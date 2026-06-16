アイデア×実装でイノベーターを輩出する挑戦の場「テック甲子園」開催決定！～6月16日（火） 出場者募集開始～

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）は、ライフイズテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：水野 雄介）と共同で、全国の中学生・高校生を対象にしたアイデア×実装でイノベーターを輩出する挑戦の場「テック甲子園」を2026年12月6日（日）に開催いたします。開催に向けて、6月16日（火）より出場者を募集いたします。

■「テック甲子園」について

2011年より15年間にわたり開催してきた「アプリ甲子園」は、今大会より「テック甲子園」へと名称を変更しました。これまで本大会は中高生によるアプリ開発を対象としてきましたが、近年はゲームやWebサービスなど、テクノロジーの表現は大きく広がっています。さらに、生成AIの進化によって「つくること」自体のハードルが下がる一方で、「何をつくるのか」「なぜつくるのか」という問いの重要性が高まっています。こうした背景を踏まえ、本大会は手段にとらわれず、アイデアと実装を一体で評価する場へと進化しました。「テック甲子園」は、中高生が自ら考え、形にし、社会に届ける挑戦を後押しします。

本大会では、以下の3点を見直しました。本大会は「開発部門」と「アイデア部門」に分かれて競い合いますが、今年度はそれぞれの部門に変更を加えております。この変更は、技術の進化に伴い開発手法が多様化する中で、手段の違いにとらわれず、「社会でどのように使われるか」という価値を重視するために行っております。

１. 開発部門を「プロダクト（アプリ/Webサービス/ゲーム）部門」に統合

従来、開発部門はさらに「一般開発部門」と「AI開発部門」に分かれていましたが、今年度よりこれを統合し、「プロダクト（アプリ/Webサービス/ゲーム）部門」として再編します。

２. プロダクト部門の審査基準を5項目から3項目に刷新

審査では社会実装（実際に社会で使われる状態）を重視し、評価対象は公開（デプロイ）されている作品に限定します。審査基準は「ビジョン」・「ユーザー体験」・「デリバリー」の3項目で評価します（デリバリーは決勝大会のみ）。

詳細は公式サイト（ https://techkoshien.jp ）をご参照ください。

３. アイデア部門に決勝大会での登壇発表を導入/学校単位での応募も可能に

アイデア部門ではこれまで受賞者のみ表彰式で発表を行ってまいりましたが、今年度より決勝大会に登壇発表形式を導入します。これにより舞台でアイデアを直接伝える場へと進化します。また、個人・チームに加えて学校単位での応募も可能としました。「テック甲子園」は、より多くの中高生が、自分のアイデアを形にし、社会に伝える挑戦を後押しします。

■募集概要

▼応募締切

プロダクト（アプリ/Webサービス/ゲーム）部門：2026年8月30日（日） 17:00

アイデア部門：2026年9月28日（月）17:00

▼決勝大会

日程：2026年12月6日（日）

場所：丸井グループ本社 3F 共創HALL

※詳細はこちらの特設サイトよりご確認ください

https://techkoshien.jp

※前回大会の様子はこちらよりご確認ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003928.000003860.html

■丸井グループの想い

丸井グループは、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」ことをミッションに掲げています。その実現に向け、将来世代を含む多様なステークホルダーと共に価値を創出する「共創経営」を推進しており、ビジネスを通じて社会的インパクトと利益の両立をめざしています。このめざす姿の実現に向けたインパクト目標の一つに「将来世代の未来を共に創る」を掲げています。ライフイズテック株式会社と共同開催してきた本大会もその想いから生まれた取り組みの一つであり、私たちにとって未来そのものである将来世代が持つ価値観や発想力こそ、社会をより良い方向に変えていく原動力だと信じています。本大会を通じて、社会全体で将来世代の挑戦を力強く応援してまいります。

■ライフイズテックの概要

商 号 ： ライフイズテック株式会社

本 社 所 在 地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布2-12-3南麻布ビル1Ｆ

代 表 電 話 ： 03（5877）4879

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://lifeistech.co.jp

代表取締役社長 ： 水野 雄介

■丸井グループの概要

商 号 ： 株式会社 丸井グループ

本 社 所 在 地 ： 〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代 表 電 話 ： 03（3384）0101 ＦＡＸ 03（5343）6615

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.0101maruigroup.co.jp/

代表取締役社長 ： 青井 浩

おもな関連会社 ： (株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか