【エヴァンゲリオン×コピック】初のコラボセットがいよいよ一般販売を開始。限定ボディデザイン・特別色名仕様のコピックスケッチに加え、レイやアスカらの塗り絵も収録したこだわりのセット

株式会社トゥーマーカープロダクツ

画材ブランド「コピック」製品を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、人気アニメ作品『エヴァンゲリオン』とコラボレーションした限定セットを2026年7月1日（水）より一般販売します。

コピック初の試みを盛り込んだ、特別仕様のコラボセットの一般販売を開始

人気アニメ作品『エヴァンゲリオン』とコピック初のコラボセットが一般販売を開始します。

コピックのメイン製品である「コピックスケッチ」は、1993年の発売以来多くのクリエイター、描き手にご愛用いただいているアルコールマーカーです。

全358色を有するコピックスケッチのアイコンでもある、キャップのカラーマークの「色番号」「色名」を、エヴァンゲリオンに由来する名前で特別に制作。

コピックスケッチの本体には、その特別な色名とコラボロゴをプリントしています。本コラボのために構成されたカラーラインナップで、エヴァンゲリオンの機体やパイロットを自分の手で塗って楽しめる、特別なコラボレーションセットです。

『エヴァンゲリオン』30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」や公式オンラインストアでの先行販売でも好評をいただきました。

コラボセットは、プレミアムセットの「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」と、パイロットごとに選べる「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」（全5種）を制作。

本企画は、『エヴァンゲリオン』が30年以上にわたり多くのファンに愛される中で、イラストやファンアートを通じて作品の魅力が表現され続けてきたことをきっかけに生まれました。

『エヴァンゲリオン』を描くことを楽しむファンの皆さまに向けて、描く楽しさはもちろん、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただけるものになるよう、何度も議論を重ねて作ったこだわりのセットです。

本製品が、『エヴァンゲリオン』シリーズを愛する皆さまの想いと、描く楽しさをつなぐきっかけとなれば幸いです。

販売情報

発売日時

2026年7月1日（水）より全国の店舗にて一般販売開始

購入について

エヴァンゲリオンストア（EVANGELION STORE TOKYO-01（池袋）、箱根湯本えゔぁ屋、EVANGELION STORE オンライン）ほか、文具・画材店、ロフト、ハンズなどのバラエティショップ、TSUTAYA、アニメイト、未来屋書店などのコピックお取り扱い店舗、Amazon、トゥールズオンラインなどのオンラインショップにて販売いたします。

※各店舗によりお取り扱い商品や販売状況が異なります。取り扱い内容の詳細に関しては、お手数ですが直接各店舗にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

お取り扱い店舗：https://copic.jp/limited/evangelion30th/

製品情報

EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition

EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition

「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」は、エヴァンゲリオンコラボデザインのコピックスケッチが5色全種入ったプレミアムセット。

5人のパイロットと各機体を着色できるカラーラインナップを収録しています。オリジナルデザインのコピックスケッチにはコラボロゴとオリジナルの色名・色番号がプリントされています。

Premium Edition パッケージPremium Editionにはエヴァンゲリオンコラボデザインのコピックスケッチ5色全種を収録ハニカム型特製ぬり絵シート 6種 各1枚ハニカム型特製カラーイラストカード 6種 各1枚

ハニカム型のぬりえとイラストカード付きで、塗る楽しさはもちろん、作品として飾る楽しみも。

パッケージはオーロラ箔が輝く特別仕様ボックス。手にした瞬間から、コレクション心をくすぐります。描く人にも、エヴァファンにも嬉しい、このセットでしか手に入らない限定セットです。

製品情報

製品名 ：EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition

希望小売価格：16,500 円（税込）

セット内容 ：

・コピックスケッチ エヴァンゲリオンコラボデザイン 5色

EVA-01 Shinji Blue（B16）

EVA-00 Rei Violet（B63）

EVA-02 Asuka Red（R24）

EVA-06 Kaworu Gray（C-1）

EVA-08 Mari Pink（RV11）

・コピックスケッチ 20色

BG70 / E27 / E00 / BG32 / B97 / R0000 / YR18 / G05 / T-6 / BV29 /

N-7 / R27 / BV13 / N-3 / YR0000 / V17 / YG06 / YR23 / B37 / R56

・ハニカム型特製カラーイラストカード 6種 各1枚

・ハニカム型特製ぬり絵シート 6種 各1枚

EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット（全5種）

EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット

「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」は、5名それぞれのパイロットが塗れるカラーをラインナップした、お手軽なセットです。

セットには、それぞれのパイロットに紐づくオリジナルの色名・色番号をプリントした特別仕様のコピックスケッチが各1本入っています。ぬり絵とポストカードも入っており、すぐにぬり絵をお楽しみいただけます。

EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット Rei Color SetEVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット Rei Color Set

パッケージはセットのためのオリジナルデザインで、クリアカード仕様になっています。

描く楽しさと、集める楽しさをあわせ持った、ファン必携のコラボレーションアイテムです。

製品情報

製品名 ：EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット（全5種）

希望小売価格：3,630円（税込）

セット内容 ：

・コピックスケッチ エヴァンゲリオンコラボデザイン 1本

・コピックスケッチ 5本

・カラーイラストシート 各1種 各1枚

・ぬり絵シート 各1種 各1枚

【セットごとのカラーはコピック公式サイト製品ページ(https://copic.jp/limited/evangelion30th)をご確認ください】

製品ページ：https://copic.jp/limited/evangelion30th

コピックとは

コピックは「すべての人をクリエイティブに」をコンセプトにしたToo グループの画材ブランドです。カラーマーカーを中心に展開しており、用途を問わず、世界70以上の国と地域で多くの方に愛用されています。

主要製品：コピックスケッチ、コピックチャオ、コピッククラシック、コピックマルチライナー、コピックインク、コピック アクレア