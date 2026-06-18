【調査リリース】★4.0未満の店舗を「避ける」消費者は55.4％── しかし68.5％は「口コミ内容が良ければ検討する」

株式会社ナレッジホールディングス

ナレッジホールディングス株式会社（所在地：東京都港区）は、全国の20代～50代の男女303名を対象に「店舗選びにおける★評価の影響」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、★4.0未満の店舗を「ほぼ必ず避ける」「やや避ける傾向がある」と回答した消費者は合計55.4％にのぼることが明らかになりました。一方、★4.0未満でも「口コミ内容が良ければ利用を検討する」と答えた人は68.5%に達し、★評価の壁を乗り越える具体的な条件も浮かび上がりました。

■ 調査概要

調査対象

全国の20代～50代の男女（インターネットユーザー）

サンプル数

303名

調査時期

2026年5月

調査方法

インターネットによるアンケート調査

■ 本調査データの引用について

本リリースに記載のデータは、引用元として「ナレッジホールディングス株式会社調べ」と明記の上、自由にご活用いただけます。

引用の際は、可能な限り当社コーポレートサイト（https://knowledge-hd.co.jp/）へのリンク設置にご協力ください。

■ 調査結果のトピックス

● 店舗選びで★評価を「重視する」消費者は 84.5%（非常に重視28.7%＋ある程度重視55.8%）。

● 来店候補の★最低ラインを「★4.0以上」に設定している消費者は 54.8%。★4.0が事実上の足切りライン。

● ★4.0未満を「避ける」消費者は 55.4%。★を「非常に重視する」層では 81.6% が回避。

● ★4.0未満でも利用を検討する条件の1位は「口コミ内容が良い」で 68.5%。「写真の印象が良い」47.6%、「口コミ件数が多い」43.5% と続く。

● 逆転条件のTOP3はすべてGoogleビジネスプロフィール上で改善可能な項目。★が低くてもMEO対策で挽回の余地あり。

■ 調査の背景

Googleマップや口コミサイトに表示される★評価は、消費者の来店判断において大きな影響力を持つとされています。しかし、「★4.0を下回ると実際にどの程度避けられるのか」「★が低い場合にどのような条件があれば検討してもらえるのか」について、定量的なデータは十分に存在していませんでした。

本調査では、★評価の重視度・具体的な最低ライン・★4.0未満の回避行動・回避を覆す逆転条件の4段階で消費者行動を可視化し、店舗が取るべき具体的なアクションを導き出すことを目的としています。

調査結果１.：★評価を「重視する」消費者は84.5%

★評価の重視度を尋ねたところ、「非常に重視する」28.7%、「ある程度重視する」55.8%で、合計84.5%が★を来店判断の材料にしています。「あまり重視しない」「全く重視しない」は合計わずか15.5%にとどまりました。

調査結果２.：54.8%が★4.0以上を最低ラインに設定

来店候補の★最低ラインを尋ねたところ、最も多いのは「★4.0以上」で32.7%。「★4.3以上」12.9%、「★4.5以上」9.2%と合わせると、54.8%が★4.0以上を最低基準に設定しています。★3.9以下の店舗は、この時点で過半数の検討対象から外れています。

調査結果３.：★4.0未満を「避ける」消費者は55.4%

★4.0未満の店舗を実際に避けるかを尋ねたところ、「ほぼ必ず避ける」13.2%、「やや避ける傾向がある」42.2%で、合計55.4%が回避行動を取っています。

調査結果４.：★重視層の81.6%が★4.0未満を回避

★評価の重視度別にクロス集計すると、「非常に重視する」層（n=87）では81.6%（ほぼ必ず35.6%＋やや46.0%）が★4.0未満を回避。「ある程度重視する」層（n=169）でも52.0%が避ける傾向にあり、重視度が高いほど行動が厳格です。

さらに★最低ラインの設定を重視度別に見ると、「非常に重視する」層の86.2%が★4.0以上を要求。「特に気にしない」は0%であり、この層にとって★4.0は絶対条件です。

調査結果５.：★4.0未満でも検討される「逆転条件」

★4.0未満を避けると回答した168名に「どのような条件であれば利用を検討するか」を尋ねたところ、1位は「口コミ内容が良い」で68.5%。「写真の印象が良い」47.6%、「口コミ件数が多い」43.5%と続き、上位3項目はすべてGoogleビジネスプロフィール上で改善可能な要素でした。

■ 弊社考察───本調査から得られる示唆

今回の調査により、★4.0は消費者にとって明確な足切りラインである一方、口コミの質・写真・件数で逆転できることがデータで裏付けられました。

以下の内容について、示唆されていると考察できます。

（1）★4.0は消費者の事実上の合格ライン。54.8%がここを最低基準に設定しており、★3.9以下の店舗は過半数の検討候補から外れるリスクを負っている

（2）★重視層（84.5%）の行動は特にシビアで、「非常に重視する」層の81.6%が★4.0未満を回避する

（3）しかし逆転条件は存在する。「口コミ内容が良い」68.5%、「写真が良い」47.6%、「件数が多い」43.5%で態度は軟化する

（4）逆転条件のTOP3はすべてMEO対策で改善可能。★を上げる努力と並行して、Googleビジネスプロフィールの総合力を高めることが現実的な戦略

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【関連サービス】当社の検索最適化支援について

株式会社ナレッジホールディングスは、本調査で示された検索行動の構造変化に対応するため、SEO・MEO・LLMO(AI検索最適化)・SNSを横断した統合対策を提供しております。

独自開発の「AXiYシステム」と伴走型コンサルティングを組み合わせ、企業ごとの課題に応じた戦略を継続的に実行できる体制が特徴です。

また、最大300媒体へのサイテーション拡散、DR(ドメインレーティング)向上施策、AIに引用されることを前提としたブログ運用支援など、現在の検索環境において重要な要素を包括的にカバーしています。「AIに選ばれる情報資産を構築する」という次世代のアプローチを推進しています。

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■ 会社概要

無料相談のお申し込みはこちらから :https://knowledge-hd.co.jp/contact/

株式会社ナレッジホールディングス

法人番号 ：3010701047591

所在地 ：東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 3F

LLMO対策本部：愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6-815

電話番号 ： 052-734-7573

受付時間 ：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援 ※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp

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