【三郷市限定】6月限定キャンペーン｜大型ショッピング施設で買いすぎた収納用品回収キャンペーン｜収納ケース・ラック・ボックスも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

三郷市は、ららぽーと新三郷やIKEA・コストコなど大型ショッピング施設が集まる埼玉県南部の住宅都市で、戸建て・マンション・団地が広がるファミリー層の多い街です。そんな三郷市で、「収納を増やそうと買い足した収納用品が、かえって部屋を圧迫している」という声を多くいただきます。

大型店でまとめ買いした収納ケースや衣装ケース、スチールラック、カラーボックス、押入れ収納――片付けのために揃えたはずの収納用品が、部屋・押入れ・クローゼットを長期間占有していませんか？

収納用品は、樹脂・スチール・木質などが混在し、サイズも大きいため、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。スチールラックや衣装ケースのようにかさばるものも多く、空になっても解体や搬出が大変で、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、部屋やクローゼットを見直したくなる時期。模様替えや収納の組み直しで、使わなくなった収納用品を整理したいというタイミングでもあります。「収納ケース 処分」「スチールラック 処分」「カラーボックス 処分」「三郷市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、三郷市限定で「買いすぎた収納用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

収納ケース・ラック・ボックスなど、使わなくなった収納用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

使わなくなった収納用品をまとめて引き取り、収納そのものを見直して部屋を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。大きなラックや棚は、解体・搬出までまるっと対応します。

背景と目的

三郷市は、ららぽーと新三郷・IKEA・コストコなどの大型商業施設圏として知られ、戸建て・マンション・みさと団地が広がる埼玉県南部の住宅都市です。手軽に収納用品が手に入る環境ゆえに、片付けのたびに収納用品を買い足し、気づけば収納用品自体が増えすぎてしまう家庭が多い街でもあります。

特に

・サイズ違いで買い足した収納ケース・衣装ケース・収納ボックス

・組み替えや模様替えで余ったスチールラック・カラーボックス

・押入れ・クローゼットの収納グッズや棚

は、空になっても解体・搬出が手間で、部屋・押入れ・クローゼットを長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、在宅時間が増え、収納の組み直しや模様替えが進むタイミング。使わなくなった収納用品をまとめて手放し、本当に必要な収納だけに整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。解体・搬出まで対応し、リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：買いすぎた収納用品まとめて回収キャンペーン（三郷市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・収納ケース・衣装ケース・引き出しケース・押入れ収納など

・スチールラック・メタルラック・ワイヤーシェルフなど

・カラーボックス・木製ラック・オープンシェルフなど

・収納ボックス・蓋付きコンテナ・収納スツールなど

・突っ張り棚・ハンガーラック・すきま収納などの収納グッズ

備考（合言葉）：事前見積もり時に三郷市キャンペーンとお伝えください。大きなラックや棚は、必要に応じて解体・搬出まで対応します。

キャンペーン対応エリア（三郷市全域）

三郷市全域にて、収納用品の出張回収に対応しています。

【三郷・中心エリア】

三郷・早稲田・幸房・栄など

→ 戸建て・マンションの収納用品の整理相談が増えています。

【三郷中央エリア】

三郷中央・中央・采女・谷口など

→ マンション・新興住宅の収納の組み直しに伴う回収相談が増加中。

【新三郷・みさと団地エリア】

新三郷・新三郷ららシティ・彦成・高州・みさと団地など

→ 大型商業施設圏・団地での収納用品の回収にも対応しています。

※上記以外も三郷市全域で対応可能です。三郷市・埼玉県南エリアで「不用品回収」「収納ケース 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

収納用品の片付けでよくあるお悩み

・収納を増やそうと買った収納ケースが、かえって部屋を圧迫している

・空になったスチールラックや衣装ケースが解体できず残っている

・カラーボックスや収納ボックスがサイズ違いでたまっている

・大型店でまとめ買いした収納用品が使いきれていない

・収納用品は樹脂・スチール・木が混在していて、何ゴミか分からない

・大きくて重い収納家具を自分では運び出せない

・収納用品を一式まとめて手放して整理し直したい

・収納用品以外の不用品もまとめて回収してほしい

収納用品でよく出る不用品例

収納ケース・衣装ケース

スチール・メタルラック

カラーボックス・木製ラック

収納ボックス・コンテナ

突っ張り棚・収納グッズ

回収品目の詳細例

収納ケース・衣装ケース

収納ケース・衣装ケース・引き出しケース・チェスト・押入れ収納ボックス など

スチール・メタルラック

スチールラック・メタルラック・ワイヤーシェルフ・キッチンラック・ランドリーラック など

カラーボックス・木製ラック

カラーボックス・木製ラック・オープンシェルフ・本棚・ディスプレイ棚 など

収納ボックス・コンテナ

収納ボックス・蓋付きコンテナ・折りたたみボックス・収納スツール・収納ベンチ など

突っ張り棚・収納グッズ

突っ張り棚・突っ張り棒・ハンガーラック・すきま収納・キャスター付きワゴン など

※大きなラックや棚は、必要に応じて解体・搬出まで対応します。状態のよいものはリユースにも配慮します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・片付けのために買った収納用品が増えすぎたご家庭

・空になったスチールラックや衣装ケースを処分したい方

・カラーボックスや収納ボックスをまとめて手放したい方

・模様替え・引越しで収納用品を入れ替えたい方

・大きくて重い収納家具の解体・搬出を任せたい方

・マンション・団地の限られた収納を整理し直したい方

・三郷市・埼玉県南エリアで不用品回収を探している方

・収納用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

スチールラックや衣装ケースなど、大きくても、お部屋や押入れ・クローゼットの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この空のラックも解体して出せる？」「収納用品を一式まとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに三郷市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 三郷市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/misatoshi/

📰 三郷市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/misato-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)