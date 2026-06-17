本日開幕「第6回 XR・メタバース総合展 夏」のXREALブースにCAGUUUが家具提供！来場者限定のSNSプレゼント企画も実施

CAGUUU株式会社

家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2026年6月17日（水）から6月19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第6回 XR・メタバース総合展 夏」において、AR（拡張現実）グラスブランド「XREAL」の体験空間づくりパートナーとして展示空間づくりに参画します。

CAGUUUはこれに先駆け2026年6月15日（月）に開催された「ROG XREAL R1 発表会」でも体験空間づくりパートナーを務めており、今回はそれに続く継続的な共同展開となります。会期中は、XREALブースにてCAGUUUの家具を体験し、写真・動画や感想をXに投稿いただいた来場者を対象に、CAGUUU限定プレゼントを配布するSNS投稿企画も実施します。

また、「ROG XREAL R1」の予約販売を記念し、CAGUUU公式オンラインストアでは、エルゴノミクスチェア「AXISU（アクシス）」全シリーズを対象とした10%OFFクーポンを期間限定で配布します。

■XR体験を、デバイスだけでなく“空間全体”で支える

ARグラスやXRデバイスの進化により、ゲーム、映像視聴、仕事などのデジタル体験は、より没入感のあるものへと変化しています。一方で、体験が長時間化するほど、身体を支える椅子、視線や手元の高さを整えるデスク、リラックスして滞在できるソファなど、リアルな「座る環境」の重要性も高まっています。

CAGUUUは、XR体験を“デバイス単体”ではなく、“人が実際に過ごす空間全体”として捉え、家具ブランドの立場から、次世代の体験環境づくりをサポートします。

■本日開幕のXREALブースで、CAGUUUの家具を提供

今回の展示会では、XREALの先進的な世界観に合わせ、リビングやワークスペースなど、さまざまな場所でテクノロジーが自然に溶け込む空間を提案します。

CAGUUUは、6月15日に開催された「ROG XREAL R1 発表会」でも使用されたチェアとデスクに加え、リビングでの視聴スタイルを提案するソファベッドを提供。ARグラスによる没入体験を、座る姿勢やくつろぎ方まで含めた空間全体から支えます。

【展示会提供商品】

１.AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

長時間のデスクワークやゲーム環境を想定したエルゴノミクスオフィスチェアです。腰、背中、首を支える設計に加え、135°＋15°連動スライドのリクライニングを備え、集中したい時間にも、リラックスしたい時間にも対応します。

ARグラス体験では、視線が前方や仮想スクリーンに向く時間が長くなるため、座る姿勢や身体の預けやすさが快適性に関わります。AXISUは、没入感を妨げずに身体を支えるチェアとして、会場内の体験環境を支えます。

通常価格（税込）：85,690円

商品ページ：https://caguuu.com/products/mj002505002

２.Woody Aura 電動昇降デスク【組立サービス付】

上質な木目と機能性を兼ね備えた電動昇降デスクです。座った状態での作業はもちろん、立った状態での体験や説明にも対応できるため、展示会のように人の動きが多い空間にも適しています。

ARグラスや関連機材を置く場としてだけでなく、来場者が製品を試す際の手元の操作環境を支える家具として、XREALの展示空間に調和します。

通常価格（税込）：293,190円

商品ページ：https://caguuu.com/products/fy002411010

３.レトロモダンソファベッド グレー

ソファとしてもベッドとしても使える多機能ソファです。背もたれの配置を変えられる仕様により、くつろぐ、横になる、複数人で座るなど、シーンに合わせた使い方ができます。

今回の展示会では、XREALの先進的な世界観に合わせ、落ち着いたグレーを提供。未来感のあるXR体験と、日常のリビングに馴染む家具を組み合わせることで、テクノロジーが暮らしに自然に入り込む空間を演出します。

通常価格（税込）：76,590円～

商品ページ：https://caguuu.com/products/tz002410008

▪️来場者限定、X投稿でCAGUUU限定プレゼントを配布

「XR・メタバース総合展 夏」のXREALブースでは、来場者限定のX投稿企画を実施します。会場でCAGUUUの家具を体験し、写真・動画や感想をXに投稿いただいた方に、CAGUUU限定プレゼントをその場で配布します。

【参加方法】

STEP 1：CAGUUU公式Xアカウント（@CAGUUU_official）をフォロー

STEP 2：会場でCAGUUUの家具を体験し、写真・動画や感想をXに投稿

STEP 3：投稿画面をスタッフに提示し、その場でプレゼントを受け取り

※会場POPに設置されたQRコードから、指定のメンション・ハッシュタグ入りで投稿することも可能です。

【プレゼント内容】

・サテンボックスシーツまたはCAGUUUオリジナルグッズ

実施期間：2026年6月17日（水）～6月19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 ホール3 22-18 XREALブース

※プレゼント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 先日開催の「ROG XREAL R1 発表会」レポート

2026年6月15日（月）に開催された「ROG XREAL R1 発表会」では、新製品発表に加え、ゲーム・XR・テクノロジー領域のキーパーソンによる座談会、メディア向け体験会が行われました。

座談会には、左から、ASUS JAPAN株式会社 OPビジネスグループ ゼネラルマネージャー Alex Lin 氏、株式会社CAGUUU 代表取締役 中村勇輝、元Metaエンジニア 元ゲームプログラマー XRオピニオンリーダー近藤義仁 / ナル夫 氏、株式会社ビサイド 代表取締役社長 南治一徳 氏、ゲーム業界ベテラン 前SIE インディーゲーム / クリエイターエコシステム関連 株式会社yosp 代表取締役吉田修平 氏（※写真掲載順）が登壇。

CAGUUUは、XREALの先進的な世界観に合わせ、エルゴノミクスオフィスチェア「AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア」と、電動昇降デスク「Woody Aura」を提供。来場者やメディア関係者がARグラスによる没入体験をより自然に楽しめるよう、座る環境と手元の操作環境を支えました。

■CAGUUUが着目する「暮らしと空間の可能性」

株式会社CAGUUU 代表取締役の中村勇輝は、15日に開催された発表会での手応えや座談会での議論を踏まえ、家具・インテリアブランドの視点から、ARグラスが広げる新しい暮らし方の可能性について次のように述べています。

「日本では住空間が限られる一方で、自宅には仕事、映像視聴、ゲーム、休息など、複数の役割が求められるようになっています。大型テレビや複数モニターを置かなくても、ARグラスによって映像・ゲーム・仕事の環境をつくり出せることは、これからの暮らしの選択肢を大きく広げてくれる可能性を秘めています。

また、今回の『ROG XREAL R1』は、場所を選ばずに没入感のある体験を楽しめる点も非常に画期的です。ソファでリラックスしながら、あるいはワークチェアで集中しながらなど、その人のライフスタイルに合わせて楽しむ場所や姿勢を自由に変えられることに、新しい空間の価値があると考えています。

CAGUUUは今後も、家具を通じてリアルな空間を快適に整え、最先端のテクノロジーが日常に自然と溶け込むような心地よい空間づくりを全力で支えてまいります」

■「ROG XREAL R1」発表記念、AXISUチェア全シリーズ対象の10%OFFクーポンを配布

ROG XREAL R1の発表を記念し、CAGUUU公式オンラインストアでは、AXISUチェア全シリーズを対象とした10%OFFクーポンを期間限定で配布します。自宅でのデジタル体験をより快適に整えたい方に向けて、お得に購入いただける特別企画です。

【クーポン概要】

■各イベント概要

- 対象商品：AXISUチェア全シリーズ- 割引内容：10%OFF- クーポンコード：CX667- 利用期間：2026年6月15日（月）～6月28日（日）- 注意事項：他の割引・クーポンとの併用はできません。

【第6回 XR・メタバース総合展 夏（本日開幕）】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

主催：RX Japan合同会社

CAGUUU提供商品：

・AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

・Woody Aura 電動昇降デスク

・レトロモダンソファベッド グレー

【ROG XREAL R1 発表会（終了）】

開催日：2026年6月15日（月）

内容：新製品発表、座談会、メディア向け体験会

CAGUUU提供商品：

・AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

・Woody Aura 電動昇降デスク

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

・CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu

・製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

X：https://x.com/caguuu_official

YouTube：https://www.youtube.com/@CAGUUU_official

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