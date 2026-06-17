累計3万セット突破の教育IP「カンジモンスターズ」、tanQ株式会社が株式会社batonらを引受先とする資金調達を実施

tanQ株式会社

教育エンターテインメント事業を展開するtanQ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森本佑紀）は、このたび株式会社baton（本社：東京都、代表取締役：衣川洋佑）、小幡和輝 氏を引受先とした資金調達を実施したことをお知らせいたします。

■ 資金調達の背景

近年、学習分野においては「ゲーミフィケーション」や「体験型学習」への関心が高まり、教育とエンターテインメントの融合が加速しています。

tanQ株式会社は、「学びを冒険に変える」をコンセプトに、漢字の成り立ちや意味世界をカードゲーム化した教育IP「カンジモンスターズ」を展開。公益財団法人 日本漢字能力検定協会(漢検)推奨に加え、昨年度は福井県教育庁より、「白川静漢字教育賞」を受賞。これまでに累計販売数3万セットを突破し、全国の教育イベント、学童施設、フリースクール、自治体プログラム等で導入されています。

さらに、コロコロコミックでの漫画展開やRobloxでのデジタル展開など、クロスメディア戦略を推進しており、単なる教材に留まらない知的エンターテインメントIPとして成長を続けています。株式会社baton、小幡和輝氏を株主を迎えることで、カンジモンスターズをエンターテインメントIPとしてより成長を加速させてまいります。

■ 投資家コメント

株式会社baton

代表取締役 衣川洋佑 氏

私たちは「遊ぶように学ぶ世界」の実現を目指し、QuizKnockをはじめとする教育エンターテインメント事業を展開しています。カンジモンスターズは、漢字という日本文化の根幹を「遊び」の力で子どもの知的好奇心に変えるプロダクトであり、私たちのビジョンと深く重なります。教育とエンターテインメントの融合に挑み続けるtanQ社と共に、教育IPの新しい可能性を切り拓いていきたいと考えています

小幡和輝 氏（起業家・教育プロデューサー）

起業家・教育プロデューサーとして、クラスジャパン小中学園・ゲムトレなどの教育ビジネスを多数事業化してきた私から見ても、カンジモンスターズは、子どもたちが学びへ向かうきっかけになる素晴らしいゲームです。

私自身も子どもたちとカンジモンスターズを一緒に遊んでいますが、遊びながら漢字への興味が高まっていくことを日々感じています。

ゲーム性もとてもよく考えられている素晴らしいゲームだと思いますし、森本さんのクリエイターとしてのこだわりも大好きなので、今後の展開をとても楽しみにしています。

■ tanQ株式会社 代表コメント

代表取締役 森本佑紀

私たちは、学びを「義務」ではなく「冒険」に変えたいと考えています。

漢字という日本文化の核心を起点に、世界へ通用する知的エンターテインメントIPを育てていきます。今回のご支援を大きな一歩として、教育と遊びの新しい関係を社会に提案していきます。

■ カンジモンスターズについて

「カンジモンスターズ」は、漢字の成り立ち・意味・文化背景をカードゲームとして体験できる教育エンターテインメントIPです。

・全国イベントでの体験型販売

・学童・フリースクール導入

・ファシリテーター育成講座

・大会・コミュニティ運営

などを通じ、子どもから大人まで幅広い層に支持されています。

大会の様子

■ 今後の展望

tanQ株式会社は今後、

・教育IPとしての国内展開

・海外市場への進出

・デジタル・映像領域への拡張

・企業・自治体との共創プロジェクト

を推進し、「日本発・世界向け教育IP」の確立を目指します。

■ 会社概要

会社名：tanQ株式会社

代表者：代表取締役 森本佑紀

所在地：東京都渋谷区

事業内容：教育エンターテインメントIPの開発・運営

URL：https://www.kanjimonsters.com/(https://www.kanjimonsters.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ

tanQ株式会社

広報担当

Email：info@tanq.co.jp