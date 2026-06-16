アークテリクス東京クリエーションセンター × 文化学園コラボレーションプロジェクト2026 「JOURNEY」 の成果を一般公開。文化服装学院学生が最優秀賞をはじめ各賞を受賞

学校法人文化学園 文化服装学院アークテリクス東京クリエーションセンター（TCC）のデザインチームと、プロジェクトに参加した文化学園の学生たち

アークテリクス（Arc'teryx）と学校法人文化学園の3校（文化服装学院・文化学園大学・文化ファッション大学院大学）は、2026年2月から約2か月半にわたり、産学連携プロジェクト「JOURNEY」を実施しました。本プロジェクトの集大成として、学生たちの成果を紹介する作品展示が文化学園（新宿）メインロビーにて開催され、5月25日（月）まで来場者に公開されました。また、これに先立ち5月20日（水）には授賞式が執り行われ、最優秀賞をはじめとする各賞が発表されました。

プロジェクトの背景と目的

本取り組みは、アークテリクス東京クリエーションセンター（以下、TCC）の開設とともにスタートした「プロジェクト2025」に続く第二弾です。文化服装学院から11名、文化学園大学から2名、文化ファッション大学院大学から1名と、選抜された計14名の学生が参加しました。

今年度のテーマは「Journey（旅）」です。学生たちはアークテリクスより提供された高機能テキスタイルを使用し、「身体を守ること」「動き」「進化」「変容」といったテーマを探究。約2か月半にわたり、素材活用におけるサステナブルな視点を持ちながら、コンセプチュアルな発想と技術的アプローチを融合させた独自の作品を制作しました。

業界でも希少な「対話と反復」のプロセス

本プロジェクトの最大の特徴は、単発の企業協賛型とは異なる「対話と反復的な開発プロセス」にあります。 学生たちはTCCのデザインチームと継続的にコミュニケーションを重ね、中間講評、レビュー、最終プレゼンテーションを通じて実際の開発プロセスに近い形で作品をブラッシュアップしていきました。グローバルブランドの最前線で活躍するチームから継続的なフィードバックを受けながら制作を進める機会は、現在のファッション教育においても極めて希少な取り組みです。

制作プロセスの様子︓中間講評やレビューを通じてプロフェッショナルから継続的なフィードバックを受ける学生たち

また、セントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins）の元講師であるオレグ・ミトロファノフ氏も外部メンターとして参画。実験的なデザイン教育と実務的な開発プロセスを横断する視点から、学生とアークテリクスチーム双方の交流をサポートしました。

最終プレゼンテーションの様子︓学生たちがアークテリクスデザインチームに作品を発表（2026年4月20日）

さらに、本コラボレーションを際立たせる大きな力となったのは、文化学園の3校から集まった学生たちによる、多様なバックグラウンドと専門性の融合が挙げられます。コンセプチュアルな発想から高度な技術表現まで、幅広いアプローチが共存することで、アークテリクスが重視するイノベーションや機能性、問題解決型のデザインとの高い親和性を生み出しました。

受賞者一覧

1位 川村 賢太朗（文化服装学院）

2位 我妻 ルイ（文化服装学院）3位 松川 鼓音（文化服装学院）特別賞：優れた機能性賞 喜井 悠真（文化服装学院）特別賞：卓越した美的表現賞 チョン・ジンギュ （文化服装学院）特別賞：優れた真正性賞 廣澤 那音（文化ファッション大学院大学）関係者コメント

ハワード・リヒター氏（アークテリクス東京クリエーションセンター バイスプレジデント）

「これまで世界各国のデザインスクールと協働してきましたが、文化学園とのパートナーシップは、私が経験してきたアカデミックコラボレーションの中でも特に卓越した取り組みのひとつでした。企画初期の開発段階から学生へのブリーフィング、最終プレゼンテーションに至るまで、文化学園のチームは一貫した熱意と集中力を持ち、クリエイティブプロセスと関係者全員を支えることに強い責任感を持って取り組んでいました。

学生たちもまた非常に素晴らしく、わずか8週間という期間の中で、並外れた献身性を発揮し、大きな成果を収めました。コンセプチュアルな発想力を持つ学生から、高度な技術力を備えた実践的な学生まで、多様な才能が共存する文化学園ならではの教育環境は、パフォーマンスを重視するブランドであるArc’teryxにとって特に刺激的なものでした。この多様性は、プロジェクトにおいて極めて重要であると同時に、大きなインスピレーションにもなりました。

学生たちの成果にとどまらず、このコラボレーションは私たちのチームにとっても意味のある学びと気づきをもたらしてくれました。今後もこのパートナーシップを継続し、共に新たな挑戦に取り組めることを楽しみにしています」

川村 賢太朗さん【最優秀賞（1位） 受賞・文化服装学院】

「プロフェッショナルから継続的にフィードバックを受けながら制作を進められたことが、このプロジェクトの最も貴重な経験でした」

5月20日（水）に執り行われた授賞式のようす。写真左がTCCバイスプレジデントのハワード・リヒター氏

展示概要（※本展示は終了いたしました）

・ 展示名：アークテリクス東京クリエーションセンター × 文化学園

コラボレーションプロジェクト2026 「JOURNEY」 学生作品展示

・ 会期：2026年5月14日（木）～5月25日（月）

・ 会場：文化学園キャンパス メインロビー（東京都新宿区）

・ 入場：無料 ・ 一般公開

本プロジェクトは、文化学園国際交流センターのコーディネートのもと実施され、教育と産業の垣根を越えた実践的かつ継続的な学びの場として、双方にとって意義ある交流の機会となりました。

今後に向けて

「JOURNEY 2026」の成果は、アークテリクスと文化学園が共有する信念--真の創造教育は、産業との継続的な関与の中にこそある--を体現するものとなりました。両者は、このプロジェクトで築いた基盤をさらに発展させ、次なる協働へとつなげていきます。

■ アークテリクスについて

アークテリクスは、カナダのコーストマウンテンを拠点とするブランドです。現実のフィールド環境と密接に結びついたデザインプロセスを通じて、高い耐久性と比類のないパフォーマンスを追求した製品開発を行っています。製品は世界3,000以上の販売拠点で展開されており、常に進化を続けながら、問題解決を軸としたミニマルかつ洗練されたデザインを探求しています。人々の暮らしをより良くする、本質的なデザインを生み出すこと。それがアークテリクスの理念です。アークテリクスは、ニューヨーク証券取引所に上場している、世界的なスポーツ・アウトドアブランドを展開するAmer Sportsグループの一員です。

WEB：https://arcteryx.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/arcteryx_jp/

■ 学校法人文化学園 国際交流センターについて

学校法人文化学園は、文化服装学院・文化学園大学・文化ファッション大学院大学・文化外国語専門学校からなる日本屈指のファッション教育機関です。100年以上の歴史を持ち、世界のファッション産業を担う数多くの人材を輩出してきました。東京・新宿を拠点に、文化学園国際交流センターを通じて世界各国の著名教育機関・ブランドとの国際連携を積極的に推進し、学生が世界水準のデザイン実践と接する機会を創出しています。

Instagram：https://www.instagram.com/bunkaicc/

【文化服装学院】

文化服装学院は、日本最初の服飾教育学校として認可されて以降、日本のファッション教育において中心的役割を担い、2023年に創立100周年を迎えました。コシノジュンコ、高田賢三、山本耀司、津森千里、丸山敬太、皆川明（mina perhonen）、高橋盾（アンダーカバー）、NIGO、熊切秀典（beautiful people）、落合宏理（FACETASM）、寺田典夫（YOKE）、岩井良太（AURALEE）、大月壮士、後藤愼平（MASU）など、国内外で活躍する著名なデザイナーをはじめ、クリエイター、スタイリスト、バイヤー、プレスといった多岐にわたる職種で、ファッション業界をリードする人材を多数輩出しています。これまでに文化服装学院を巣立った35万人以上の卒業生たちは、日本のファッションを世界トップレベルまで押し上げ、その第一線で活躍し続けています。

2023年には、第41回 毎日ファッション大賞「特別賞」、および繊研新聞社ファッションスクールアワード第一回「大賞」を受賞。さらに、米ビジネス誌『CEOWORLD magazine』による「Best Fashion Schools In The World For 2026」では、世界124校の中から日本で唯一選出され、世界14位・アジアNo.1のファッションスクールとして確固たる評価を得ています。

文化服装学院

〒151-8522 東京都渋谷区代々木 3-22-1

WEB：https://www.bunka-fc.ac.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/bunka_fc/

YouTube: https://www.youtube.com/user/bfcstaff

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