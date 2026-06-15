サンコー、充電関連ガジェットブランド『PHYSCE（ファイス）』の国内取扱を開始『PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model』を発売
この度、サンコー株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役:荒井太智) は、充電関連製品ブランド 『PHYSCE (ファイス)』の国内取扱を、6月12日よりサンコー公式オンラインストア、各種ECサイト等にて開始いたしました。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004838?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004838
『PHYSCE（ファイス）』は、駆動状況や残量を鮮やかなRGB ライティング (LEDライト)で視覚的に楽しめる美しいデザインと、バッテリーへの負荷を抑えて寿命をケアする 「エコ充電」技術を組み合わせた、今注目の充電関連製品ブランドです。短時間で充電する「急速充電」と「エコ充電」を賢く切り替えられる高い機能性を備えています。
その第一弾としてお届けする『PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model』は、最大140Wの超高出力に対応し、デバイスのバッテリー寿命を守る革新的な技術を備えた4ポート搭載のRGBエコ急速充電器です。
独自の「BatteryEcoモード」を搭載し、300回充電後もバッテリー最大容量99%を維持し劣化を軽減します。
全チップに高効率な純GaNを採用し、リアルタイム温度管理システム「CoolerSync 4.1」との組み合わせでフルパワーでの長時間の安定動作を実現。
また、出力に応じて39個のLEDが静かに呼吸するように光るRGBライティング機能を備えています。
大切なデバイスを優しく保護したい、デスク環境を美しく彩り機能美にこだわりたい、そんな方におすすめのアイテムです。
＜製品特長＞
■バッテリー劣化を大幅に抑える「BatteryEcoモード」搭載
■最大140Wの超高出力
■4ポートによるダイナミックな電力配分
■電力出力（低・中・高）に応じて39個のリアルカラーLED
■全チップにGaN（窒化ガリウム）回路を採用した純正モデルで、安定した高出力を長時間維持
■リアルタイムで温度を管理する「CoolerSync 4.1」により、フルパワーで長時間の動作が可能
■難燃性最高等級「UL94 V-0」のSABIC製PC素材を採用した安全性の高い設計
＜仕様＞
・カラー／ウェッブグレー
・サイズ／幅82×高さ29×奥行き75（mm）
・重量／約300g
・最大出力／140.0W Max (60W LPS)
・定格入力／AC100～240V 50／60Hz 2.2A
・定格出力／USB-(C1/C2)：5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓3.0A, 12.0V⎓3.0A, 15.0V⎓3.0A, 20.0V⎓5.0A, 28.0V⎓5.0A (140.0W Max) USB-(C1/C2)(AVS) 15.0-20.0V⎓2.67A [3.0A DPS] or (AVS) 9.0-15.0V⎓3.0A [3.0A DPS] USB-C3: 5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓3.0A, 12.0V⎓2.5A, 15.0V⎓2.0A, 20.0V⎓1.5A (30.0W Max) USB-A: 5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓2.0A, 12.0V⎓1.5A (18.0W Max)
・複数ポート出力／USB-(C1+C2)：120.0W Max
USB-(C1+C3)：120.0W Max
USB-(C1+A)：118.0W Max
USB-(C2+C3)：120.0W Max
USB-(C2+A)：118.0W Max
USB-(C3+A)：20.0W Max
USB-(C1+C2+C3)：115.0W Max
USB-(C1+C2+A)：113.0W Max
USB-(C1+C3+A)：120.0W Max
USB-(C2+C3+A)：120.0W Max
USB-(C1+C2+C3+A)：115.0W Max
・コンセントプラグ／2P（スイングプラグ）
・ポート数／USB-Cポート×3、USB-Aポート×1
・材質／ポリカーボネート
・セット内容／本体、日本語取扱説明書
・注意事項／※記載されている物以外は付属いたしません。
・パッケージサイズ／幅131×奥行131×高さ44(mm)
・パッケージ込み重量／約490g
・保証期間／購入日より24ヶ月
・型番/JAN／C1140US / 4573641550068
PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model
[販売価格] 13,620円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004838(https://www.thanko.jp/view/item/000000004838?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004838)
【製品に関するサポート・お問い合わせ窓口について】
※本製品の品質保証およびアフターサポートは、FaceSec Japan株式会社が提供いたします。ご購入後の窓口が異なりますのでご注意ください。
■ 製品の故障・交換・品質に関するお問い合わせ
FaceSec Japan株式会社
Email：support.jp@physce.com
■ ご注文に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp