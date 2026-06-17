株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は2026年6月26日(金) に開催される人気パーティーDRIPにPINK DANCERSの出演が決定いたしました。

【開催概要】

大阪に2店舗、京都、東京に1店舗と日本各地に新しいカルチャーを発信し続けている進化系CLUB、THE PINK所属のPINK DANCERSから毎週金曜日に開催されているDJ DANBOプロデュースの人気パーティー「DRIP」にGUEST DANCERとしてPINK DANCERSを迎えます。 ◇DRIP◇ -毎週金曜日開催- MUSIC BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q GUEST DANCER : PINK DANCERS 日程：2026年6月26日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜MOMO プロフィール＞

・名前 もも ・出身 京都 ・ピンクダンサー歴 3年 ・アピールポイント 笑顔と愛嬌♡ ・皆様に一言 もものこと見つけてください♡ いっしょに楽しい夜にしましょう^ ^ https://www.instagram.com/momo___thepink

＜ERINA プロフィール＞

・名前 えりな ・出身 岡山 ・ピンクダンサー歴 5年目 ・アピールポイント お酒沢山飲めます ・皆様に一言 沖縄エピカ今年もこれて嬉しいです♡ 一緒にお酒飲んでパーティーしましょう https://www.instagram.com/erina_thepink

＜RINKA プロフィール＞

・名前 リンカ ・出身 京都 ・ピンクダンサー歴 4年目 ・アピールポイント 初epica出演かまします👯‍♀️❤️‍🔥 ・皆様に一言 皆さんepicaでPartyしましょう🍾✴︎ https://www.instagram.com/rinka_thepink

＜YUI プロフィール＞

・名前 ゆい ・出身 広島県 ・ピンクダンサー歴 2年 ・アピールポイント お尻 ・皆様に一言 沖縄epica楽しみにしてます https://www.instagram.com/yui_thepink

＜QP プロフィール＞

・名前 QP ・出身 静岡県 ・ピンクダンサー歴 約1年半 ・アピールポイント 🍑 GAL ・皆様に一言 皆でお尻降ってお酒飲んでPARTYしましょ❤️‍🔥 https://www.instagram.com/qp_thepink

【公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawa TikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawa X(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawa Facebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jp Threads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

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