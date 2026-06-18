宮城県松島町が不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

宮城県松島町（町長：櫻井 公一）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2026年6月18日（木）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、松島町の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

松島町では、ごみ処理費用の負担増加に加え、高齢化に伴いごみの搬出が困難な町民が増えていることや、集積所への不法投棄が課題となっており、町民に向けたリユース活動の周知・啓発につながる施策の導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、松島町がマーケットエンタープライズに働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ168万人（2026年2月末日時点）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■松島町の課題と「おいくら」による解決策

松島町では、月に1回、指定集積所にて粗大ごみの回収を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、原則町民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があります。「おいくら」を通じて買取を依頼すれば、最短で当日の不要品売却・受け渡しが可能となります。なお、町民のサービス利用はもちろん、町の費用負担もありません。

■今後について

6月18日（木）15時30分（公開時間が前後する可能性があります）に松島町ホームページ内（https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/page/1553.html）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。松島町と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という手軽なリユース手段が町民に認知されれば、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、町民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■宮城県宮城郡松島町

松島町は、仙台市の北東約20キロメートルに位置し、東は東松島市、北は大崎市、西は大郷町や利府町に接しています。穏やかな松島湾に大小約260の島々が浮かぶ景観を有し、日本三景の一つとして広く知られています。年間を通じて気候は比較的温和であり、海と山が織りなす独自の自然環境を形成しています。歴史的には、平安時代に開創され、後に伊達政宗公が再興した国宝・瑞巌寺や五大堂をはじめとする豊富な歴史文化資源を有しています。交通面では、JR仙石線や東北本線が町内を縦貫し、三陸自動車道のインターチェンジを擁するなど、仙台都心部や周辺地域からの良好なアクセス網が整備されています。現在は、自然景観と歴史的遺産を活かした観光業が地域経済の中核を担い、国内外から多くの来訪者を迎えています。カキの養殖に代表される水産業も盛んであり、風致景観の保全と持続可能な観光都市としての環境整備を推進しています。

人口：12,569人（男性6,102人、女性6,467人）（2026年6月1日）

世帯数：5,736世帯（2026年6月1日）

面積：53.56平方キロメートル（2026年6月1日）

ウェブサイト：https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。松島町の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で330にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/