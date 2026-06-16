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【新宿中村屋×フェリス女学院大学 特別講演会】中村屋のカレーはなぜ生まれたのか「カレーがつないだ日本とインド」
新宿中村屋の「純印度式カリー」の誕生には、インド独立運動家 ラス・ビハリ・ボースと、彼を支えた女性・相馬黒光の存在がありました。本イベントでは、中村屋特別コースを楽しみながら、日本とインドを結ぶ知られざる歴史と、一人の女性の生涯に迫ります。
フェリス女学院大学初の女性学長 小檜山ルイが進める南インドの大学２校との学術・学生交流に込める思いにも触れ、新たな発見と出会いの時間をお届けします。純印度式カリーを味わいながら 日本とインドをつなぐ物語に触れる特別ランチイベントです。
■企画の趣旨
フェリス女学院大学は、2025年にグローバル教養学部を開設しました。世界最大の民主主義国家であるインドの大学2校：ステラ・マリス・カレッジ及びセント・ジョセフズ大学と連携し、学術・学生交流を進めています。
1947年8月15日、インドはイギリスからの独立を果たしました。その礎を築き、今なお重要人物として敬愛されているのが、1915年に日本へ亡命したラス・ビハリ・ボースです。当時、彼を命がけで匿い、生涯の絆を結んだのが「新宿中村屋」や後に義理の母となった「相馬黒光（そうま こっこう）」でした。彼を支えた新宿中村屋の女主人・相馬黒光*は、明治中期にフェリス英和女学校（現：フェリス女学院）で学んだことが学院公式Webサイトで引用されています。 フェリス女学院大学がインドの大学と交流する中で、各地でボースへの敬慕を目にすることがありました。本企画は、ボースの没後（1945年）に成し遂げられたインド独立の歴史と日本との深い関わりを振り返り、日印の今後の相互理解につなげたいという趣旨で開催いたします。
■内容
イベント名新宿中村屋×フェリス女学院大学 特別講演会内容お食事と講演コース内容普段メニューにはない純印度式カレー付き
特別コースをご用意します。プログラムご挨拶「中村屋とインド、フェリス」
フェリス女学院大学 グローバル教養学部
心理コミュニケーション学科
准教授 引地 達也 第１部「新宿中村屋の創業と純印度式カリー」
株式会社中村屋 広報・CSR部
部長 島田千加子 第２部「中村屋のカレー誕生の前史
―相馬黒光が受けた教育」
フェリス女学院大学 学長 小檜山ルイ日時2026年9月16日(水) 11:30〜14:00会場グランナ(新宿中村屋ビル8階) 東京都新宿区新宿三丁目26番13号 新宿中村屋ビル8階参加費5500円（税込）参加費に含まれるもの純印度式カリーを含む特別コース、講演、懇談定員20名 要予約・先着順申込方法下記フォームからお申し込みください。 https://forms.gle/azQj3ntMYbkG21hHA （１）お申し込みにあたって １申込につき、予約できる人数は１名までです。ご友人分の同時申込みはできません。別途、お申込みください。
（２）キャンセルポリシー（必ずお読みください） 本イベントは先着20名様の少人数制となっており、定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。一人でも多くの方にご参加いただけるよう、ご都合が悪くなった場合は「開催日の３日前」までに必ずキャンセルのご連絡をお願いいたします。 万が一、事前の連絡なく欠席された場合、今後のイベントへのご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
【キャンセル料について】 ご予約日の2日前よりキャンセル料が発生いたします。 ・2日前：コース料金の50％ ・前日：コース料金の50％ ・当日（無断キャンセル含む）：コース料金の100％こんな方におすすめ中村屋の歴史に興味がある
インド文化を知りたい
歴史や女性史に関心がある
学びあるイベントに参加したい
【関連URL】
フェリス歴史の扉 風車の学校フェリス
https://www.ferris.jp/sp/history/tobira/tobira11.html
2024.11.08 フェリス女学院大学グローバル教養学部開設プレイベント 「現代のインド：変わりゆく女性の役割」を11月18日（月）に開催
https://www.ferris.ac.jp/news/2024/11/1838.html
2025.09.04 フェリス女学院大学がインドのステラ・マリス・カレッジ及びセント・ジョセフズ大学と包括的覚書を締結 〜グローバル教養教育と国際交流の機会を拡大〜https://www.ferris.ac.jp/news/2025/09/2085.html
2025.10.31 フェリス女学院大学・インドのセントジョセフ大学、ステラマリスカレッジとの国際シンポジウム「南インドを知る―学術・経済交流を見据えた日印の未来ビジョン」を12月13日（土）に開催https://www.ferris.ac.jp/news/2025/10/2139.html
2026.04.06 南インドで貴重な体験を！協定校とのリアルな交流プログラムを実施しました
https://magazine.ferris.ac.jp/20260406/20309/
2025.11.12 〜インドのストリートフード(軽食)を作ってみよう〜 Dahi Bread Chaat
https://magazine.ferris.ac.jp/20251112/19749/
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
フェリス女学院大学初の女性学長 小檜山ルイが進める南インドの大学２校との学術・学生交流に込める思いにも触れ、新たな発見と出会いの時間をお届けします。純印度式カリーを味わいながら 日本とインドをつなぐ物語に触れる特別ランチイベントです。
フェリス女学院大学は、2025年にグローバル教養学部を開設しました。世界最大の民主主義国家であるインドの大学2校：ステラ・マリス・カレッジ及びセント・ジョセフズ大学と連携し、学術・学生交流を進めています。
1947年8月15日、インドはイギリスからの独立を果たしました。その礎を築き、今なお重要人物として敬愛されているのが、1915年に日本へ亡命したラス・ビハリ・ボースです。当時、彼を命がけで匿い、生涯の絆を結んだのが「新宿中村屋」や後に義理の母となった「相馬黒光（そうま こっこう）」でした。彼を支えた新宿中村屋の女主人・相馬黒光*は、明治中期にフェリス英和女学校（現：フェリス女学院）で学んだことが学院公式Webサイトで引用されています。 フェリス女学院大学がインドの大学と交流する中で、各地でボースへの敬慕を目にすることがありました。本企画は、ボースの没後（1945年）に成し遂げられたインド独立の歴史と日本との深い関わりを振り返り、日印の今後の相互理解につなげたいという趣旨で開催いたします。
■内容
イベント名新宿中村屋×フェリス女学院大学 特別講演会内容お食事と講演コース内容普段メニューにはない純印度式カレー付き
特別コースをご用意します。プログラムご挨拶「中村屋とインド、フェリス」
フェリス女学院大学 グローバル教養学部
心理コミュニケーション学科
准教授 引地 達也 第１部「新宿中村屋の創業と純印度式カリー」
株式会社中村屋 広報・CSR部
部長 島田千加子 第２部「中村屋のカレー誕生の前史
―相馬黒光が受けた教育」
フェリス女学院大学 学長 小檜山ルイ日時2026年9月16日(水) 11:30〜14:00会場グランナ(新宿中村屋ビル8階) 東京都新宿区新宿三丁目26番13号 新宿中村屋ビル8階参加費5500円（税込）参加費に含まれるもの純印度式カリーを含む特別コース、講演、懇談定員20名 要予約・先着順申込方法下記フォームからお申し込みください。 https://forms.gle/azQj3ntMYbkG21hHA （１）お申し込みにあたって １申込につき、予約できる人数は１名までです。ご友人分の同時申込みはできません。別途、お申込みください。
（２）キャンセルポリシー（必ずお読みください） 本イベントは先着20名様の少人数制となっており、定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。一人でも多くの方にご参加いただけるよう、ご都合が悪くなった場合は「開催日の３日前」までに必ずキャンセルのご連絡をお願いいたします。 万が一、事前の連絡なく欠席された場合、今後のイベントへのご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
【キャンセル料について】 ご予約日の2日前よりキャンセル料が発生いたします。 ・2日前：コース料金の50％ ・前日：コース料金の50％ ・当日（無断キャンセル含む）：コース料金の100％こんな方におすすめ中村屋の歴史に興味がある
インド文化を知りたい
歴史や女性史に関心がある
学びあるイベントに参加したい
【関連URL】
フェリス歴史の扉 風車の学校フェリス
https://www.ferris.jp/sp/history/tobira/tobira11.html
2024.11.08 フェリス女学院大学グローバル教養学部開設プレイベント 「現代のインド：変わりゆく女性の役割」を11月18日（月）に開催
https://www.ferris.ac.jp/news/2024/11/1838.html
2025.09.04 フェリス女学院大学がインドのステラ・マリス・カレッジ及びセント・ジョセフズ大学と包括的覚書を締結 〜グローバル教養教育と国際交流の機会を拡大〜https://www.ferris.ac.jp/news/2025/09/2085.html
2025.10.31 フェリス女学院大学・インドのセントジョセフ大学、ステラマリスカレッジとの国際シンポジウム「南インドを知る―学術・経済交流を見据えた日印の未来ビジョン」を12月13日（土）に開催https://www.ferris.ac.jp/news/2025/10/2139.html
2026.04.06 南インドで貴重な体験を！協定校とのリアルな交流プログラムを実施しました
https://magazine.ferris.ac.jp/20260406/20309/
2025.11.12 〜インドのストリートフード(軽食)を作ってみよう〜 Dahi Bread Chaat
https://magazine.ferris.ac.jp/20251112/19749/
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/