難民の日 チャリティキャンペーン」を、2026年6月19日（金）から6月30日（火）まで実施いたします。国連難民高等弁務官事務所（以下UNHCR）のグローバルパートナーとして、20年以上にわたり、世界中で難民支援活動を続けるユニクロのキャンペーンに、今年1月にユニクロが支援するバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプを訪問された俳優・河合優実さんが参加し、本コラボレーションが実現しました。

■平和を象徴する国連の青をイメージした花と、河合優実さんセレクトの花をセットにしたブーケ

キャンペーン期間中、UNIQLO FLOWERの取扱い店舗※にて「世界難民の日ギフトバッグブーケ」（990円）を販売します。ブーケは、平和を象徴する国連の青にインスピレーションを受け、「あなたを幸せにします」という花言葉を持つ青いデルフィニウム1束と、河合さんがセレクトした2束の花をセットにしました。ブーケ1つにつき300円が、UNHCRを通じて、バングラデシュの難民キャンプで取り組む、ロヒンギャ難民女性の自立支援プロジェクトに寄付され、“日常の中で花を選ぶ・贈る”という行動を通じて、難民支援に参加いただくことができます。 ※2026年6月18日時点で26店舗

■河合優実さんコメント「世界難民の日をきっかけに、お花を通して共感の輪が広がれば嬉しいです」

今年1月に、UNHCRとユニクロとともに、ロヒンギャ難民のキャンプを訪問された河合さんは、キャンプ内で暮らす女性たちが縫製技術を学ぶ施設を訪れました。

「難民の方々の日常には辛いことだけでなく、時には楽しいことや嬉しいこともあり、そこには私と同じような“生活”があると感じました。この取り組みを通して、キャンプ内の“生活”を、少しでも明るいのにできれば嬉しいです。誰もが気軽に参加できる活動なので、お花を手に取るたくさんの皆さまのお気持ちがロヒンギャ難民の方々へ届くことを願っています。」

■キャンペーン概要

キャンペーン名 ： UNIQLO FLOWER×世界難民の日 チャリティキャンペーン

商品名 ： 世界難民の日ギフトバッグブーケ

販売期間 ： 2026年6月19日（金）～2026年6月30日（火）

価格 ： 990円

展開店舗 ： 全国のUNIQLO FLOWER取扱い店舗（2026年6月18日時点で26店舗）

※本商品はオンラインストアでは販売がございません。

特設サイト ： https://www.uniqlo.com/jp/ja/news/topics/2026061801/

■バングラデシュ・ロヒンギャ難民のキャンプにおける自立支援プロジェクトについて

ユニクロは2022年から、バングラデシュのコックスバザールにあるロヒンギャ難民のキャンプ内における自立支援に資金と技術の協力を行っています。このプロジェクトはユニクロの支援で改修・新設をした縫製センターで、難民女性たちに無料で配布されるサニタリーナプキンや下着を難民女性たちが生産し、縫製技術を身につけています。生産により得た手当は彼女たちの生活の支えになっています。2025年12月末までに、累計1052人の難民女性が、1000万枚を越えるサニタリーナプキンや下着を生産し、手当を受け取っています。

※ユニクロの難民支援活動について：

https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/sustainability/refugees

■（参考）ファーストリテイリングとUNHCRのグローバルパートナーシップについて

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、2006年からUNHCRと連携し世界の難民・国内避難民への衣料支援を行ってきました。2011年には、より包括的に世界の難民問題の恒久的な解決に寄与するため、アジアの企業として初めてUNHCRとグローバルパートナーシップを締結。店舗で回収した衣料の難民キャンプなどへの寄贈をはじめ、難民の自立支援プログラム、ユニクロ・ジーユー店舗での難民雇用、難民問題の啓発活動などを行っています。

※ファーストリテイリングの難民支援活動について：

https://www.fastretailing.com/jp/sustainability/community/refugees.html