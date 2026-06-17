事業を通じて社会課題解決を実現する総合サービス企業 シダックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：志太 勤一、以下、シダックス）は、2026年6月24日（水）、本社があるシダックス・カルチャービレッジ6階に、コワーキングスペース「AI Village produced by SHIDAX（以下：AI Village）」をグランドオープン。さまざまな企業および一般の個人事業者が共に働くスペースと、自治体と企業がマッチングする場を創出・提供し、地方創生の実現を支援します。

当AI Villageは、創業から65年以上にわたり、事業を通じて数多くの企業、自治体様と取引実績のある社会課題解決型総合サービス企業 シダックスの知見を活かし、地方創生をAIをはじめとしたベンチャー企業の力で実現しつつ、ベンチャー企業の育成を実現することを目指したコワーキングスペース（机と椅子や会議室等を共有し、企業、個人事業者含む利用者様が各自作業を行うための環境）です。

スペース内には、個室や半個室、複合機、高速Wi-Fi環境、フリードリンク、書籍・雑誌ライブラリ、ロッカーを用意。また、モニターや充電器等の備品貸し出しも行い、渋谷駅から徒歩5分圏内で、快適で洗練されたコワーキングスペース空間をご用意します。このほか、フリースペースをイベント用スペースとしての貸し出しも可能とし、都内のホール予約で困っている企業様や個人の皆様のニーズに柔軟に対応してまいります。

運営はAI技術を活用した教育・人材開発ソリューションを提供する株式会社MIKOTO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：濱田 憲一、以下、MIKOTO）が実施。都度利用ももちろん可能ですが、メンバーシップ（月額会員）になられた場合は、同社が提供する個人向けAI教育プラットフォーム「WATASHI」サービスが無料で利用できる等の特典も付いています。

また、シダックスが発起人を務め、地方創生や未来のまちづくりを産官学民で取り組むコンソーシアム「サスティナブル地方創生協議会（旧：SDGs研究所）」が、当AI Village内に事務局（事務局運営：一般財団法人地域みらい創造財団）を設置し、今後、地方創生の取り組みを実施していきます。なお、6月24日（水）にはAI Villageグランドオープンを記念して、サスティナブル地方創生協議会主催による、自治体向けプレゼンテーションイベント「インパクトビジネス創出ピッチ」を実施します。

シダックスは、65年以上にわたるサービス事業で培ったノウハウ、ナレッジを活かし、AIも活用しながら、社会課題解決、地方創生の未来のためのお手伝いに尽力してまいります。

＜「AI Village produced by SHIDAX」 概要＞

■施設名称 AI Village produced by SHIDAX ■所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ6F （JR、東京メトロ渋谷駅ハチ公口より徒歩5分） ■営業時間 9:00～22:00（土・日・祝日は、9:00～20:00） ■TEL 03-6824-5219 ■URL https://www.aivillage-shibuya.com ■オープン日 2026年6月24日（水） ※プレオープン日は、2026年4月12日（日） ■プロデュース シダックス株式会社 ■運営会社 株式会社MIKOTO （本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33階／代表取締役：濱田 憲一） ■ワークスペース ・4名用個室ブース（全2室） ・4名半個室（全5室） ・1名半個室（全18室） ・フリーアドレス席（全10席／オープンエリア）

■予約方法と料金（※価格は税込） ・予約は、WEBサイト（https://www.aivillage-shibuya.com）か電話（03-6824-5219）にて ①メンバーシップ（月額会員）（法人4名～／個人1名～最低利用期間 2カ月） 月33,000円 ※全ワ－クスペース使い放題、WATASHI（AIリスキリングプラットフォーム）無料、 AI環境（共有PC）利用可、イベント優先参加、ロッカー利用可、フリードリンク、書籍閲覧可 ②ドロップイン（会員登録不要、空いている席をその場で利用可能） 1時間：550円～ ※フリードリンク、書籍閲覧可 ③イベント・スペース貸し（※フリー席エリア＜20～30名規模＞を貸切利用） 平日（1回） 50,000円／土・日・祝日（1回） 100,000円

＜AI Village produced by SHIDAX グランドオープン記念イベント サスティナブル地方創生協議会 主催「インパクトビジネス創出ピッチ」概要＞

■開催日時 2026年6月24日（水） 16:00～17:30（ピッチ） 17:30～19:00（交流会） ■会場 AI Village produced by SHIDAX フリー席エリア 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ6F （JR、東京メトロ渋谷駅ハチ公口より徒歩5分） ■主催 サスティナブル地方創生協議会（旧：SDGs研究所） 【URL】https://sdgs-institute.com ■協力 株式会社FUNDINNO（ファンディーノ） ■内容 地方創生におけるインパクトビジネス創出をテーマに、4～5社がプレゼンテーションを行う。招聘したVC（Venture Capital）、CVC （Corporate Venture Capital）と同協議会が審査し、優秀企業に「サスティナブルビジネスホープ賞」を授与。 ピッチイベントは8月、11月にも実施し、計3回の優秀企業から、最優秀賞「インパクトビジネスアワード」を表彰します。

AI Village produced by SHIDAX グランドオープン記念イベント サスティナブル地方創生協議会 主催 「インパクトビジネス創出ピッチ」案内状・取材申し込み用紙（メディア限定）

大変お手数ですが、本イベントの取材申し込みをご希望される方は、本用紙に必要事項をご記入いただき、2026年6月22日（月）18時までに、シダックス株式会社 広報室（info_pr@shidax.co.jp）にメールにてお送りいただけますと幸いです。 なお、当日の様子はすべて撮影可能です。

①貴社名 ②媒体名 ③部署 ④代表者名（他 名）

■日時 2026年6月24日（水） 16:00～17:30（ピッチ）／17:30～19:00（交流会） ■会場 AI Village produced by SHIDAX フリー席エリア ■主催 サスティナブル地方創生協議会（旧：SDGs研究所） ■登壇 志太 勤一（同協議会 コミッショナー） ＜住所＞ 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ6F https://maps.app.goo.gl/j5tJLo2KepBjG6gx7 ※上記地図の「シダックスカルチャーホール」と記載の箇所にあるビルの6Fです （渋谷駅 ハチ公口より徒歩5分） ビル1F受付そばのエレベーターより、6Fにある会場までお越しください