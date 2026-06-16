シリコンバレーで「日本出身」が最強の武器になるワケーーYouTube創業者も認めた起業家が明かす「日本人の勝ち筋」

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『シリコンバレーによろしく お金もコネも英語力もない僕のアメリカ起業 』（内藤聡 ：著）を2026年6月17日に発売いたします。

心が熱くなる「アメリカ起業ノンフィクション」！

◆推薦◆

本田圭佑氏 （投資家・サッカー選手）

「この本は、挑戦者としての生き様を、深く考えさせてくれる」

南場智子氏 （DeNA創業者）

「要はその地に立つかどうか。世界はすぐ手の届く場所にある。聡に続こう！」

お金もない。コネもない。英語もろくに話せない。おまけに社会人経験もゼロ。

何者でもなかった青年が単身アメリカへ渡り、

ITの聖地シリコンバレーでゼロから会社を立ち上げ、経営してきた10年間のノンフィクション。

今、中国やインド、韓国の背中を追い、世界で挑戦する日本人起業家が増加しています。

本書は、YouTube共同創業者スティーブ・チェン氏、Uber初期投資家ジェイソン・カラカニス氏をはじめとする世界トップ投資家から、日本人として初めて出資を受けた起業家・内藤聡（Anyplace CEO）による初の著書です。

人口減少で内需が縮小する国内だけでなく、世界を舞台に戦う起業家が、

これからの日本をつくっていくーー。

フロントランナーである著者の泥臭い体験談と、力強いメッセージが込められた一冊です。

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◆本書でわかること◆

・お金もなく、英語もろくに話せない。それでどうやってアメリカで起業したのか。

・人脈ゼロで、どうやってアメリカの投資家から信頼を獲得したか

・事業の失敗から、どうやって再起したのか

・「日本人はアメリカで起業は無理」の壁を、どう越えたか

・なぜ日本人は「アメリカ起業」に挑戦すべきなのか？

◆こんな人へ◆

・最初の一歩が踏み出せない

・自分に自信がない

・海外で働くこと、起業に憧れがある

・現在進行形で挑戦する人の、リアルな失敗と奮闘を読みたい

今の自分でも、大きなことに挑戦していい。

踏み出す勇気をくれる本。

目次

第１章 人生を変えた映画

第２章 シリコンバレーへ！

第３章 自分が欲しくて、まだ世の中にないもの

第４章 地獄の千本ノック

第５章 地べたを這いつくばってでも

第６章 個ではなく、群れで挑め

第７章 僕たちは、アメリカで戦える

著者略歴

内藤聡（ないとう・さとる）

1990年、山梨県甲府市に生まれる。実家は木工機械を扱う町工場。高校まで山梨でバスケットボールに打ち込む。立教大学経済学部に進学後、池袋のつけ麺屋を巡る学生生活を送るなか、映画「ソーシャル・ネットワーク」に感動し、起業に憧れを抱く。在学中に立ち上げたブログ「シリコンバレーによろしく」が話題に。大学卒業後に単身渡米し、2015 年に会社を設立するも事業に失敗。試行錯誤の末、2017 年にリモートワーク向け賃貸事業Anyplace（エニープレイス）を開始。Uber の初期投資家として知られるジェイソン・カラカニス、YouTube 共同創業者スティーブ・チェンらから出資を受け、全米主要都市を中心に事業を展開。2018 年、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30（世界を変える30歳未満30人の日本人）」に選出。現在、サンフランシスコ在住。本書が初の著書となる。

書籍概要

書名 ：シリコンバレーによろしく お金もコネも英語力もない僕のアメリカ起業

著者 ：内藤聡

発売日：2026年6月17日

判型 ：四六判

頁数 ：360ページ

定価 ：2,090円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp