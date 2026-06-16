元ゴールドマン・サックス小原正徳の新刊、Amazon売れ筋ランキング 本「アメリカの世界経済」部門1位獲得のお知らせ

株式会社不動産科学研究所

不動産投資スクール「不動産アカデミー本講座」の運営や、不動産の売買、賃貸およびその仲介事業などを行う株式会社不動産科学研究所（代表：小原正徳、本社：東京都新宿区）は、代表・小原の著書『世界の超富裕層がしている「最初の1億円」の作り方』がAmazon売れ筋ランキング 本「アメリカの世界経済」部門で1位を獲得したことをお知らせいたします。

■「アメリカの世界経済」部門で売れ筋ランキング1位を獲得！

『世界の超富裕層がしている「最初の１億円」の作り方』は5月29日（金）より販売がスタートしました。販売直後から話題となり、Amazon売れ筋ランキング 本「アメリカの世界経済」部門で売れ筋ランキング1位を記録しています（6月1日調べ）。レビューでは「野心あふれる若者に読んで欲しい本」という声をいただきました。

■新刊『世界の超富裕層がしている「最初の１億円」の作り方』がKADOKAWAより発売

書名：世界の超富裕層がしている「最初の1億円」の作り方

著者：小原正徳

発売日：2026年5月29日（金）

価格：2,200円（税込）

出版社：KADOKAWA

Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/4046077824

本書では、東京大学卒業後にニートを経験し、そこからゴールドマン・サックスを経て総資産30億円を 達成した小原自身の歩みとともに、初心者から億単位の資産を築くための「車線」と「ギア」の変え方 を網羅しています。

■メディア掲載実績

■小原正徳からのコメント

2026年- ウォーカープラス（5月27日公開）結局どっちがいいの？終わらない「賃貸vs持ち家」論争の盲点と、住まい探しの最新トレンド(https://www.walkerplus.com/article/1395583/)- 現代ビジネス（5月24日公開）行政処分、配当停止、集団訴訟、終わらない混乱…「みんなで大家さん」が大問題化した《本当の理由》(https://gendai.media/articles/-/167306)「みんなで大家さん」はなぜ《危ない投資》に見えなかったのか…老後資金を入れた人が見落とした《安心材料の正体》(https://gendai.media/articles/-/167311)- 現代ビジネス（2月28日公開）2026年、日本で「住宅ローン破綻」が急増する…関係者が恐れる「官製バブル」崩壊の《最悪シナリオ》(https://gendai.media/articles/-/163682)フラット35「1.2億円」解禁が告げる《官製バブル》を味方につける“資産形成の新戦略”(https://gendai.media/articles/-/163684)- マイナビニュースPREMIUM（1月4日公開）ボーナスで住宅ローン返済は危険? 総資産30億円投資家が「それは悪手」と言う理由(https://news.mynavi.jp/premium/article/20260104-3864831/)- マイナビニュースPREMIUM（1月8日公開）千葉・船橋で7億円? 一般の会社員はもはや客じゃない──23区平均1.3億円時代、不動産市場はどこへ向かうのか(https://news.mynavi.jp/premium/article/20260108-3865029/)2025年- マイナビニュースPREMIUM（11月7日）「みんなで大家さん」2000億円を集めてなぜ破綻寸前?総資産30億円の不動産投資家が警鐘「Xデー は11月末です」(https://news.mynavi.jp/premium/article/20251107-3637184/)

「アメリカの世界経済」部門で1位という大きな反響をいただき、本当にありがとうございます。資産形成は才能ではなく、正しいやり方を知っているかどうかで決まります。この一冊に、ニートから資産30億円を築く中で見つけた1億円を作るための最短ルートを凝縮しました。みなさんに「自分にもできる」と、自信を持ってもらえる一冊になれば嬉しいです。

小原正徳プロフィール

小原 正徳（こはら・まさのり）

1981年生まれ。東京大学文学部卒業。卒業後、ニート、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス（EYグループ）不動産部門、ゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメント不動産フ

ァンド運用部門を経て、2016年に株式会社不動産科学研究所を設立。手元資金100万円から不動産投資を始め、総資産30億円を達成。資格として不動産鑑定士・宅地建物取引士を保有し、2026年6月時点で「不動産アカデミー本講座」受講者は500名を超える。チャンネル登録者数6.3万人の小原正徳の不動産アカデミー@YouTubeキャンパス（https://www.youtube.com/channel/UC9PYiD73q11jIMvaeBsqMvQ）を運営。