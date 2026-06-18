「SMT MIRAIndex 宇宙 」がNISAつみたて投資枠の対象になりました！

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

2026年6月18日より、「SMT MIRAIndex 宇宙」（以下、当ファンド）は、NISAつみたて投資枠の対象ファンドとなりました。当ファンドは、つみたて投資枠唯一の、世界の宇宙関連企業の株式を対象としたインデックスファンドです。（＊1）NISA成長投資枠に加え、NISAつみたて投資枠でも積立投資をする際に当ファンドをご活用いただけます。

（＊1 ）金融庁のデータ（2026年6月17日時点）を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント調べ。

■当ファンドの特徴

■当ファンドの投資事例

■設定来の基準価額と純資産総額の推移

※ファンドの詳細に関しては、交付目論見書をご確認ください。

「SMT MIRAIndex 宇宙」

https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510175/

【ベンチマークで使用するインデックスについて】

FactSet Global Space Economy Indexとは、当社がFactSet UK Limitedと共同開発したスマートベ

ータ指数＊1で、世界の宇宙関連企業＊2の中から総資産に占める売上総利益の割合（売上総利益÷総

資産）の原則上位50銘柄で構成される指数です。「税引後配当込み」指数は、税引後の配当収益を考

慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した

指数です。

●構成銘柄の入替えは年1回、ウェイトのリバランスは年2回行います。

●構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは最大5％

とします。

＊1 スマートベータ指数とは、個別銘柄の株価の単純平均結果または時価総額による加重平均結果に基づく従来から存在する指

数とは異なり、個別銘柄の株価や財務指標に関する分析結果等、指数の構成銘柄や構成比率の決定時に個別銘柄に関する特

定の要素を勘案したうえで 算出される指数をいいます。このため、スマートベータ指数は必ずしも市場全体の平均や値動き

を示す指数ではありません。

＊2 宇宙関連企業とは、売上の50％超を宇宙関連設備機器事業および衛星通信サービス事業から得ている企業、もしくはそれ

らの企業群等に 宇宙関連製品・宇宙関連技術を提供しているサプライヤー企業（売上の25％以上が宇宙関連製品事業およ

び宇宙関連技術事業から得ている供給業者）のことをいいます。上記事業においては、直接的に宇宙のみに関係している事業（衛星ビジネス等）に限定しておらず、間接的に宇宙に関係している事業（機械や素材等）や、当該企業の事業分野の中で宇宙

への関与が一定程度見られる事業も含まれています。このため、指数構成銘柄は必ずしも宇宙に特化した事業を行っていると

は限りません。

「FactSet」および「FactSet Global Space Economy Index」は、FactSet UK Limitedおよびその関連会社の商標であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による使用が許諾されています。 FactSet UK Limitedは、当ファンドの支援、保証、販売もしくは販売促進をしているわけでなく、また、当ファンドへの投資の妥当性については一切表明しません。 FactSet UK Limitedは、当インデックスまたはそこに含まれるデータの正確性および、または完全性を保証するものではなく、FactSet UK Limitedはその中のいかなる誤り、欠落または中断について一切の責任を負わないものとします。

【 ご留意事項 】

●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく

開示書類ではありません。

●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身

でご判断ください。

●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますの

で基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファン

ドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象では

ありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではあり

ません。

●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証す

るものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。

●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来

の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針

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●当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数

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