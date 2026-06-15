【広島・福山】藍屋テロワール、新ライン『THE TERROIR』を発表。ベルリンで展示・ワークショップを開催

藍屋テロワール

天然灰汁発酵建てによる藍染を、藍の栽培から蒅（すくも）造り、染色まで一貫して手がける藍屋テロワール（所在地：広島県福山市、代表：藤井健太）は、新ライン『THE TERROIR（ザ・テロワール）』を2026年6月15日（月）に公開します。

新ロゴ、コーポレートサイト、新商品を同日公開。また、6月にはドイツ・ベルリンで開催される展示会への出展および藍染ワークショップを予定しています。

■ リブランディングの背景

2019年の創業以来、私たちは日本の伝統技法である「天然灰汁発酵建て」による藍染を、藍の栽培から蒅造り、染色に至るまで一貫した生産体制で行い、主に染色OEM事業を中心に展開してきました。

代表の藤井は、徳島県で藍染に触れた際、それまで見たことのない藍の色に強く惹かれ、その後、徳島で藍染の技術を学びました。

もともとは異業種からのスタートでしたが、現在は広島県福山市の山間地域で藍を栽培し、蒅づくりから天然灰汁発酵建てによる染色までを一貫して行っています。

福山市は、備後絣やデニム産業でも知られる地域です。私たちはこの地で、アパレルに限らず、建築やライフスタイルなど多領域のブランドと染色OEMや協業を重ねてきました。

近年では、発酵や農業、藍（インディゴ）という生きた素材に惹かれた国内外の学生や実践者が、インターンや研修を希望して訪れるなど、藍を中心とした新たなコミュニティも少しずつ生まれています。

また、NOT A HOTELが編集する地域文化メディア『THE NEW JAPAN』でも取り上げられるなど、工芸の文脈だけではない受け取られ方も広がり始めています。

今回のリブランディングは、これまで積み重ねてきた活動や価値観を、より明確に社会へ発信するための取り組みです。

■ 『THE TERROIR』について



代表・藤井健太

TERROIR（テロワール）とは、本来「その土地が持つ特徴や性格」を意味する言葉です。

気候、水、土、そこに暮らす人々。そういったものが重なって、その土地にしか生まれない色や味が育まれます。私たちは、藍の染色もまた、それに近いものだと考えています。

『THE TERROIR』は、藍という素材を通して土地や人との関係性を探求する新たなラインです。藍を「色」ではなく、その土地の風土や営みを映し出す存在として捉えています。



■ ロゴデザイン

THE TERROIR

テロワールという概念は、自然環境として語られることが多いですが、私たちは、人の営みや時間の積み重ね、醸される歴史・文化も、その土地らしさをつくる要素だと考えています。

新しいロゴマークには、土壌や水、人の営み、微生物の働きなど、さまざまな要素が、自然発生的でありながらも必然であるかのように身を寄せ合い、目に見えない働きからその土地ならではの色が立ち上がっていく

--そんな生命力と複雑さを込めました。

■ チームについて



今回のリブランディングでは、編集者、グラフィックデザイナー、写真家など、異なる領域で活動するメンバーが新たに参画しました。

藍の栽培や蒅づくり、天然灰汁発酵建てによる染色といった営みを軸に、その背景にある風景や価値観をより丁寧に伝えていくことを目指しています。

土壌や水、人の営みが重なり合うことでテロワールが形づくられるように、本プロジェクトもまた、多様な視点や技術が交わることで形づくられています。

■ 今後の展開（ドイツ・ベルリンでの展示）

昨年のベルリンでの展示の様子

新ライン『THE TERROIR』の公開に合わせ、ドイツ・ベルリンにて展示販売および藍染ワークショップを開催します。

2026年6月には、ベルリンで開催されるファッション・ライフスタイル展示会「THE UNION BERLIN SS2026」へ出展予定です。これまで韓国やベルリンでの展示・ワークショップを通じて、異なる文化圏の人たちと藍を介した対話を続けてきました。また、今夏にはカナダで開催される展示会への参加も決定しており、8月にはトロント、9月にはバンクーバーでの出店を予定しています。

今回の展示では、『THE TERROIR』のプロダクト展示に加え、藍の栽培から蒅づくり、天然灰汁発酵建てによる染色までを一貫して行う藍屋テロワールの取り組みを紹介します。

福山の山間部で、土と発酵に向き合いながら続けてきた藍染が、異なる文化圏の中でどのように受け取られるのか。今回の展示も、その実験の延長にあると考えています。



【会場・スケジュール】



2026年6月21日（日）～23日（火）

Kühlhaus Berlin

Luckenwalder Straße 3

10963 Berlin Germany

■ 事業概要



事業所名：藍屋テロワール

代表者 ：藤井 健太

創業 ：2019年3月

所在地 ：広島県福山市山野町山野3410

コーポレートサイト：https://the-terroir.jp/

オンラインストア：https://terroir-japan.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先



藍屋テロワール

Email：aiya.terroir@gmail.com

Tel：080-2905-8845