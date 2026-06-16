尼子騒兵衛漫画ギャラリーで認定プレートの授与式を行います

（一社）あまがさき観光局が運営する、尼崎出身・在住の漫画家・尼子騒兵衛さんの作品を常設展示する「尼子騒兵衛漫画ギャラリー」が、「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版に選定されました。このたび、下記のとおり認定プレートの授与式を行いますので、記者の皆様におかれましては、ぜひともご取材いただきますようお願い申し上げます。

１ 授与式について

■日 時：令和８（2026）年６月29日（月曜日）14時～14時30分

■会 場：尼子騒兵衛漫画ギャラリー（尼崎市開明庁舎１階）

■出席者：一般社団法人あまがさき観光局 事務局長 来馬 重則

一般社団法人アニメツーリズム協会 専務理事 森 好正氏

一般社団法人アニメツーリズム協会 事務局長 宮下 知幸氏

２ 訪れてみたい日本のアニメ聖地88 について

「アニメ聖地88」の選定は国内外のアニメファンを対象とした投票結果をもとに、権利者、地方自治体等との協議を協会事務局が行い、その結果を基に理事会で総合的に判断し決定されます。「アニメ聖地88」候補は作品の舞台、モデルとしてファンに一定の認知を得ていることが前提とされ、施設・イベントも対象となります。「アニメ聖地」とうたわれているが、コンテンツの種別はファンの支持、権利者の意向に沿って柔軟に対応されるものです。

尼子騒兵衛漫画ギャラリーは、２月13日（金曜日）に開催された「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版発表会で、「アニメ聖地88」に新規選定されました。

３ その他

尼子騒兵衛漫画ギャラリーは、令和８（2026）年６月28日（日）で開館２周年を迎えます。開館以来の来館者数（５月末時点）で累計94,000人を超え、全国・海外からも多くのファンが訪れています。また、開館２周年を記念したキャンペーンも開始予定です。ぜひこの機会にあわせてご取材いただきますようお願い申し上げます。

会場の都合上、ご取材いただける場合は、お手数をおかけいたしますが、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先：06-6409-4946 （一般社団法人あまがさき観光局 事業部）